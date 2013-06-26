  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ تیر ۱۳۹۲، ۱:۰۸

اتفاقات هفت روز هفته؛

دو برکناری استقلال و پرسپولیس را بهم ریخت/ اختلافی که به بیل و کلنگ کشید!

دو برکناری استقلال و پرسپولیس را بهم ریخت/ اختلافی که به بیل و کلنگ کشید!

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: کسب اولین پیروزی تیم ملی والیبال در لیگ جهانی، قهرمانی وزنه‌برداران در آسیا، نایب قهرمانی آسیایی تکواندوکاران، خارج شدن جباری از فهرست استقلال، تعیین اعضای جدید هیات مدیره پرسپولیس و معرفی گزینه‌های جایگزینی محمد رویانیان به عنوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از مهمترین رویدادهای این هفت روز ورزش بود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفت روز رو به پایان ورزش ایران دستخوش اتفاقات و اخبار زیادی بود که مانند همیشه رویدادهای فوتبالی در راس همه آنها قرار داشتند. جائیکه مجتبی جباری از فهرست استقلال کنار گذاشته شد و عضو هیات مدیره این تیم تاکید کرد که از این پس دیگر استعفای فتح الله‌زاده را جدی نگیرید. اما مهمتر از اخبار آبی‌پوشان، اتفاقات مربوط به باشگاه پرسپولیس بود که با یک شرکت هواپیمایی قرارداد همکاری امضا کرد اما بعد از امضای پروتکل همکاری و همچنین راه اندازی رسمی شبکه جهانی پرسپولیس TV، رئیس هیات مدیره پرسپولیس از پایان همکاری با رویانیان به عنوان مدیرعامل و بررسی گزینه های جایگزینی وی خبر داد.

این اتفاقات و تصمیمات در حالی ورزش ایران در این هفت روز تحت الشعاع قرار داد، که تیم ملی والیبال ایران موفق شد با شکست دادن صربستان نخستین برد خود در لیگ جهانی را جشن بگیرد و بعد از آن تیم‌های وزنه برداری و تکواندو ایران نیز به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان آسیا شدند

محکومیت استقلال به پرداخت 100 میلیون تومان جریمه، آتش سوزی در پیست دیزین، تخریب شبانه بخشی از آکادمی ملی المپیک، شکایت سپاهان از سرپرست پیشین پرسپولیس و پیوستن دروازه پیشین تیم ملی فوتسال به یک تیم روسی از دیگر اتفاقات مهم این هفته بود.

مهمترین رویدادهای ورزشی در این هفت روز رو به پایان عبارتند از: 

ملی حفاری اهواز قهرمان لیگ برتر گلف شد
آخرین دیدار دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر گلف را تیم‌های نفت و گاز مسجدسلیمان و شرکت ملی‌حفاری اهواز شنبه گذشته برگزار کردند که طی آن تیم ملی حفاری اهواز با غلبه بر میزبان خود برای دومین سال متوالی عنوان نخست این مسابقات را از آن خود کرد.
 
 
شبکه جهانی پرسپولیس TV راه‌اندازی شد
شنبه گذشته شبکه جهانی پرسپولیس TV به طور رسمی راه اندازی شد. این شبکه روی هاتبرد، فرکانس 11137، سیمبل ریت 27500، اف ای سی 4/3 قابل دریافت است و در حال حاضر نشان (لوگو) در این شبکه نمایش داده می‌شود. قرار بود رضا رشید پور مجربی این شبکه باشد اما به دلیل مشغله از این همکاری انصراف داد.
 
سپاهان قراداد 24 بازیکن خود را ثبت کرد
هیات فوتبال استان اصفهان یکشنبه گذشته از ثبت قراداد 24 بازیکن تیم فوتبال سپاهان برای فصل سیزدهم لیگ برتر خبر داد. در بین بازیکنانی که قراداد آنها در هیات فوتبال اصفهان به ثبت رسیده  نام قاسم دهنوی نیز به چشم می‌آید. درحالیکه این بازیکن بر اساس اعلام  کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تا اطلاع ثانوی محروم بوده و حق ثبت قراداد نداشته است. همچنین امید ابراهیمی که از او به عنوان جانشین جواد نکونام در استقلال یاد می‌شد، قراردادش را با سپاهان تمدید کرد و در این تیم ماندنی شد. در فهرستی که هیات فوتبال استان اصفهان منتشر کرده، نام محمدرضا خلعتبری به چشم نمی‌آید اما هادی عقیلی، علی حمودی و یعقوب کریمی قراداد خود را با زردپوشان اصفهان به طور رسمی ثبت کرده‌اند.
 
استقلال به پرداخت 100 میلیون تومان محکوم شد
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال یکشنبه گذشته رای خود را درباره پرونده مطالبه وجه میثم حسینی از باشگاه استقلال صادر کرد. بر این اساس باشگاه استقلال محکوم به پرداخت 100 میلیون تومان در وجه میثم حسینی است. رای صادره ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ، قابلیت تجدیدنظر خواهی در کمیته استیناف را دارد.
 
