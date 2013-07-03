به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، طی مراسمی و با حضور معاون آموزش قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)‌ امیر قربانی و جانشین اداره عقیدتی سیاسی این قرارگاه امیر سعیدی و جمعی از کارکنان سر در دانشگاه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) نصب شد.

مرکز آموزش وظیفه 02 نیروی زمینی ارتش به عنوان محل تاسیس دانشگاه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) در نظر گرفته شده است که مراحل تحویل کامل این مرکز از نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام و این دانشگاه به زودی افتتاح و شروع به فعالیت خواهد کرد.

معاون آموزش قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) در حاشیه این مراسم گفت: پس از صدور فرمان مقام معظم رهبری در سال 87 مبنی بر تفکیک پدافند از نیروی هوایی نیاز به تاسیس یک دانشگاه مستقل جهت آموزشهای تخصصی پدافند احساس می‌شد که با تدبیر سلسله مراتب و توجه فرمانده محترم قرارگاه مراحل تاسیس این دانشگاه انجام و مقرر شد محل مرکز آموزش وظیفه 02 نیروی زمینی ارتش جهت شروع به کار این دانشگاه به قرارگاه پدافند هوایی واگذار شود.