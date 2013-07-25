به گزارش خبرنگار مهر، در میان تمام اتفاقات، رویدادها و آمد و رفت‌هایی که ورزش ایران در این هفت روز با آنها روبرو بود، هیچ یک به اندازه مفقود شدن سه کوهنورد ایرانی تاسف بار نبود. اگر چه این هفته رو به پایان با این اتفاق آغازی تلخ داشت اما در ادامه راه شیرینی مدال آوری فرنگی کاران در رقابت‌های کشتی جام کازاراشویلی، قهرمانی نمایندگان ایران در تور دوچرخه سواری چین، کسب مدال دو ومیدانی کاران معلول در مسابقات جهانی، نایب قهرمانی تکواندو در مسابقات جهانی و مدال طلای محجوب در مسکو از این تلخی تا حد زیادی کاست.

در این بین اما ادامه نقل و انتقالات لیگ برتر و بازگشت حقیقی و کرار جاسم به پرسپولیس و استقلال، ماندنی شدن نکونام در جمع آبی‌پوشان، ثبت قرارداد سه ساله علی دایی با پرسپولیس و البته دیدار نمادین تیم های ممنتخب 2014 و 1998، معرفی رئیس و اعضای هیات مدیره این تیم و معرفی مشاور بین الملل و مدیر فنی آبی‌پوشان اتفاقات مهم دیگری را برای فوتبال رقم زد.

هفت روز رو به پایان با لغو سفر نمایندگان ایران به مسابقات تنیس روی میز اوپن برزیل و ابطال ثبت نام‌های انجام شده برای مجمع انتخاباتی کشتی پیگیری شد تا به آنجا رسید که موجی از شور و هیجان با آغاز سیزدهمین دوره لیگ برتر در ورزش و به خصوص در میان فوتبالی‌ها به راه افتاد.

مهمترین اتفاقات این هفت روز ورزش عبارتند از:

مفقود شدن سه کوهنورد ایران در ارتفاعات پاکستان

سه کوهنورد ایرانی پنجشنبه گذشته موفق به صعود در ارتفاعات کوه های برودپیک پاکستان شدند آنها در بازگشت به دلیل مه غلیظ در انتخاب مسیر درست دچار اشتباه شده و مفقود شدند. در این میان آیدین بزرگی یکی از کوهنوردهای مفقود شده موفق شد از طریق موبایل ماهواره ای با تهران ارتباط برقرار کرد و با اعلام مشخصات محل مفقود شدن‌شان درخواست کمک کرد.

حقیقی به پرسپولیس بازگشت

دروازه‌بان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس که یک فصل ناموفق را در تیم رابین کازان روسیه سپری کرده بود به منظور شرکت در لیگ سیزدهم به این تیم بازگشت. حقیقی پنجشنبه گذشته و به دنبال مذاکراتی که با محمد رویانیان، مدیرعامل پرسپولیس داشت، قرارداد یک ساله ای را با این تیم منعقد کرد.

معرفی رئیس و اعضای هیات مدیره پرسپولیس

پنجشنبه گذشته و با حکم محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس معرفی شدند. بر این اساس محمد صادق اکبری، محمد حسن نامی، علی پروین، محمد رویانیان و محمد جمشیدی به عنوان اعضای هیات مدیره پرسپولیس معرفی شدند ضمن اینکه محمد صادق اکبری بعنوان رییس هیات مدیره جدید باشگاه انتخاب شد. معرفی اعضای هیات مدیره پرسپولیس به دنبال ابقای رویانیان به عنوان مدیرعامل پرسپولیس انجام شد.

غیبت لژیونرها در فهرست جدید کی‌روش

فهرست جدید تیم ملی فوتبال برای سفر به پرتغال و دیدار با گابن جمعه گذشته اعلام شد. بر اساس این فهرست 45 بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت شده اند که البته تعداد آنها پیش از سفر به پرتغال به 25 نفر کاهش پیدا می کند. در فهرست اعلام شده نامی از لژیونرهای فوتبال ایران مانند رضا قوچان نژاد، اشکان دژآگه، مسعود شجاعی و دانیال داوری به چشم نمی خورد.

