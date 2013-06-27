دوران اردوغان به سر آمده است/ ترکیه در حال ورود به دورانی جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر، "سما کایگوسوز" از کارشناسان و نویسندگان ترک در گفتگو با روزنامه "فرانکفورتر روند شای" به اعتراضات در ترکیه پرداخته و در بخشی از این گفتگو اظهار داشت: نخست وزیر ترکیه همواره تلاش می کند تا بیشتر و بیشتر در بین ترکها جدایی بیاندازد. اما این بازیها دیگر قدیمی شده است. ما در حال عبور به یک مرحله جدید هستیم. بنابراین من فکر می کنم که اردوغان اگر می خواهد با ترکها همراهی کند باید خود را تغییر دهد.

وی افزود: اما این طور به نظر نمی رسد که وی این مطلب را درک کرده باشد. اردوغان معترضان را به عنوان دروغگو قلمداد می کند در حالی که خودش دروغ می گوید.

این کارشناس ترک در پاسخ به این پرسش که چرا اردوغان دروغ می گوید گفت: این یک بازی کثیف است. من بر این عقیده ام که وی وحشت زده است. اردوغان این موج اعتراضات را که به دموکراسی مربوط می شود می بیند اما آن را نمی فهمد و هیچ کس هم در فهم شرایط به وی کمکی نمی کند چرا که وی هرگز به دیگران اعتماد ندارد و حرف آنها را نمی شنود.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید براینکه جامعه ترکی تغییر کرده و یک جامعه جدید تشکیل شده است اظهار داشت: اردوغان به یک رهبری دیکتاتوری دگرگون شده است.

وی اینکه در ترکیه هیچ اپوزیسیون پارلمانی واقعی علیه دولت وجود ندارد را یک خوشبختی بزرگ برای اردوغان ارزیابی کرده و در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد که دوران اردوغان به سر آمده است، اگر وی می خواهد به زندگی سیاسی خود ادامه دهد باید خود را تغییر دهد.