دیگر استعفای فتح‌الله‌زاده را جدی نگیرید!
امیدوار رضایی، عضو هیات مدیره باشگاه استقلال یکشنبه گذشته و پس از نشست اعضای هیات مدیره این باشگاه تاکید کرد از این پس هر وقت استعفای فتح‌الله‌زاده را شنیدید جدی نگیرید.
 
کلاهبرداری در لیگ برتر
سازمان لیگ برتر یکشنبه گذشته اعلام کرد برخی افراد سودجو که خود را نمایندگان سازمان لیگ معرفی می‌کردند طی تماس با بازیکنان و مربیان از آنها به دروغ دعوت می‌کردند که به موسسات خیریه‌ای که با آنها همکاری دارند کمک کنند. حتی این افراد سودجو برای رسیدن به هدفشان با مسئولان سازمان لیگ نیز تماس گرفتند. در همین رابطه مهدی تاج تاکید کرد که سازمان لیگ هیچ نماینده‌ای برای انجام این کارها ندارد و چنین فعالیت‎هایی را انجام نمی‎دهد. به مسئولان حراست سازمان لیگ اعلام کردیم این موضوع را با جدیت بررسی کنند.
 
تیم تکواندو نوجوانان ایران نایب قهرمان آسیا شد
هفتمین دوره مسابقات تکواندو نوجوانان قهرمانی آسیا یکشنبه گذشته با نایب قهرمانی تیم ایران در جاکارتا اندونزی به پایان رسید. در جریان این مسابقات تیم ایران صاحب 2 مدال طلا، 5 نقره و یک مدال برنز  و مجموع 65 امتیاز شد و بعد از کره جنوبی بر سکوی دوم ایستاد. ضمن اینکه در پایان این مسابقات محمدرضا زوار از سوی کمیته برگزاری به عنوان بهترین مربی آسیا انتخاب و معرفی شد. در بخش بانوان نیز تیم ایران صاحب یک مدال طلا و سه مدال برنز شد و سوی کمیته برگزاری به عنوان بهترین مربی آسیا انتخاب و معرفی شد.
 
 

پیست دیزین به آتش کشیده شد

بخش‌هایی از پیست دیزین ساعت 10:30 یکشنبه گذشته دچار حریق شد. وقوع این آتش سوزی دو دستگاه بالابر را کاملا از بین برد. البته این اتفاق خسارت جانی نداشت اما خسارت های زیادی به بخش های مختلف پیست دیزین وارد کرد که هنوز میزان دقیق آن توسط کارشناساس مشخص نشده است.

 
پروتکل همکاری باشگاه پرسپولیس و یک شرکت هواپیمایی
باشگاه پرسپولیس و شرکت هواپیمایی قشم یکشنبه گذشته به طور رسمی پروتکل همکاری را به امضاء رساندند. بر اساس قرارداد امضا شده که دو سال اعتبار دارد، سفرهای داخلی باشگاه پرسپولیس در لیگ برتر و جام حذفی از سوی شرکت قشم ایر به صورت رایگان انجام می‌گیرد. در صورتی که پرسپولیس به لیگ قهرمانان آسیا راه یابد هم سفرهای خارجی این تیم تا پایان قرادادی همکاری طرفین رایگان خواهد بود.
 
 
جباری از فهرست استقلال کنار گذاشته شد
باشگاه استقلال یکشنبه گذشته با انتشار بیانیه‌ای رسمی نام مجتبی جباری را از لیست بازیکنان خود خارج کرد. این بیانیه‌ای در حالی صادر شد که مجتبی جباری در سال‌های اخیر در فصل نقل و انتقالات کش و قوس‌های فراوانی با این باشگاه برای تمدید قراردادش داشت و معمولا در فصل بدنسازی آبی‌پوشان هم شرکت نمی‌کرد. با این وجود او در نهایت ترجیح می‌داد با گرفتن امتیازاتش در استقلال بماند.

اولین پیروزی تیم ملی والیبال در لیگ جهانی
تیم ملی والیبال ایران یکشنبه گذشته در سالن دوازده هزار نفری آزادی مقابل صربستان به برتری 3 بر 2 دست یافت. با کسب این پیروزی، نخستین برد والیبال ایران در مسابقات لیگ جهانی رقم خورد. ملی‌پوشان والیبال در حالی در این بازی موفق به کسب پیروزی شدند که جمعه گذشته دیدرا نخست برابر صربستان را با همین نتیجه واگذار کرده بودند.

 

انوشا شاهقلی قهرمان مسابقات جایزه بزرگ شد
پرونده مسابقات جایزه بزرگ تور تنیس آپت پس از ۹ روز رقابت تنیسورها در مشهد با برگزاری دیدار فینال و قهرمانی انوشا شاهقلی بسته شد. این دیدار در زمین‌های مجموعه ورزشی سجاد هیات تنیس خراسان رضوی برگزار شد که در نهایت انوشا شاهقلی موفق شد با نتیجه ۲ بر یک از سد اشکان دبیری عبور  کرده و جام قهرمانی را تصاحب کند.