6 مدال فرنگی کاران در رقابت‌های کشتی جام کازاراشویلی

مسابقات کشتی نوجوانان جام کازاراشویلی جمعه شب گذشته پس از دو روز رقابت شرکت کنندگان در گرجستان به پایان رسید. در پایان این رقابت ها تیم ایران صاحب یک مدال طلا، یک مدال نقره و 4 مدال برنز شد. محمد سطانی تنها طلایی ایران در این مسابقات بود ضمن اینکه میلاد محمدی هم صاحب مدال نقره شد.مترضی میرزاپور، پویا ناصر پور، سید حمید تیموری، علی فتاحی هم دیگر مدال آوران ایران بودند که به مدال برنز دست یافتند.

برتری تیم 2014 در دیدار با تیم 98

تیم ملی فوتبال 2014 در دیداری نمادین که شنبه گذشته و به منظور تقدیر از برخی پیشکسوتان، داوران و تیم‌های افتخار آفرین در ورزشگاه آزادی برگزار شد، توانست تیم منتخب جام جهانی1998 را با نتیجه 5 بر صفر شکست دهد. مجتبی جباری (14)، غلامرضا رضایی (15)، جواد نکونام (23)، حسین ماهینی (27) و محمدرضا خانزاده (29) بازیکنانی بودند که در این بازی گلزنی کردند. این بازی در یک نیمه برگزار شد. قرار بود رئیس جمهور هم در این بازی شرکت کند اما این اتفاق نیفتاد هرچند رحیمی، معاون اول رئیس جمهور در این بازی حاضر شد و در پایان تک نیمه آن، همراه با وزیر ورزش و جوانان در مراسم تقدیر از پیشکسوتان، داوران و برخی تیم‌ها شرکت کرد. احمدی نژاد که خودش پیشنهاد برگزاری این بازی را داده بود بدقولی کرد و به ورزشگاه آزادی نرفت.

پایان تور دوچرخه‌سواری چین با قهرمانی ایرانی‌ها

مرحله سیزدهم و پایانی تور دوچرخه‌سواری حرفه‌ای کینگ هایلیک چین شنبه شب گذشته برگزار شد. در این مرحله از مسابقات رکابزنان ایران نتوانستند بر سکوی انفرادی قرار بگیرند اما در رده بندی مجموع مراحل، تیم پتروشیمی تبریز و میرصمد پورسیدی رکابزن این تیم موفق شدند به عنوان نخست این دو بخش دست یابند.

رونمایی از توپ لیگ سیزدهم

مراسم رونمایی از توپ آلشپورت که قرار است در لیگ برتر سیزدهم استفاده شود یکشنبه گذشته در محل سازمان لیگ برتر فوتبال برگزار شد. این مراسم با حضور وحید جعفری،مدیر خاورمیانه شرکت آلشپورت برگزار شد.

مدال طلا و نقره دوومیدانی کاران معلول ایران درمسابقات جهانی

یکشنبه گذشته و در نخستین روز از رقابتهای جهانی دو و میدانی معلولان فرانسه، دو نماینده ایران موفق به کسب نشان طلا شدند. بر این اساس محمد خالوندی در ماده پرتاب نیزه، کلاس F58 ، با ثبت رکورد 50 متر و 23 سانتی متر از حریفان پیشی گرفت و به نشان طلا دست یافت. محسن کاییدی هم در ماده پرتاب نیزه، کلاس F34 ، با ثبت رکورد 43 متر و 41 سانتی متر، ضمن کسب نشان طلا، رکورد پارالمپیک لندن را نیز که توسط وی به ثبت رسیده بود، ارتقا داد. همچنین رسول میرشکاری در ماده پرتاب نیزه، کلاس F46 با ثبت رکورد 52 متر و 62 سانتی متر، به مدال نقره دست یافت.

