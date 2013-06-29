آمار بازنشستگی استادان در 4 دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایرانمنش امروز در جمع خبرنگاران، گفت: تشکری که از نمایندگان مجلس می کنم این است که در برنامه پنجم حجت را تمام کردند زیرا مشخص شد وقتی از دانشگاه‌ توقع خاص و انتظار ویژه وجود دارد لازم است بودجه مناسبی هم در نظر گرفت، به هر حال ما از مسلسل و گلوله نمی‌ ترسیم، ترس ما از عقب ماندگی علمی است.

وی با اشاره به قانون جدید دانشگاهها، اظهار داشت: در قانون جدید دانشگاهها الزامی برای رعایت قوانین همانند سایر دستگاه‌های اجرایی ندارند و به این معنی است که جامعه از دانشگاه‌ ها توقعی دارد که از وزارتخانه های دیگر ندارد، چرا که محصول دانشگاهها در اختیار سایر دستگاهها قرار می گیرد.

معاون وزیر علوم در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به افزایش سختگیری در عملکرد دانشگاه‌ ها طی سال‌ های گذشته، گفت: تعداد هیات‌ های ممیزه که به دانشگاه‌ ها اختصاص یافته در سال‌های اخیر بسیار زیاد شده است.

به گفته ایرانمنش بر اساس آیین‌ نامه جدید، اعضای هیات علمی به چهار مرتبه مربی، استادیار، دانشیار و استاد تمام تقسیم بندی شدند در حالیکه این مرتبه ها طی سالهای گذشته یک مرتبه مربی آموزشیار هم داشتند، اما این مرتبه حذف شد. در آیین نامه جدید گفته شد اگر کسی می‌خواهد مربی یا استادیار بماند بستگی به خودش دارد، اما پس از 30 سال خدمت بازنشسته خواهد شد. بنابراین بازنشستگی را بر اساس مراتب انجام دادیم به این ترتیب که مربی و استادیار با 30 سال سابقه خدمت در سن 70 سالگی و استاد و دانشیار نیز تا 78 سالگی می‌توانند مدت زمان بازنشستگی‌ شان را افزایش دهند.

وی با مقایسه تعداد اعضای هیات علمی بازنشسته در دانشگاه‌ های تهران، شیراز، فردوسی مشهد و تبریز در سال‌های تحصیلی 82-83 و 90-91 بر اساس یکی از گزارشات وزیر علوم، گفت: در سال تحصیلی 82-83 در دانشگاه‌ های تهران، شیراز، فردوسی مشهد و تبریز به ترتیب 38، 29، 56 و 46 نفر بازنشسته شده‌اند که مجموع آنها 169 نفر است، این در حالی است که آمار بازنشستگی همین دانشگاه‌ ها در سال تحصیلی 90-91 به ترتیب 37، 22، 19 و 16 استاد بود که مجموع آن به 94 نفر می رسد.

این مقام مسئول وزارت علوم همچنین با ارائه آماری دیگر، اظهار داشت: مقررات بازنشستگی اعضای هیات علمی در دولت دهم بازنگری و مدت آن از 5 تا 11 سال به سنوات اعضا در مرتبه‌ های مختلف افزوده شد، در طول این مدت نیز هیچ عضو هیات علمی به صورت غیر قانونی بازنشسته نشده است.

ایرانمنش در پاسخ به پرسش مهر درباره میزان بورس مربیان در داخل و خارج از کشور، خاطرنشان کرد: تعداد مربیانی که در داخل کشور بورس شدند در سال 84، 591 نفر، در سال 88، 818 نفر و در سال 91، 1695 نفر، همچنین در طی این سالها به ترتیب 122، 114 و 99 نفر به خارج از کشور بورس شدند که حاکی از کاهش بورس مربیان به خارج از کشور است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره کاهش اعتبارت دانشگاهها، تصریح کرد: در سال گذشته به دلیل تحریم‌ ها و مشکلات مالی دولت، اعتبارات به صورت صد در صدی تصویب شد اما در نهایت به دلیل مشکلات مذکور تخصیص اعتبارات تنها تا 65 درصد بود.

رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم با بیان اینکه سیاست‌های کلی در دانشگاه‌ ها سیاست‌ حاکمیتی است، گفت: زیرساخت‌ ها و امکانات لازم است که دانشگاه‌ ها بتوانند پیشرفت کنند و شتاب شان کند نشود.