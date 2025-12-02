دادستان گناوه:استانداردهای نگهداری سالمندان و مددجویان رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضی الدین حاجی زاده صبح سه شنبه در بازدید از مرکز نگهداری مددجویان مرکز «مهر مادر» و همچنین سرای سالمندان که به‌زودی افتتاح خواهد شد، به همراه معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر و هیأت ضمن گفت‌وگو با مدیران و کارکنان مراکز و تقدیر از مساعدت و کمک خیرین بر ضرورت رعایت استانداردهای نگهداری، نظارت دقیق بر خدمات درمانی و بهداشتی، و تأمین کرامت و آرامش مددجویان تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب گناوه با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق بیماران مزمن و سالمندان، اظهار کرد: دادستانی نسبت به وضعیت مراکز حمایتی حساسیت ویژه دارد و هرگونه قصور احتمالی در ارائه خدمات، با پیگیری قانونی مواجه خواهد شد.

در ادامه، مسائل مرتبط با ظرفیت‌پذیری، وضعیت تغذیه، امکانات اقامتی، کادر تخصصی، و روند آماده‌سازی سرای سالمندان برای افتتاح بررسی شد و تصمیمات لازم برای رفع نواقص احتمالی اتخاذ شد.

معاون دادستان مرکز استان نیز ضمن قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته، بر لزوم استمرار بازدیدهای دوره‌ای و حمایت از مجموعه‌هایی که خدمت‌رسانی به اقشار آسیب‌پذیر را بر عهده دارند، تأکید کرد.