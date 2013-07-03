فرماندهی پاکسازی حمص بر عهده "ماهر اسد" /عملیات گسترده ارتش برای پاکسازی "جوبر" ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار العالم اعلام کرد ارتش سوریه عملیات مهمی را برای پاکسازی شهر "جوبر" در استان "ریف دمشق" آغاز کرده است.

"دارین فضل" خبرنگار این شبکه که نیروهای ارتش سوریه را در این عملیات همراهی کرده روز چهارشنبه گزارش داد، نیروهای ارتش جنوب غربی شهر جوبر را که منطقه‌ای راهبردی برای گروه‌های مسلح بود پاکسازی کردند. این منطقه محل نقل و انتقال گروه‌های مسلح به اطراف "الغوطه" و گذرگاهی برای نفوذ به "دمشق" پایتخت سوریه بود.



خبرنگار العالم گفت: تک تیراندازان به صورت گسترده در این شهر مستقر شده و در حال تیراندازی هستند. و عناصر مسلح نیز در فاصله ای 50 متری از ما فاصله دارند.



بر اساس این گزارش، مناطق کشتارگاه، نانوایی، مدارس، اداره راه و ترابری، کارخانه صابون سازی، میدان "المناشر" و چندین منطقه دیگر در جوبر اکنون کاملا پاکسازی شده و تحت کنترل نیروهای ارتش سوریه قرار دارند.



غرباء الشام، لواء التوحید، احرار جوبر از اسامی گروه‌های مسلحی است که وابسته به گروه تروریستی "جبهه النصره" هستند. نوشته های برجا مانده بر روی دیوارها بیانگر حضور عناصر این گروه‌ها در شهر جوبر است. ولی اکنون در مناطق پاکسازی شده این شهر فقط اجساد سوخته عناصر این گروه ها باقی مانده است.



این گروه‌های وابسته به القاعده برای جلوگیری از شناسایی هویت تروریستهایی که در جوبر به هلاکت رسیده‌اند، پیش از فرار اجساد آنان را آتش زدند.



خبرنگار العالم تاکید کرد، در روزهای آینده نیروهای ارتش عملیات خود را برای پاکسازی شمال و شرق شهر جوبر متمرکز خواهد کرد.



ماهر اسد، فرمانده عملیات پاکسازی حمص



منابع سوری اعلام کردند که سرتیپ "ماهر اسد"، برادر "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه به طور لحظه به لحظه جنگ نیروهای نظامی در شهر حمص در مرکز کشور را دنبال می کند و تیپ چهارم با قاطعیت برای پاکسازی این شهر خواهد جنگید.

سرتیپ ماهر اسد این روزها به مدیریت جنگ "طوفان شمال" در حلب و جنگ حمص که با دستیابی ارتش سوریه به دستاوردهای بزرگ به آن در حال پایان است می پردازد.

بر اساس گزارش منابع رسانه ای نزدیک به مقامات دولتی سوریه، نیروهای ارتش سوریه پس از پاکسازی "القصیر" و "تلکلخ" در آستانه آزادی کامل "حمص" قرار دارند و همزمان با این تحولات، جنگ در "حلب" ادامه دارد و نیروهای ارتش تلاش می کنند این شهر را به طور کامل پاکسازی کنند.

به گفته منابع سوری، ماهر اسد، برای پیشروی در نبرد و شکست دادن افراد مسلح، به طور لحظه به لحظه نیروهای مسلح سوری را زیر نظر دارد و به دنبال اینکه مخالفان مسلح گمان می کردند جنگ به سوی "حلب" کشیده خواهد شد وی طرح موفقی را در "حمص" به اجرا گذاشت.

اسد همچنین از شجاعت، اراده و نیروی یگان های مسلح سوریه به ویژه تیپ چهارم ارتش آن کشور تقدیر کرد و به ارتش برای دستاوردهایی که در کلیه محورهای درگیری ها به دست می آورد تبریک گفت.

به گفته این منابع، فرمانده یک گردان از تیپ چهارم، بر ضرورت پایان هر چه سریع تر درگیری ها در شهر "حمص" تأکید کرد و دلیل این امر را پیشروی سریع ارتش در این شهر دانست که به باور وی قادر خواهد بود کل شهر را به راحتی به کنترل خود درآورد. از سوی دیگر، تیپ چهارم، به شدت کارآمد و قوی است و می تواند شهر حمص را پاکسازی و جنگ جدیدی را برای پاکسازی مناطق دیگر آغاز نماید



ساکنان دو شهر شیعه نشین از سوی تروریستها تهدید شدند



خبر دیگر اینکه گروه های مسلح ساکنان تحت محاصره دو شهر شیعه نشین در سوریه را تهدید کردند که در صورت تسلیم نشدن، به آنها حمله می کنند.گروه های مسلح در سوریه ساکنان شهرهای تحت محاصره "نبل" و "الزهراء" را تهدید کردند که اگر تسلیم نشوند حمله بزرگی را علیه آنان صورت خواهند داد.

ساکنان این دو شهر در حومه شمالی حلب مدتها است که تحت محاصره گروه های مسلح و تروریستی هستند.گروه‌های مسلح نزدیک شهرهای نبل و الزهراء خاکریز ایجاد کرده‌ و به هدف ارعاب مردم به سوی این دو شهر چند موشک شلیک کردند.



تروریستها چند روز قبل بالگردی را که حامل چند معلم و مسؤول آموزش و پرورش سوریه بود نزدیک این دو شهر هدف قرار دادند،این افراد برای نظارت بر امتحانات پایان سال به این دو شهر رفته بودند.



ارسال 3500 تن سلاح برای تروریست‌ها در سوریه



این در حالی است که رهبر سابق حزب لیبرال دموکرات انگلیس اخیرا فاش کرده است تاکنون بیش از 3500 تن سلاح برای شورشیان در سوریه ارسال شده است.

روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف روز سه شنبه به نقل از "لرد آشداون" نوشت: با توجه به ارسال بیش از 3500 تن سلاح برای شورشیان در سوریه، آنها دیگر به سلاح احتیاجی ندارند.

آشدون تاکید کرد: هیچ تردیدی دراین رقم وجود ندارد، سلاح ها از طریق کرواسی و با کمک سازمان سیا و با حمایت های سعودی ها و قطری ها به سوریه ارسال شده و دراختیار گروه های مسلح دراین کشور قرار گرفته است".