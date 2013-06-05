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۱۶ خرداد ۱۳۹۲، ۰:۳۲

اتفاقات هفت روز هفته؛

توافق دو استقلالی با پرسپولیس و جذب بازیکن خبرساز/ تیم ملی از لبه پرتگاه برگشت

توافق دو استقلالی با پرسپولیس و جذب بازیکن خبرساز/ تیم ملی از لبه پرتگاه برگشت

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: تیم ملی فوتبال ایران که برای رسیدن به جام جهانی برزیل از شانس کمی برخوردار بود، سه شنبه شب با پیروزی برابر قطر از لبه پرتگاه سقوط به جاده برزیل برگشت. ضمن اینکه در نقل و انتقالات لیگ سیزدهم نیز چند جابجایی صورت گرفت که طی آن دو بازیکن پیشین استقلال با پرسپولیس به توافق رسیدند و البته بازیکنانی که خبرساز شده بودند به استقلال پیوستند!

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که سایر رشته های ورزشی هفت روز آرامی را سپری کردند و اتفاقات تاثیرگذاری پیرامون آنها رخ نداد، اما فوتبال مثل همیشه خبرساز بود و اتفاقات حاشیه ای زیادی پیرامونش رخ داد. در این میان پیروزی تیم ملی برابر قطر یکی از مهمترین اتفاقات بود که باعث شد ایران بازهم برای رسیدن به جام جهانی 2014 از شانس بالایی برخوردار شود. در زیر مهمترین اتفاقات هفت روز گذشته ورزش را مرور می‌کنیم:

تیم ملی اسنوکر ايران نايب قهرمان آسيا شد
تیم ملی اسنوکر جمعه گذشته در دیدار نهایی نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا که در قطر جریان داشت، مقابل هند با نتیجه 3 بر صفر شکست خورد و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. امیر سرخوش و احسان حیدری‌نژاد ترکیب تیم ایران را در این رقابت‌ها تشکیل می‎دادند.
 
ماهان قهرمان کشتی فرنگی شد
دور برگشت رقابت‎های لیگ برتر کشتی فرنگی جام خلیج فارس و گرامیداشت مرحوم محسن پودنکی جمعه شب گذشته با قهرمانی تیم فولاد ماهان در اصفهان به پایان رسید. تیم‌های هیأت کشتی خوزستان و پرسپولیس هم عنوان‌های دوم و سوم را کسب کردند. ضمن اینکه در پایان این مسابقات شیرزاد بهشتی طلا (فنی‌ترین کشتی‌گیر)، بهروز حضرتی (مربی برتر)، منصور دالایی (سرپرست برتر)، جواد کریمی (داور برتر)، افشین بیابانگرد (با اخلاق‌ترین کشتی‌گیر) و هیات کشتی فارس (تیم اخلاق) به عنوان بهترین‌ها انتخاب شدند.

خالدان قهرمان تنیس جایزه بزرگ شد
مرحله نیمه نهایی رقابت‌های تور تنیس آپت جمعه گذشته در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد. در چارچوب این مسابقات شاهین خالدان و انوشا شاهقلی موفق شدند با غلبه بر حریفان خود جواز حضور در مرحله فینال بازی‌ها را به دست آورند. در دیدار نهایی این مسابقات نیز خالدان با نتیجه 2 بر صفر حریف ایرانی خود را شکست داد و قهرمان شد.

16 مدال وزنه‌برداران نوجوان در آسیا
در چارچوب مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان آسیا که در قطر جریان داشت، علیرضا طاهریان در دسته 56 کیلوگرم و کیانوش باقری در دسته 62 کیلوگرم پنجم شدند. رامین ولی‌پور در دسته 69 کیلوگرم به مدال برنز دست یافت. ضمن اینکه  علیرضا دهقان در دسته 85 کیلوگرم، سه مدال طلا، امیرحسین فضلی در دسته 94 کیلوگرم، سه مدال طلا و میلاد رشیدی در دسته 94 کیلوگرم، سه مدال نقره به دست آوردند. بدین ترتیب کاروان وزنه برداری ایران با 9 مدال طلا، 6 نقره و یک برنز به کار خود خاتمه داد.

زمان مجمع فوق‌العاده کمیته ملی المپیک تغییر کرد
شنبه گذشته از سوی کمیته ملی المپیک اعلام شد که زمان برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده این کمیته از سوم تیرماه به 20 خردادماه تغییر کرده است. تاریخ اولیه تعیین شده برای برگزاری مجمع عمومی کمیته ملی المپیک همزمان با ولادت امام زمان (عج) بود و به همین دلیل به تاریخ جدید تغییر کرد.گ

علی دایی به نروژ دعوت شد
علی دایی، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به عنوان آقای گل ملی تاریخ فوتبال جهان و چهره سرشناس فوتبال ایران برای حضور در افتتاحیه بازی‌های جام نروژ 2013 و مراسم ویژه به نشانه صلح به نروژ دعوت شد.
 
تقوی سرمربی مس کرمان شد
مجتبی تقوی، سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال سایپا به عنوان سرمربی جدید مس کرمان و جایگزین بوناچیچ انتخاب شد. این انتصاب یکشنبه گذشته انجام شد. 

سفر جهانی کمانداران لغو شد
قرار بود نجمه آبتین، عماد خلج، شهرام محمدی و مریم رنجبر در مسابقات جهانی رشته‌های هانتینگ و 3D که اواخر خرداد ماه در مجارستان برگزار می‌شود، شرکت کنند اما شنبه گذشته اعلام شد که سفر این کمانداران لغو شده است. 

