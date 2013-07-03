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۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۳

بشار اسد:

پیروزی سوریه در جنگ بین‌المللی در آینده بسیار نزدیک اعلام می‌شود

پیروزی سوریه در جنگ بین‌المللی در آینده بسیار نزدیک اعلام می‌شود

یک شخصیت سیاسی برجسته در موریتانی که اخیرا با رئیس جمهور سوریه در دمشق دیدار کرده، اظهار داشت: بشار اسد در این دیدار گفت "پیروزی سوریه بر توطئه های بین المللی علیه این کشور را در آینده بسیار نزدیک اعلام می کنیم".

به گزارش خبرگزاری مهر، "ولد عزیز" دبیرکل حزب وحدتخواه دموکراتیک موریتانی در گفتگو با روزنامه سوری الوطن توضیحاتی درباره سفر اخیر خود به سوریه ارائه کرده است.

وی که طی روزهای اخیر با مقامات ارشد سوری دیدار کرده، با اشاره به دیدار خود با رئیس جمهور سوریه اظهار داشت: بشار اسد به من گفت که سوریه با توجه به همبستگی و وحدت ارتش و مردم فاصله بسیار کمی تا اعلام پیروزی در این جنگ بین المللی دارد و این مسئله در آینده بسیار نزدیک اعلام خواهد شد.

ولد عزیز در ادامه این گفتگو که به فردا به صورت کامل در روزنامه الوطن منتشر شده از برخی شخصیتهای موریتانی به علت حمایت از تروریستها در سوریه به شدت انتقاد کرده است.

کد مطلب 2089061

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