دو حکم جدید در باشگاه استقلال

طی هفته گذشته بر اساس دو حکم جداگانه مشاور بین المللی و مدیر فنی باشگاه استقلال منصوب شدند. بر این اساس فتح الله زاده، مدیرعامل استقلال یکشنبه گذشته طی حکمی حامد نورمحمدیان را به عنوان مشاور امور بین‌الملل مدیرعامل باشگاه استقلال انتخاب کرد. یک روز پیش از آن هم فتح الله زاده پس از ملاقاتی که از غلامحسین مظلومی در محل بیمارستان داشت، طی حکمی وی را به عنوان مدیر فنی باشگاه منصوب کرد.

ثبت نام مجمع فدراسیون کشتی باطل شد

در آخرین فرایند ثبت نام مجمع عمومی فدراسیون کشتی، 13 نفر ثبت نام کردند که محمدرضا یزدانی‌‌خرم، حسن رنگرز، امیررضا خادم، عسگری محمدیان، عباس جدیدی و حتی خود حجت‌الله خطیب از جمله کاندیداهایی مطرح و شاخته شده آن بودند. این در حالی است که یکشنبه گذشته یک منبع آگاه اعلام کرد که ثبت نام قبلی کاندیداها برای بار دوم باطل اعلام خواهد شد!

بازگشت کرار جاسم به جمع آبی پوشان

کرار جاسم، بازیکن عراقی که دو فصل پیش به دنبال اختلاف نظر با مجتبی جباری و درگیری لفظی با وی از جمع آبی پوشان جدا شده بود یکشنبه گذشته دوباره به این جمع اضافه شد. در همین راستا باشگاه استقلال اعلام کرد نام کرار جاسم را به لیست این تیم برای لیگ قهرمانان آسیا اضافه خواهد کرد.

دایی با پرسپولیس سه ساله بست

پیش از این اعلام شده بود علی دایی برای یک فصل با سرخپوشان پایتخت به توافق رسیده این در حالی است که او یکشنبه گذشته با حضور در هیات فوتبال استان تهران قرارداد ساه ساله ای را با پرسپولیس منعقد کرد.

برگزاری مراسم بدرقه کاروان ناشنوایان و پیوند اعضا

مراسم بدرقه کاروان ورزشی ناشنوایان و پیوند اعضا برای حضور در المپیک بلغارستان و مسابقات جهانی آفریقای جنوبی یکشنبه گذشته با حضور محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان برگزار شد. البته بر خلاف خبرهای اعلام شده محمود احمدی نژاد در این مراسم شرکت نکرد. فوتبال، دو و میدانی، والیبال، تنیس روی میز، جودو، تکواندو، کشتی آزاد، کشتی فرنگی و شنا رشته‌هایی هستند که ایران در المپیک بلغارستان در آنها شرکت خواهد کرد. کاروان اعزامی به مسابقات جهانی آفریقا هم در رشته های شنا، دو و میدانی، تنیس روی میز، بدمینتون و بولینگ نماینده خواهد داشت.

لغو سفر برادران عالمیان به اوپن برزیل

فدراسیون جهانی تنیس روی میز یکشنبه گذشته حضور نوشاد و نیما عالمیان در رقابت های اوپن برزیل را منتفی کرد. این مسابقات در 17 تا 20 مردادماه در شهر سانتوز برگزار می شود و قرار بود نوشاد و نیما عالمیان با هدایت ابراهیم علیدخت در آن شرکت کنند.

تکواندو ایران نایب قهرمان جهان شد

پرونده بیست و یکمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان بعد از یک هفته رقابت میان شرکت کنندگان بامداد دوشنبه گذشته در مکزیک بسته شد. در پایان این رقابت ها تیم ملی تکواندو ایران بعد از کره جنوبی در رده دوم ایستاد. سهم شاگردان مرتضی کریمی در این دوره از مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا کسب یک مدال طلا توسط بهنام اسبقی و دو مدال نقره توسط هادی مستعان و سجاد مردانی بود.امید عمیدی، مسعود حاجی‌زواره، محمد خمسه، احسان نقیب‌زاده و مهدی خدابخشی به همراه قربانی، فرشیدی، ایزدی و حاجی‌پور چهار عضو تیم بانوان از دست يابی به مدال بازماندند. در پایان مسابقات تکواندو قهرمانی جهان، شهرام اربابی داور بین المللی کشورمان در جمع بهترین ها قرار گرفت.

سفر ملی پوش ایرانی به امارات برای حضور در لیگی با نام جعلی

محمدرضا خلعتبری دوشنبه گذشته راهی امارات شد تا تمریناتش را باعجمان برای همراهی این تیم در لیگ امارات که نام جعلی "خیلج ع ر ب ی" دارد، آغاز کند. این بازیکن قبل از فصل نقل و انتقالات و بدون اطلاع باشگاه قبلی خود یعنی سپاهان قراردادش با باشگاه عجمان را به ثبت رسانده بود، با تغییر نام لیگ امارات خواستار لغو این قرارداد شد، اما با مخالفت شدید مسئولان این باشگاه رو به رو شد.

ایران در رده نهم لیگ جهانی والیبال

بیست و چهارمین دوره مسابقات والیبال لیگ جهانی بامداد دوشنبه در آرژانتین به پایان رسید. در پایان این رقابت ها تیم ملی والیبال که نخستین دوره حضور در این مسابقات را تجربه کرد در میان 18 تیم شرکت کننده در رده نهم قرار گرفت.

پنجمی جودو ایران در مسکو

مسابقات جودوی بین المللی مسکو در حالی دوشنبه گذشته در مسکو به پایان رسید که تیم اعزامی ایران با تک مدال طلای جواد محجوب در رده پنجم قرار گرفت. مدال طلای محجوب در وزن 100- کیلوگرم به دست آمد و به واسطه آن وی 5000 دلار جایزه نقدی گرفت.

نکونام در استقلال ماندنی شد

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران بعد از جلسه‌ای که دوشنبه گذشته با استقلالی‌ها برگزار کرد، از رفتن به امارات پشیمان شد و در این تیم ماندنی شد. به نظر می‌رسد مشکلات مالی اصلی‌ترین دلیل به تاخیر افتادن ماندن این بازیکن در جمع آبی‌پوشان است به خصوص اینکه طی دو هفته گذشته صحبت های زیادی در مورد پیوستن نکونام به تیم الشارجه امارات مطرح شده بود.

پیام علی کریمی برای هواداران پرسپولیس

کاپیتان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس از هواداران این تیم خواست هوای پرسپولیس را داشته باشند. علی کریمی که لیگ سیزدهم را با پیراهن تراکتورسازی آغاز خواهد کرد، سه شنبه گذشته خطاب به پرسپولیسی‌ها اعلام کرد زندگی من با شما هواداران پرسپولیس گذشته اما امسال هم در بین بامحبت‌ها و بامعرفت‌ها هستم، همان‌هایی که رنگشان سرخ و مرامشان عشق است. هوای پرسپولیس را داشته باشید. به امید دیدار.

آغاز لیگ سیزدهم با پیروزی صنعتی و پرسپولیس

سیزدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر چهارشنبه شب با برگزاری دو دیدار آغاز شد که طی آن تیم فوتبال استقلال صنعتی خوزستان با برتری مقابل ذوب‌آهن اصفهان نخستین تیم پیروز در این دوره از مسابقات لقب گرفت. این تیم در دیدار خانگی با دو گل حریفش را شکست داد. پرسپولیس هم دیگر تیم برنده در این شب از مسابقات بود. شاگردان علی دایی هم که در ورزشگاه آزادی میزبان تراکتورسازی بودند با تک گل سیدصالحی به برتری دست یافتند. در این بازی پرسپولیس در نیمه نخست یک ضربه پنالتی را توسط رضا حقیقی از دست داد.