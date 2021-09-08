علی بازدار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فصل صید میگو در استان بوشهر از ۱۲ مردادماه برای قایق‌ها و از ۱۳ مرداد برای لنج‌های صیادی آغاز شده است و صیادان همچنان مشغول به صید هستند.

وی از افزایش میزان صید نسبت به متوسط پنج ساله و ۱۰ ساله خبر داد و بیان کرد: بیشترین میزان صید مربوط به شهرستان بوشهر و کمترین صید مربوط به شهرستان کنگان بوده است.

بازدار اضافه کرد: بر اساس مصوبه کمیته مدیریت صید استان بوشهر مقرر شد فصل صید میگو در محدوده آب‌های استان بوشهر برای همه شناورها از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۵ شهریورماه به پایان برسد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر تصریح کرد: بر این اساس در تاریخ ذکر شده همه شناورها باید تجهیزات صیادی ویژه صید میگو را از شناورها تخلیه کنند.

وی ادامه داد: مجموع روزهای صید و دریاروی برای شناورهای صیادی استان بوشهر ۴۴ روز بوده است.