دو برکناری استقلال و پرسپولیس را بهم ریخت/ اختلافی که به بیل و کلنگ کشید!

به گزارش خبرنگار مهر، هفت روز رو به پایان ورزش ایران دستخوش اتفاقات و اخبار زیادی بود که مانند همیشه رویدادهای فوتبالی در راس همه آنها قرار داشتند. جائیکه مجتبی جباری از فهرست استقلال کنار گذاشته شد و عضو هیات مدیره این تیم تاکید کرد که از این پس دیگر استعفای فتح اللهزاده را جدی نگیرید. اما مهمتر از اخبار آبیپوشان، اتفاقات مربوط به باشگاه پرسپولیس بود که با یک شرکت هواپیمایی قرارداد همکاری امضا کرد اما بعد از امضای پروتکل همکاری و همچنین راه اندازی رسمی شبکه جهانی پرسپولیس TV، رئیس هیات مدیره پرسپولیس از پایان همکاری با رویانیان به عنوان مدیرعامل و بررسی گزینه های جایگزینی وی خبر داد.
این اتفاقات و تصمیمات در حالی ورزش ایران در این هفت روز تحت الشعاع قرار داد، که تیم ملی والیبال ایران موفق شد با شکست دادن صربستان نخستین برد خود در لیگ جهانی را جشن بگیرد و بعد از آن تیمهای وزنه برداری و تکواندو ایران نیز به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان آسیا شدند
محکومیت استقلال به پرداخت 100 میلیون تومان جریمه، آتش سوزی در پیست دیزین، تخریب شبانه بخشی از آکادمی ملی المپیک، شکایت سپاهان از سرپرست پیشین پرسپولیس و پیوستن دروازه پیشین تیم ملی فوتسال به یک تیم روسی از دیگر اتفاقات مهم این هفته بود.
مهمترین رویدادهای ورزشی در این هفت روز رو به پایان عبارتند از:
هیات فوتبال استان اصفهان یکشنبه گذشته از ثبت قراداد 24 بازیکن تیم فوتبال سپاهان برای فصل سیزدهم لیگ برتر خبر داد. در بین بازیکنانی که قراداد آنها در هیات فوتبال اصفهان به ثبت رسیده نام قاسم دهنوی نیز به چشم میآید. درحالیکه این بازیکن بر اساس اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تا اطلاع ثانوی محروم بوده و حق ثبت قراداد نداشته است. همچنین امید ابراهیمی که از او به عنوان جانشین جواد نکونام در استقلال یاد میشد، قراردادش را با سپاهان تمدید کرد و در این تیم ماندنی شد. در فهرستی که هیات فوتبال استان اصفهان منتشر کرده، نام محمدرضا خلعتبری به چشم نمیآید اما هادی عقیلی، علی حمودی و یعقوب کریمی قراداد خود را با زردپوشان اصفهان به طور رسمی ثبت کردهاند.
پیست دیزین به آتش کشیده شد
بخشهایی از پیست دیزین ساعت 10:30 یکشنبه گذشته دچار حریق شد. وقوع این آتش سوزی دو دستگاه بالابر را کاملا از بین برد. البته این اتفاق خسارت جانی نداشت اما خسارت های زیادی به بخش های مختلف پیست دیزین وارد کرد که هنوز میزان دقیق آن توسط کارشناساس مشخص نشده است.
اولین پیروزی تیم ملی والیبال در لیگ جهانی
تیم ملی والیبال ایران یکشنبه گذشته در سالن دوازده هزار نفری آزادی مقابل صربستان به برتری 3 بر 2 دست یافت. با کسب این پیروزی، نخستین برد والیبال ایران در مسابقات لیگ جهانی رقم خورد. ملیپوشان والیبال در حالی در این بازی موفق به کسب پیروزی شدند که جمعه گذشته دیدرا نخست برابر صربستان را با همین نتیجه واگذار کرده بودند.
انوشا شاهقلی قهرمان مسابقات جایزه بزرگ شد
پرونده مسابقات جایزه بزرگ تور تنیس آپت پس از ۹ روز رقابت تنیسورها در مشهد با برگزاری دیدار فینال و قهرمانی انوشا شاهقلی بسته شد. این دیدار در زمینهای مجموعه ورزشی سجاد هیات تنیس خراسان رضوی برگزار شد که در نهایت انوشا شاهقلی موفق شد با نتیجه ۲ بر یک از سد اشکان دبیری عبور کرده و جام قهرمانی را تصاحب کند.
کامبوزیا به جای رویانیان در راس پرسپولیس
یک روز پس از امضای قرارداد همکاری باشگاه پرسپولیس با یک شرکت هواپیمایی، فدا حسین مالکی، رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس از معرفی جایگزینی جدیدی برای محمد رویانیان به عنوان مدیر عامل جدید این باشگاه خبر داد ضمن اینکه محمود خوردبین و محمد جعفر کامبوزیا را به عنوان اعضای جدید هیات مدیره معرفی کرد. وی همچنین تاکید کرد که رویانیان به همکاری با پرسپولیس به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره ادامه خواهند داد. در همین رابطه عنوان شد که کامبوزیا، گزینه اصلی برای جایگزینی رویانیان است.
تخریب شبانه بخشی از آکادمی ملی المپیک
تعدادی کارگر در ساعات پایانی سه شنبه شب با حضور در آکادمی ملی المپیک که تنها بخش تحت نظارت مستقیم کمیته ملی المپیک است، فنس های اطراف آکادمی را کندند تا این بخش نیز به اماکن تحت نظارت وزارت ورزش و جوانان اضافه شود. اتفاقی که به نظر می رسد بی ارتباط به اختلافات اخیر کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش نیست! اختلافی که از مدتها پیش آغاز شده بود این بار کار را به بیل و کلنگ کشاند تا شاید برخی تسویه حساب ها صورت بگیرد.
واحد حقوقی باشگاه سپاهان سه شنبه گذشته در رابطه با اتفاقات رخ داده در خصوص انتقال قاسم دهنوی به این باشگاه و با استناد به مدارکی که حاکی از اظهارات سعید شیرینی علیه این بازیکن، باشگاه سپاهان و هواداران این باشگاه است، از سعید شیرینی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کرد.
صاحب رئیس کمیته داوران کشتی شد
طی حكمی از سوی سرپرست فدراسيون كشتی اردوان صاحب به عنوان رئيس كميته داوران فدراسيون منصوب شد. وی جایگزین بهمن طالبی شد که از این سمت کنارهگیری کرده است.
مصطفی نظری به تیم نوریل روسیه پیوست
مصطفی نظری دروازهبان پیشین تیم ملی فوتسال ایران با عقد قرارداد دو ساله راهی تیم "نوریل نیکل" روسیه شد. نظری چهارشنبه گذشته با اعلام این خبر گفت که دو، سه ملی پوش دیگر هم مد نظر مسئولان این باشگاه قرار دارند و احتمال حضور چند بازیکن ایرانی دیگر در لیگ روسیه هست. نظری سال گذشته با تیم دبیری تبریز در لیگ برتر شرکت کرد.