 

کامبوزیا به جای رویانیان در راس  پرسپولیس
یک روز پس از امضای قرارداد همکاری باشگاه پرسپولیس با یک شرکت هواپیمایی، فدا حسین مالکی، رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس از معرفی جایگزینی جدیدی برای محمد رویانیان به عنوان مدیر عامل جدید این باشگاه خبر داد ضمن اینکه محمود خوردبین و محمد جعفر کامبوزیا را به عنوان اعضای جدید هیات مدیره معرفی کرد. وی همچنین تاکید کرد که رویانیان به همکاری با پرسپولیس به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره ادامه خواهند داد. در همین رابطه عنوان شد که کامبوزیا، گزینه اصلی برای جایگزینی رویانیان است. 

 

تخریب شبانه بخشی از آکادمی ملی المپیک

تعدادی کارگر در ساعات پایانی سه شنبه شب با حضور در آکادمی ملی المپیک که تنها بخش تحت نظارت مستقیم کمیته ملی المپیک است، فنس های اطراف آکادمی را کندند تا این بخش نیز به اماکن تحت نظارت وزارت ورزش و جوانان اضافه شود. اتفاقی که به نظر می رسد بی ارتباط به اختلافات اخیر کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش نیست! اختلافی که از مدتها پیش آغاز شده بود این بار کار را به بیل و کلنگ کشاند تا شاید برخی تسویه حساب ها صورت بگیرد.

 
 
تیم ملی وزنه‌برداری ایران قهرمان آسیا شد
تیم ملی وزنه برداری ایران سه شنبه گذشته با کسب 21 مدال طلا، نقره و برنز عنوان نخست چهل و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در آستانه قزاقستان به پایان رسید. ضمن اینکه در پایان این مسابقات رسول تقیان، وزنه‌بردار دسته 77 کیلوگرم ایران که به دو مدال طلا و یک مدال نقره دست یافت، توانست عنوان بهترین وزنه‌بردار آسیا را به خود اختصاص دهد. این برای ششمین سال است که تیم ملی وزنه‌برداری ایران عنوان قهرمانی قاره‌کهن را به خود اختصاص می دهد اما این برای نخستین‌بار در تاریخ 55 ساله رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی آسیاست که تیم ملی موفق می‌شود از عنوان قهرمانی خود در آسیا دفاع کرده و دو بار متوالی روی سکوی قهرمای این رقابت‌ها بایستد.
 
انصراف مهران احدی از تنیس روی میز قهرمانی آسیا
مهران احدی یکی از بازیکنان اعزامی به مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا بود اما سه شنبه و در فاصله یک روز مانده به اعزام تیم ایران به محل برگزاری این مسابقات، اعلام شد که وی به دلیل مسائل شخصی از شرکت در رقابت‌ها انصراف داده است. بدین ترتیب نوشاد و نیما عالیمان، محمدرضا اخلاق‌پسند، حمیدرضا طاهرخانی، ندا شهسواری، محجوبه عمرانی و مریم صامت به عنوان اعضای تیم تنیس روی میز کشورمان چهارشنبه گذشته به محل مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی سفر کردند.
 
از شیرینی شکایت شد
واحد حقوقی باشگاه سپاهان سه شنبه گذشته در رابطه با اتفاقات رخ داده در خصوص انتقال قاسم دهنوی به این باشگاه و با استناد به مدارکی که حاکی از اظهارات سعید شیرینی علیه این بازیکن، باشگاه سپاهان و هواداران این باشگاه است، از سعید شیرینی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کرد.

صاحب رئیس کمیته داوران کشتی شد
طی حكمی از سوی سرپرست فدراسيون كشتی اردوان صاحب به عنوان رئيس كميته داوران فدراسيون منصوب شد. وی جایگزین بهمن طالبی شد که از این سمت کناره‌گیری کرده است.

مصطفی نظری به تیم نوریل روسیه پیوست
مصطفی نظری دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتسال ایران با عقد قرارداد دو ساله راهی تیم "نوریل نیکل" روسیه شد. نظری چهارشنبه گذشته با اعلام این خبر گفت که دو، سه ملی پوش دیگر هم مد نظر مسئولان این باشگاه قرار دارند و احتمال حضور چند بازیکن ایرانی دیگر در لیگ روسیه هست. نظری سال گذشته با تیم دبیری تبریز در لیگ برتر شرکت کرد.

ایران میزبان تکراری جام باشگاه‌های تکواندو آسیا
اتحادیه تکواندو آسیا میزبانی چهارمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا را همانند سه دوره قبلی به تهران واگذار کرد. این خبر چهارشنبه گذشته اعلام شد.
کد مطلب 2084073

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها