احداث ۱۰۰۰ کلاس درس در سواحل مکران 

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در دهمین جلسه شورای معاونان در سال جاری که با حضور معاونان و مدیران ستادی برگزار شد ضمن تبریک ایام ماه ربیع به آیاتی از قرآن کریم در مورد خدمت به بندگان خدا اشاره کرد و گفت: بر اساس سنت و سیره پیامبر همگی باید تلاش کنیم تا خدمت به بندگان خدا در اولویت ما باشد و ضرورت دارد با الگوگیری از سیره پیامبر آن را در زندگی ساری و جاری کنیم.

وی با تشکر و قدردانی از برگزارکنندگان اجلاس، اظهار کرد: اجلاس سی و هشتم در دو بخش مربوط به هماهنگی و محتوا برگزار شد. همچنین ارائه‌های درون اجلاس چه در تهران و چه در استان‌ها بسیار غنی و ارزنده بوده است.

کاظمی با تأکید بر اهداف اجلاس، خاطرنشان کرد: از مهم‌ترین اهداف این اجلاس، ایجاد درک مشترکی از برنامه‌ها و اهداف نظام تعلیم و تربیت بوده است. البته بازخوردهایی که از استان‌ها گرفته شده مبین این امر است که به خوبی اهداف و برنامه‌ها تبیین شده است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نظم و انضباط در مراکز استان‌ها همزمان با برگزاری اجلاس، تصریح کرد: حضور همدلانه وهمسوی رؤسا، نمایندگان و مدیران آموزش و پرورش استان‌ها یکی دیگر از موفقیت‌های این اجلاس بوده است.

وی با اشاره به کار ویژه اجلاس، اظهار کرد: مدیر باید درگیر شاخص‌های اصلی و تغییر به سمت مثبت باشد. بخش دیگری از این کار ویژه مربوط به رفع مسائل و احصای آسیب‌های اجتماعی است و بخش دیگری از آن مربوط به احصای نظام مسائل هر استان بوده است.

کاظمی گفت: ایجاد یک درک مشترک برای ارتقای نظام تعلیم و تربیت و حرکت به سمت توسعه عدالت از مهمترین رویکردهای این اجلاس بوده است.

وی با اشاره به این که مباحث اجلاس گفتمان روز نظام تعلیم و تربیت شد، افزود: مباحث مرتبط با اجلاس در گروه‌ها و کانال‌های مربوط به ذینفعان نظام آموزش و پرورش تشریح و ارزیابی شد.

وزیر آموزش و پرورش به ضریب نفوذ بالای اجلاس اشاره کرد و گفت: از دیگر نقاط مثبت این اجلاس حضور تمامی اعضای شورای معاونان استان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و کانون‌های پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان بوده است.

وی در ادامه این جلسه با اشاره به هفته دولت، اظهارکرد: شهیدان رجایی و باهنر با رفتار معلمی در تاریخ کشور ماندگار شدند زیرا زیست معلمی منحصر به فردی داشتند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که اتفاقات خوبی برای نظام تعلیم و تربیت رقم خورده است، گفت: بدون استثنا در تمامی استان‌ها یک پروژه اصلی مربوط به توسعه عدالت آموزشی در دستور کار قرارگرفته است. همان گونه که دکتر پزشکیان در مصاحبه خبری خود یکی از موفقیت‌های دولت را سرمایه‌گذاری در نظام تعلیم و تربیت دانسته است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به همزمانی هفته دولت و آغاز سال تحصیلی، گفت: ضرورت دارد کمیته ویژه‌ای جهت افتتاح پروژه‌های مدارس تشکیل و مدل و الگوی افتتاح تدوین و به دولت ارسال شود زیرا بناست به صورت یکجا ۲۴۰۰ پروژه آموزشی در سراسر کشور افتتاح شود.

وی ادامه داد: در هفته دولت نیز مسئولان؛ معاون حقوقی ریاست جمهوری، سخنگوی دولت، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، وزیر دادگستری، وزیر کشور و… چندین پروژه مدرسه سازی را در استان‌های مختلف کشور افتتاح کرده اند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که همه پای کار نظام تعلیم و تربیت آمده‌اند، خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد در راستای کمک به توسعه عدالت آموزشی متعهد شد تا هزار کلاس درس در سواحل مکران ساخته شود.

وی رشد و ارتقای نظام فنی حرفه‌ای و مهارت آموزی دانش آموزان را از دیگر موفقیت‌های این دوره آموزش و پرورش دانست و گفت: ساخت ۸۵۰ هنرستان در دستور کار قرار گرفته است.

کاظمی با اشاره به تفاهم‌نامه‌هایی که با هلدینگ خلیج فارس، صنایع معدنی و شرکت‌های معدنی جهت ساخت مدرسه و تجهیز آنها بسته شد، گفت: بهره‌برداری بسیاری از این پروژه‌ها در سال‌های آینده انجام خواهد شد.

کاظمی به حضور پررنگ معاونت‌های پرورشی و تربیت بدنی و سلامت در برنامه‌های توسعه عدالت آموزشی اشاره کرد و افزود: اجرای برنامه‌های این دو معاونت در ذیل برنامه‌های توسعه عدالت آموزشی ضروری است.