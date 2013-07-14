اولین مرکز DIC ملایر همزمان با هفته بهزیستی افتتاح می شود

حجت الاسلام حمید رضا تکلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر تعداد هفت هزار نفر زیر پوشش سازمان بهزیستی ملایر هستند.

وی افزود: از این تعدد پنج هزار نفر از خدمات توانبخشی استفاده می کنند و دو هزار نفر دارای پرونده حمایتی و در نوبت خدمات توانبخشی هستند.

وی با بیان اینکه چندین مرکز فعال زیر پوشش در بهزیستی ملایر فعالیت دارند، گفت: مرکز سالمندان شامل نگهداری از سالمندان که از شهرستان و سراسر استان و حتی استانهای همجوار هستند یکی از مراکز فعال زیر پوشش بهزیستی ملایر است.

معاون سازمان بهزیستی شهرستان ملایر مرکز نسیبه نگهداری از کودکان معلول، مرکز روانی آفتاب نگهداری از بیماران روانی را نیز از دیگر مراکز فعال زیر پوشش بهزیستی ملایر عنوان کرد و گفت: این سه مرکز به صورت شبانه روزی فعال است.

وی در ادامه از فعالیت مراکز توانبخشی، شفا، افق و امید خبر داد و افزود: این مراکز نیز به صورت روازنه به مددجویان خدمات می دهند.

حجت الاسلام تکلو در ادامه از فعالیت 14 مهد کودک زیر پوشش بهزیستی در ملایر خبر داد و افزود: از این تعداد چهار مهد شهری و 10 مهد نیز روستایی هستند.

وی در ادامه به فعالیتهای سازمان بهزیستی ملایر در راستای خدمات اجتماعی اشاره کرد و گفت: فعالیت اورژانس اجتماعی در زمینه های مختلف مشاوره، کاهش آسیب های اجتماعی وو غیره از دیگر فعالیتها است.

معاون سازمان بهزیستی شهرستان ملایر با بیان اینکه در هفته بهزیستی برنامه‌های متنوعی را در شهرستان برگزار می شود، اظهار داشت: سرکشی از معلولان و مددجویان بهزیستی شهرستان یکی از برنامه‌های پیش‌بینی شده در این هفته است.

وی دیدار با فرماندار و مسئولان و دیدار با امام جمعه شهرستان، سرکشی مسئولان و مردم به مرکز سالمندان و نسیبه از جمله برنامه های هفته بهزیستی در ملایر برشمرد.

وی در ادامه از از افتتاح اولین مرکز دی آی سی(گذری کاهش آسیب) ملایر همزمان با هفته بهزیستی خبر داد و گفت: اعتبار هزینه شده برای این مرکز را نیز 63 میلیون و 500 هزار تومان به صورت یارانه از سوی بهزیستی بوده است.

حجت الاسلام تکلو گفت: این مرکز با هدف خدمات دهی به معتادین در حال ترک ظرفیت پذیرش یکصد بیمار متادون درمانی را دارد و همچنین علاوه بر پذیرش این تعداد بیمار ظرفیت دادن مشاوره به یکصد نفر را نیز خواهد داشت.

معاون بهزیستی شهرستان ملایرگفت:برنامه افطاری برای مددجویان زیر پوشش بهزیستی شهرستان از دیگر برنامه‌های هفته بهزیستی در شهرستان است.

وی در پایان خواستار کمک های نقدی و غیر نقدی بیشتر خیرین و مردم به سازمان بهزیستی شهرستان ملایر شد.