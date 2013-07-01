به گزارش خبرنگار مهر، نقش شیلات در تامین قسمتی از پروتئین با ارزش جامعه و حصول منابع ارزی و درآمد ملی بر هیچ کس پوشیده نیست و صنعت شیلات می‌تواند نقش بسیار مهمی در درآمدزایی، اشتغال و تامین نیازهای پروتئینی مردم داشته باشد.

جلوگيری از واردات و همچنين نقشی كه در اشتغال مستقيم و غيرمستقيم افراد به فعاليت ماهيگيری، ايجاد صنايع جنبی و ساخت وسايل و ابزارآلات صيد و ساير تأسيسات وابسته در حاشيه دريا ايجاد مي‌کند را می‌توان از اهمیت شیلات دانست.

در كنار اثرات مستقيم اقتصادی نبايد ساير تأثيرات اجتماعی، فرهنگی و سياسی ناشی از فعاليت اين زيربخش را ناديده انگاشت. مواردي همچون جلوگيری از مهاجرت به‌وسيله جذب و اشتغال افراد، حفظ حدود مرزهای ملی، ممانعت از انحرافات اجتماعی مانند قاچاق از پيامدها و اثرات شيلات است.

استان بوشهر با داشتن بیش از 707 کیلومتر مرز آبی با خلیج فارس از نقاط مهم اقتصادی در صید و تولید انواع آبزیان محسوب می‌شود.

از بیش از دو هزار500 شناور صیادی در استان بوشهر سالانه بیش از 45 هزار تن انواع آبزیان تولید می‌کنند که بخشی به مصرف داخلی و بخش دیگر هم که بیشتر ماهیان غیرماکول هستند، صادر می‌شود.

توسعه اشتغال با اجرای طرح‌های صیادی و شیلات

ایجاد اشتغال جوانان یکی دیگر از مزیت‌های صید و صیادی و بهره‌مندی استان بوشهر از آب‌های خلیج فارس است به طوری که از 180 هزار شغل در بخش صيد و صيادی در كشور بیش از 20درصد آن در استان بوشهر است.

مديرعامل اتحاديه‌های صيادی استان بوشهر با بيان اينكه يك چهارم جمعيت استان بوشهر از طريق صيد و صيادی ارتزاق مي‌كنند، گفت:‌ مقامات و مسئولان استانی و كشوری بايد به اين موضوع توجه كنند که توجه به زیرساخت‌های صید و صیادی باید از الویت‌های آنان باشد.

حسین کارگر، تامین سرمایه در گردش صیادان، یزافان، و صاحبان شناورها، توجه به تولید تجهیزات صید مانند انواع تور، گرگور، تجهیزات صید پیشرفته و جلوگیری از صید کف روب که صدمات جبران ناپذیری به ذخائر آبزیان می‌زند را مهمترین خواسته‌های صیادان دانست.

لزوم تشكيل كارگروه صيد و صيادی در استان بوشهر

وی خواستار تشكيل كارگروه صيد و صيادی در استان بوشهر به صورت ماهانه شد و تصریح کرد: غني‌سازی منابع دريايی و حفاظت از آبزيان و صيدگاه‌ها از ضروريات است.

ميزان صيد انواع ماهی و ميگو در محدوده آب‌های ساحلی استان بوشهر در پنج سال گذشته رقمی حدود 40 هزار و 500تن بوده است.

هر چند ميزان كل صيد در مقايسه با سال‌های ماقبل آن قدری افزايش يافته است ولي در مقايسه با هدف تعيين شده در برنامه کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد.

کاهش 64 درصدی صید میگو در آب‌های استان بوشهر نسبت به سال گذشته

كل صيد ميگو به طور متوسط در هفت سال گذشته در آب‌های استان بوشهر یک‌هزار و 600 تن بوده است كه نسبت 10سال گذشته 64 درصد كاهش يافته است.

بيشترين ميزان صيد انجام شده با یک هزار و 38 تن مربوط به لنج‌ها و كمترين نيز با 180 تن مربوط به قايق‌ها بوده است.

با اجرای طرح‌های تقویت ذخایر میگو و جلوگیری از صید به روش کف‌روب بخشی از مشکلات تامین این آبزی برطرف شد.

افزایش 68 درصدی صید میگو نسبت به سال گذشته

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان گفت: هفت هزار صیاد با هزار و 300 شناور در مدت 34 روز، یک‌هزار و 450 تن میگو صید کرده‌اند که 68 درصد بیش تر از صید سال ماقبل آن است.

