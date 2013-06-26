دو برکناری استقلال و پرسپولیس را بهم ریخت/ اختلافی که به بیل و کلنگ کشید!

به گزارش خبرنگار مهر، هفت روز رو به پایان ورزش ایران دستخوش اتفاقات و اخبار زیادی بود که مانند همیشه رویدادهای فوتبالی در راس همه آنها قرار داشتند. جائیکه مجتبی جباری از فهرست استقلال کنار گذاشته شد و عضو هیات مدیره این تیم تاکید کرد که از این پس دیگر استعفای فتح الله‌زاده را جدی نگیرید. اما مهمتر از اخبار آبی‌پوشان، اتفاقات مربوط به باشگاه پرسپولیس بود که با یک شرکت هواپیمایی قرارداد همکاری امضا کرد اما بعد از امضای پروتکل همکاری و همچنین راه اندازی رسمی شبکه جهانی پرسپولیس TV، رئیس هیات مدیره پرسپولیس از پایان همکاری با رویانیان به عنوان مدیرعامل و بررسی گزینه های جایگزینی وی خبر داد.

این اتفاقات و تصمیمات در حالی ورزش ایران در این هفت روز تحت الشعاع قرار داد، که تیم ملی والیبال ایران موفق شد با شکست دادن صربستان نخستین برد خود در لیگ جهانی را جشن بگیرد و بعد از آن تیم‌های وزنه برداری و تکواندو ایران نیز به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان آسیا شدند

محکومیت استقلال به پرداخت 100 میلیون تومان جریمه، آتش سوزی در پیست دیزین، تخریب شبانه بخشی از آکادمی ملی المپیک، شکایت سپاهان از سرپرست پیشین پرسپولیس و پیوستن دروازه پیشین تیم ملی فوتسال به یک تیم روسی از دیگر اتفاقات مهم این هفته بود.

مهمترین رویدادهای ورزشی در این هفت روز رو به پایان عبارتند از:

اولین پیروزی تیم ملی والیبال در لیگ جهانی

تیم ملی والیبال ایران یکشنبه گذشته در سالن دوازده هزار نفری آزادی مقابل صربستان به برتری 3 بر 2 دست یافت. با کسب این پیروزی، نخستین برد والیبال ایران در مسابقات لیگ جهانی رقم خورد. ملی‌پوشان والیبال در حالی در این بازی موفق به کسب پیروزی شدند که جمعه گذشته دیدرا نخست برابر صربستان را با همین نتیجه واگذار کرده بودند.

انوشا شاهقلی قهرمان مسابقات جایزه بزرگ شد

پرونده مسابقات جایزه بزرگ تور تنیس آپت پس از ۹ روز رقابت تنیسورها در مشهد با برگزاری دیدار فینال و قهرمانی انوشا شاهقلی بسته شد. این دیدار در زمین‌های مجموعه ورزشی سجاد هیات تنیس خراسان رضوی برگزار شد که در نهایت انوشا شاهقلی موفق شد با نتیجه ۲ بر یک از سد اشکان دبیری عبور کرده و جام قهرمانی را تصاحب کند.

کامبوزیا به جای رویانیان در راس پرسپولیس

یک روز پس از امضای قرارداد همکاری باشگاه پرسپولیس با یک شرکت هواپیمایی، فدا حسین مالکی، رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس از معرفی جایگزینی جدیدی برای محمد رویانیان به عنوان مدیر عامل جدید این باشگاه خبر داد ضمن اینکه محمود خوردبین و محمد جعفر کامبوزیا را به عنوان اعضای جدید هیات مدیره معرفی کرد. وی همچنین تاکید کرد که رویانیان به همکاری با پرسپولیس به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره ادامه خواهند داد. در همین رابطه عنوان شد که کامبوزیا، گزینه اصلی برای جایگزینی رویانیان است.

تخریب شبانه بخشی از آکادمی ملی المپیک تعدادی کارگر در ساعات پایانی سه شنبه شب با حضور در آکادمی ملی المپیک که تنها بخش تحت نظارت مستقیم کمیته ملی المپیک است، فنس های اطراف آکادمی را کندند تا این بخش نیز به اماکن تحت نظارت وزارت ورزش و جوانان اضافه شود. اتفاقی که به نظر می رسد بی ارتباط به اختلافات اخیر کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش نیست! اختلافی که از مدتها پیش آغاز شده بود این بار کار را به بیل و کلنگ کشاند تا شاید برخی تسویه حساب ها صورت بگیرد.

تیم ملی وزنه‌برداری ایران قهرمان آسیا شد

تیم ملی وزنه برداری ایران سه شنبه گذشته با کسب 21 مدال طلا، نقره و برنز عنوان نخست چهل و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در آستانه قزاقستان به پایان رسید. ضمن اینکه در پایان این مسابقات رسول تقیان، وزنه‌بردار دسته 77 کیلوگرم ایران که به دو مدال طلا و یک مدال نقره دست یافت، توانست عنوان بهترین وزنه‌بردار آسیا را به خود اختصاص دهد. این برای ششمین سال است که تیم ملی وزنه‌برداری ایران عنوان قهرمانی قاره‌کهن را به خود اختصاص می دهد اما این برای نخستین‌بار در تاریخ 55 ساله رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی آسیاست که تیم ملی موفق می‌شود از عنوان قهرمانی خود در آسیا دفاع کرده و دو بار متوالی روی سکوی قهرمای این رقابت‌ها بایستد.

ایران میزبان تکراری جام باشگاه‌های تکواندو آسیا