احسان حدادی در لیگ الماس سوم شد
چهارمین مرحله از سری مسابقات لیگ الماس شنبه گذشته به میزبانی شهر یوجین آمریکا برگزار شد. در چارچوب این مسابقات و در ماده پرتاب دیسک، احسان حدادی موفق به کسب مقام سوم شد. حدادی با رکورد 65 متر و 63 سانتی‌متر موفق به کسب این عنوان شد. نایب قهرمان المپیک با این رکورد، توانست ضمن بهبود عملکرد خود در سال 2013 به ورودی B مسابقات جهانی روسیه دست پیدا کند.
 
امضای تفاهم‌نامه فدراسیون پزشکی ورزشی ایران با آلمان
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی یکشنبه گذشته از امضای تفاهم‌نامه همکاری میان این فدراسیون با دانشگاه علوم ورزشی و پزشکی برلین آلمان خبر داد. این تفاهم نامه در جریان ائتلاف جهانی وزرای ورزش جهان که با مدیریت یونسکو و مسئولان ورزش آلمان و با حضور نمایندگان 160 کشور عضو یونسکو برگزار شد و محمد عباسی، حمید سجادی و لطفعلی پورکاظمی به نمایندگی از ایران در آن حضور داشتند، به امضا رسید.
 
جامعه ورزش با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرد
جامعه ورزش و جوانان یکشنبه گذشته با حضور در مرقدر مطهر حضرت امام خمینی (ره) ضمن میثاق دوباره با آرمان‌‍های بنیانگذار انقلاب اسلامی با مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند.
 
 
جدال ملی پوشان والیبال ایران در لیگ جهانی از جمعه در نبرد با روسیه آغاز می‌شود
 
تیم ملی والیبال ایران عازم روسیه شد
تیم ملی والیبال که به منظور برگزاری اردوی تدارکاتی به بلغارستان سفر کرده بود، چهارشنبه گذشته از این کشور راهی روسیه شد تا نخستین دیدار خود در رقابت‌های لیگ جهانی را برابر این تیم برگزار کند. تیم ملی ایران طی اردویی که در صوفیه داشت سه دیدار برابر تیم ملی بلغارستان را برگزار کرد که در دو دیدار با نتایج 3 بر 2 و 3 بر یک شکست خورد و در یک دیدار هم به پیروزی 3 بر یک دست یافت. 
 
یزدانی خرم کاندیدای ریاست کشتی شد
دوشنبه گذشته محمدرضا یزدانی‎خرم، رئیس پیشین فدراسیون کشتی آمادگی رسمی خود را برای حضور در انتخابات این فدراسیون اعلام کرد. البته ثبت‎نام وی توسط پسرش، علی یزدانی‌خرم انجام شد. عبداله عزيزی،‌ عسگری محمديان و علی بديع هم همزمان با یزدانی‌خرم برای حضور در مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی ثبت‌نام کردند. پیش از این امیر رضا خادم هم کاندیدای ریاست فدراسیون کشتی شده بود.
 
نقل و انتقالات مهم در فوتبال
احمد جمشیدیان، بازیکن فصل گذشته تیم سپاهان یکشنبه گذشته با انعقادی قراردادی یک ساله به تیم استقلال پیوست. پیش از ین مهدی نظری، مهاجم فصل گذشته فجرسپاسی شیرایز نیز به استقلال پیوسته بود. این دو بازیکن در شرایطی به استقلال پیوستند که فصل گذشته جزو بازیکنان خبرساز بودند و حرف و حدیث زیادی در مورد عملکردشان در دیدار روبروی استقلال مطرح شد. سیدمهدی سیدصالحی بازیکن فصل پیش تراکتورسازی و میثم حسینی بازیکن فصل قبل نفت تهران که هر دو سابقه حضور در تیم استقلال را دارند با پرسپولیس به توافق رسیدند تا فصل آینده پیراهن سرخ را برتن کنند.
 
پرورش اندام ایران قهرمان شد
تیم ملی پرورش اندام ایران دوشنبه گذشته و در پایان مسابقات قهرمانی آسیا با کسب هفت مدال طلا، چهار نقره و چهار نشان برنز به مقام قهرمانی دست یافت. این رقابت ها در قزاقستان جریان داشت. 
 
 
تیم ملی فوتبال ایران در دیدار برابر قطر به یک پیروزی تاثیرگذار دست پیدا کرد
 
پیروزی شیرین تیم ملی ایران
تیم ملی فوتبال ایران سه شنبه شب در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در ورزشگاه السد دوحه به مصاف تیم ملی قطر رفت و در پایان با نتیجه یک بر صفر برابر این تیم به پیروزی رسید. تنها گل ایران را رضا قوچان نژاد در دقیقه 66 وارد دروازه قطر کرد تا شاگردان کارلوس کی روش 10 امتیازی شوند و شانس خود برای صعود به جام جهانی را افزایش دهند.
 
لبنان تاثیرگذار شد
تیم ملی فوتبال لبنان حریف آینده تیم ملی ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی، سه شنبه شب میزبان کره جنوبی بود و در حالی که تا دقیقه 97 با یک گل از حریف نامدار خود پیش بود، در نهایت به تساوی یک بر یک دست یافت تا شانس رسیدن به جام جهانی را از دست بدهد. لبنان باید روز سه شنبه 21 خرداد در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ملی فوتبال ایران برود.

 

کد مطلب 2069057

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