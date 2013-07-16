دعوت مقامات سابق آمریکایی از اوباما برای پیگیری دیپلماسی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل نهارنت، در آخرین نامه خود به اوباما، مقامات ارشد سابق سیاسی و امنیتی آمریکا انتخاب حسن روحانی را به عنوان یک میانه‎رو دارای "ظرفیت فرصتی بزرگ" دانستند.

آنها نوشتند: "ما پس از آغاز کار روحانی دولت را شدیداً تشویق به استفاده از فرصت برای پیگیری مذاکرات چندجانبه و دوجانبه با ایران می‎کنیم تا فرصت اتخاذ سیاست‎های میانه رو توسط تهران از بین نرود."

در این نامه از واشنگتن خواسته شده است که خود را برای کاهش تحریم هایی که به اقتصاد ایران آسیب زده به عنوان اهرمی برای رسیدن به تفاهم، آماده سازد.

در میان امضا کنندگان، نام‎هایی همچون توماس پیکرینگ -سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل-، آن ماری سلاتر -مشاور ارشد سابق هیلاری کلینتون در وزارت خارجه- و لری ویلکیرسون -رئیس دفتر سابق کالین پاول در وزارت خارجه- مشاهده می شود.

نامه تنها یک روز پس از این منتشر شد که بنیامین نتانیاهو -نخست وزیر رژیم صهیونیستی- با تکرار مسائل بی‎اساس، مدعی شده بود که اگر آمریکا، برنامه هسته‎ای ایران را متوقف کند، خود وارد عمل خواهد شد.

وی خواهان موضعی خصمانه علیه چمهوری اسلامی شده بود و تغییر رئیس جمهوری را فاقد تاثیر دانسته بود.