به گزارش خبرنگار مهر، صید ترال یکی از نمونه‌های صید است که تاثیر بسیار زیادی در تخریب زیستگاه‌های آبزیان و صید آبزیان غیر قابل استفاده دارد و دور ریز زیادی دارد.

در این روش صید، معمولا 80 تا 90 درصد ماهی های صید شده به عنوان دور ریز به دریا ریخته می‌شود؛ به عبارت دیگر به ازای صید هر 100 کیلو میگو، 80 تا 90 کیلوگرم انواع گونه‌های آبزی ریز و نابالغ صید می‌شود.

استفاده از این روش صید اگرچه از سوی ارگان های مربوطه محدود به فصل صید میگو و منوط به کسب مجوز شده، ولی همچنان شاهد صيد ترال در خارج از فصل تعيين شده و به صورت غیر قانونی توسط افراد سودجو هستیم.

متاسفانه علاوه بر تاثیرات مخرب ذکر شده بر اکوسیستم های دریایی، با توجه به ماهیت غیرقانونی این روش صید، اکثر آبزیان صید شده با اين روش هم به کشورهای جنوبی خلیج فارس فروخته می شود.

اثرات بسیار مخرب این روش صید بر میزان ذخایر آیزیان خلیج فارس و متعاقب آن کاهش صید در منطقه حتی موجب اعتراض گسترده نهادهاي صنفي وابسته به صیادان و درخواست برای لغو صید ترال و نظارت بیشتر بر شناوره ای صیادی شده است.

هشدار به صیادان ترال/ برخورد جدی با متخلفان

علی بحرانی فرماندار شهرستان دیر با اشاره به برخی تخلفات صورت گرفته در حوزه دریا و ناامن کردن فضای کار و اشتغال صیادان دیری توسط برخی متخلفان اظهار داشت: با تمهیدات اندیشیده شده و برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضایی شهرستان در خصوص برخورد با متخلفان صید ترال تصمیماتی جدی اندیشیده شده است.

علی بحرانی افزود: با تشکیل کارگروه ویژه برنامه ریزی های لازم جهت حمایت از صیادان دیری و برقراری امنیت برای صیادان شهرستان صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان آماده دریافت گزارشات و شکوائیه صیادان عزیز در این زمینه هستند و به آنان این اطمینان خاطر را می دهیم که با تمام وجود از حق و حقوق آنان دفاع خواهیم کرد.

برخورد با افرادی که فضای کسب و کار مردم در دریا را ناامن می‌کنند

فرماندار شهرستان دیر با هشدار به متخلفان و ناامن کنندگان فضای کسب و کار مردم در دریا تصریح کرد: دستگاه‌های امنیتی و قضایی شهرستان همراه و همگام با سایر دستگاه‌های اجرایی با در نظرگرفتن شرایط متعدد با جدیت تمام با متخلفان حوزه دریا برخورد خواهند کرد.

بحرانی صیادی را نبض جریان زندگی در بندر دیّر برشمرد و گفت: صنعت صیادی و دریانودری در بندر دیر زمینه و پتانسیل لازم را برای رونق و توسعه اشتغال در جنوب استان دارد.

وی افزود: قطعا با برنامه‌ریزی‌های لازم و مهیا شدن شرایط این صنعت دارای قابلیت‌های متعددی است که با یاری خداوند متعال و همراهی دستگاه‌های اجرایی متولی در استان و همکاری صیادان دیری بزودی شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش این صنعت در جنوب استان بوشهر خواهیم بود.

لزوم اصلاح قوانین مربوط به صید و صیادی

اگر چه سازمان‌های مسئول مانند محیط زیست و شیلات می‌توانستند در سال‌های گذشته با اتخاد برنامه‌های ترویجی و فرهنگی مانع از بروز فجایع عمیق زيست محيطي براي آبزيان کشور شوند، ولی با کوتاهی و اهمال کاری در مسئولیت‌های محوله، وضیعت ذخایر آبزیان را به نقطه خطرناک و تقریبا غیرقابل بازگشتی رسانده‌اند.

به منظور جلوگیری از آسیب بیشتر به محیط زیست و جلوگیری از قتل عام حساب شده آبزیان، باید علاوه بر اصلاح قوانین مربوط به صید و صیادی، با اتخاذ تدابیر سخت گیرانه و نظارت بیشتر بر وضعیت موجود، از بغرنج شدن وضعیت ذخائر آبزیان در خلیج فارس و دریای عمان کاست.