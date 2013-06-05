توافق دو استقلالی با پرسپولیس و جذب بازیکن خبرساز/ تیم ملی از لبه پرتگاه برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که سایر رشته های ورزشی هفت روز آرامی را سپری کردند و اتفاقات تاثیرگذاری پیرامون آنها رخ نداد، اما فوتبال مثل همیشه خبرساز بود و اتفاقات حاشیه ای زیادی پیرامونش رخ داد. در این میان پیروزی تیم ملی برابر قطر یکی از مهمترین اتفاقات بود که باعث شد ایران بازهم برای رسیدن به جام جهانی 2014 از شانس بالایی برخوردار شود. در زیر مهمترین اتفاقات هفت روز گذشته ورزش را مرور میکنیم:
خالدان قهرمان تنیس جایزه بزرگ شد
مرحله نیمه نهایی رقابتهای تور تنیس آپت جمعه گذشته در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد. در چارچوب این مسابقات شاهین خالدان و انوشا شاهقلی موفق شدند با غلبه بر حریفان خود جواز حضور در مرحله فینال بازیها را به دست آورند. در دیدار نهایی این مسابقات نیز خالدان با نتیجه 2 بر صفر حریف ایرانی خود را شکست داد و قهرمان شد.
16 مدال وزنهبرداران نوجوان در آسیا
در چارچوب مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان آسیا که در قطر جریان داشت، علیرضا طاهریان در دسته 56 کیلوگرم و کیانوش باقری در دسته 62 کیلوگرم پنجم شدند. رامین ولیپور در دسته 69 کیلوگرم به مدال برنز دست یافت. ضمن اینکه علیرضا دهقان در دسته 85 کیلوگرم، سه مدال طلا، امیرحسین فضلی در دسته 94 کیلوگرم، سه مدال طلا و میلاد رشیدی در دسته 94 کیلوگرم، سه مدال نقره به دست آوردند. بدین ترتیب کاروان وزنه برداری ایران با 9 مدال طلا، 6 نقره و یک برنز به کار خود خاتمه داد.
زمان مجمع فوقالعاده کمیته ملی المپیک تغییر کرد
شنبه گذشته از سوی کمیته ملی المپیک اعلام شد که زمان برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده این کمیته از سوم تیرماه به 20 خردادماه تغییر کرده است. تاریخ اولیه تعیین شده برای برگزاری مجمع عمومی کمیته ملی المپیک همزمان با ولادت امام زمان (عج) بود و به همین دلیل به تاریخ جدید تغییر کرد.گ
سفر جهانی کمانداران لغو شد
قرار بود نجمه آبتین، عماد خلج، شهرام محمدی و مریم رنجبر در مسابقات جهانی رشتههای هانتینگ و 3D که اواخر خرداد ماه در مجارستان برگزار میشود، شرکت کنند اما شنبه گذشته اعلام شد که سفر این کمانداران لغو شده است.
احمد جمشیدیان، بازیکن فصل گذشته تیم سپاهان یکشنبه گذشته با انعقادی قراردادی یک ساله به تیم استقلال پیوست. پیش از ین مهدی نظری، مهاجم فصل گذشته فجرسپاسی شیرایز نیز به استقلال پیوسته بود. این دو بازیکن در شرایطی به استقلال پیوستند که فصل گذشته جزو بازیکنان خبرساز بودند و حرف و حدیث زیادی در مورد عملکردشان در دیدار روبروی استقلال مطرح شد. سیدمهدی سیدصالحی بازیکن فصل پیش تراکتورسازی و میثم حسینی بازیکن فصل قبل نفت تهران که هر دو سابقه حضور در تیم استقلال را دارند با پرسپولیس به توافق رسیدند تا فصل آینده پیراهن سرخ را برتن کنند.
تیم ملی پرورش اندام ایران دوشنبه گذشته و در پایان مسابقات قهرمانی آسیا با کسب هفت مدال طلا، چهار نقره و چهار نشان برنز به مقام قهرمانی دست یافت. این رقابت ها در قزاقستان جریان داشت.
تیم ملی فوتبال ایران سه شنبه شب در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در ورزشگاه السد دوحه به مصاف تیم ملی قطر رفت و در پایان با نتیجه یک بر صفر برابر این تیم به پیروزی رسید. تنها گل ایران را رضا قوچان نژاد در دقیقه 66 وارد دروازه قطر کرد تا شاگردان کارلوس کی روش 10 امتیازی شوند و شانس خود برای صعود به جام جهانی را افزایش دهند.
تیم ملی فوتبال لبنان حریف آینده تیم ملی ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی، سه شنبه شب میزبان کره جنوبی بود و در حالی که تا دقیقه 97 با یک گل از حریف نامدار خود پیش بود، در نهایت به تساوی یک بر یک دست یافت تا شانس رسیدن به جام جهانی را از دست بدهد. لبنان باید روز سه شنبه 21 خرداد در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ملی فوتبال ایران برود.
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