عبدالحسن تنگستانی افزود: هر چند امسال صید میگو افزایش یافت اما در سال‌های اخیر با کاهش صید مواجه بودیم که کارشناسان، خشکسالی‌ها، صید خارج از فصل، افزایش 30 درصدی حضور صیادان و ابزارهای صید بیشتر از ظرفیت ذخیره میگو را علت کاهش صید در سال‌های گذشته عنوان می‌کنند.

تفكيك منطقه‌ای صيد ميگو نشان مي‌دهد كه همانند سال گذشته بيشترين صيد به ميزان 43 درصد مربوط به منطقه بوشهر است. در مجموع ميزان صيد ميگو در همه مناطق نسبت به سال قبل به غيراز كنگان كاهش يافته است.

نقش میگوی پرورشی در افزایش صادرات غیر نقدی/ مشکل پرورش‌دهندگان، نبود سرمایه در گردش است

استان بوشهر به لحاظ داشتن سواحلی بکر و منحصر بفرد مکانی مناسب برای پرورش انواع آبزیان از جمله میگو است.

این مهم سال‌ها است در دستور کار دست‌اندرکاران و مسئولان شیلات قرار گرفته است بگونه‌ای که تولید این آبزی از 2500تن سال گذشته امسال به بیش از سه هزار خواهد رسید

معاون تکثیر و پرورش آبزیان شیلات استان بوشهر می‌گوید امسال 800 میلیون قطعه بچه میگو در استخرهای پرورشی ذخیره‌سازی می‌شود که پیش‌بینی تولید 10 هزار تن میگو می‌شود.

علی صالح‌پور گفت: تولید میگو پارسال در استان بوشهر بیش از شش هزار تن بود که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده به 10هزار تن خواهد رسید.

وی یکی از مشکلات پرورش دهندگان میگو در استان بوشهر را نبود سرمایه در گردش اعلام کرد و افزود: برای هر طرح 20 هکتاری پرورشی پنج میلیارد ریال سرمایه در گردش نیاز است که این اعتبار صرف خرید بچه میگوی استخرهای پرورشی، تغذیه میگوها در هنگام پرورش و پرداخت حقوق کارگران پرورش دهنده می‌شود.

اشتغال مستقیم 1500 نفر در پرورش میگو

توجه به امر پرورش با توجه به اینکه هم اکنون بیش از 1500 نفر به‌طور مستقیم در این صنعت پرورشی مشغول به کار هستند و نقش تعیین کننده‌ای در افزایش درآمد ناخالص ملی کشورمان دارد بیش از پیش ضروری است.

و اما یکی از آبزیانی که در کشور مصرف ندارد ولی با صید آن ارزآوری قابل تجهی است ماهی مرکب یا خساک است.

صید این ماهی که از اوائل بهمن ماه آغاز و تا اردیبهشت سال بعد ادامه دارد در سال‌های اخیر به دلیل صید بی‌رویه و صید خارج از فصل میزان صید کاهش چشمگیری داشته است.

کاهش آبزیان با صید غیرمجاز شناورها و استفاده از شیوه صید ترال

معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان بوشهر گفت: صیادان این استان 250تن از ماهی مرکب در فصل گذشته صید کردند که این میزان نسبت به صید 840 تنی سال گذشته کاهش چشمگیری دارد.

عبدالحسن تنگستانی افزود: صید غیرمجاز شناورها، استفاده از شیوه صید ترال در فصل ممنوعیت صید، استفاده از ابزار آلات غیراستاندارد صید و تغییر شرایط جوی از دلایل کاهش ذخایر ماهی مرکب بوده است.

وی بیان کرد: با توجه به این که مصرف غذایی این گونه ماهی از نظر شرعی در کشور اشکال دارد، عمده صید آن به خارج از کشور صادر می شود.

تنگستانی افزود: صادرات صید ماهی مرکب امسال یک میلیون و 250هزار دلار برای کشور ارزآوری داشته است.



وی یادآورشد: عمده مناطق صید ماهی مرکب در استان بوشهر آبهای شمالی در محدوده شهرستان‌های گناوه و دیلم، لاور ساحلی در حوزه شهرستان دشتی، اطراف دیر و منطقه مطاف است.



باید اذعان داشت که توجه به زیرساخت‌های پرورش و صید آبزیان که یکی از راه‌های مهم تولید درآمد ناخالص ملی، ارتزاق معیشت مردم، افزایش درآمد ارزی و مهم تر از همه حفظ و صیانت از مرزهای آبی است، یک امر ضروری است.

گزارش: امین رجب‌زاده