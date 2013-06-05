توافق دو استقلالی با پرسپولیس و جذب بازیکن خبرساز/ تیم ملی از لبه پرتگاه برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که سایر رشته های ورزشی هفت روز آرامی را سپری کردند و اتفاقات تاثیرگذاری پیرامون آنها رخ نداد، اما فوتبال مثل همیشه خبرساز بود و اتفاقات حاشیه ای زیادی پیرامونش رخ داد. در این میان پیروزی تیم ملی برابر قطر یکی از مهمترین اتفاقات بود که باعث شد ایران بازهم برای رسیدن به جام جهانی 2014 از شانس بالایی برخوردار شود. در زیر مهمترین اتفاقات هفت روز گذشته ورزش را مرور می‌کنیم:

زمان مجمع فوق‌العاده کمیته ملی المپیک تغییر کرد

شنبه گذشته از سوی کمیته ملی المپیک اعلام شد که زمان برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده این کمیته از سوم تیرماه به 20 خردادماه تغییر کرده است. تاریخ اولیه تعیین شده برای برگزاری مجمع عمومی کمیته ملی المپیک همزمان با ولادت امام زمان (عج) بود و به همین دلیل به تاریخ جدید تغییر کرد.گ

سفر جهانی کمانداران لغو شد

قرار بود نجمه آبتین، عماد خلج، شهرام محمدی و مریم رنجبر در مسابقات جهانی رشته‌های هانتینگ و 3D که اواخر خرداد ماه در مجارستان برگزار می‌شود، شرکت کنند اما شنبه گذشته اعلام شد که سفر این کمانداران لغو شده است.