به گزارش خبرنگار مهر، استان بوشهر با داشتن بیش از شش میلیون اصله نخل از مهم‌ترین نقاط تولید خرما در کشور است به گونه‌ای که سالانه 175هزار تن خرما از نخیلات این استان زرخیر تولید می‌شود.

استان بوشهر با وجود توليد حجم عظيمي از خرماي کشور، به علت نداشتن زيرساخت‌هاي لازم و کافي در عرصه بسته‌بندي خرما، نتوانسته جايگاه مناسبي در ميان توليدکنندگان خرما داشته باشد.

امروزه يکي از مهمترين مسائلي که در سليقه مصرف‌کنندگان تاثيرگذار است، بسته بندي مناسب محصول توليدي است که اين موضوع در توليد مواد غذائي بيش از پيش ديده مي‌شود.

توليد کنندگان مواد غذايي همه تلاش خود را براي بسته‌بندي با کیفیت به کار مي‌گيرند تا بتوانند ابتدا مصرف‌کنندگان را به خود جلب کنند و سپس بتوانند با ارائه يک محصول مناسب ماندگاري خود را در بازار حفظ کنند.

نقش مهم بسته‌بندی در فروش مناسب در بازارهای هدف

بسته‌بندي در صنعت فروش و صادرات اهميت زيادي دارد. البته عدم استفاده مناسب از اين صنعت را مي‌توان به خاطر نبود تکنولوژي مناسب براي اين کار دانست.

در بازار جهاني و رقابت بين صادرکنندگان امروزه صنعت بسته‌بندي اهميت و جايگاه خاصي را پيدا کرده است به طوري که کسي در اين عرصه عقب بيفتد در بازار جهاني و رقابتي حذف مي‌شود.

استان بوشهر داراي شش ميليون اصله نخل است که حجم بسيار بالايي از کل خرماي کشور را توليد مي‌کند ولي با وجود حجم بالاي توليد خرما، کشاورزان اين استان همواره جایگاه خرمای تولیدی خود را در بازارهای داخلی و خارجی نشان نداده‌اند.

خرمای تولیدی استان بوشهر از با کیفیت‌ترین خرمای کشور محسوب می‌شود، گونه‌های کبکاب، زاهدی، خاصویی، شهابی و شکر عمده‌‌ترین گونه‌های خرمای استان هستند که بیشتر در شهرستان‌های دشتستان، تنگستان، دشتی و جم تولید می‌شوند.

اجباری شدن استاندارد تولید و فرآوری خرما/ پرهیز از استفاده از روش‌های سنتی

بسته بندی و فرآوری این محصول مهم و استراتژیک استان بوشهر، دغدغه مسئولان استان بوشهر از جمله مدیرکل استاندارد شده به طوری که محمد‌رحیم بهره‌مند، اجباری شدن استاندارد تولید و فرآوری خرما را از اول تیر امسال را مورد اشاره قرار می‌دهد.

وی می‌گوید: با اجباری شدن استاندارد خرما، از این پس تولید کنندگان خرما، محصولات خود را برای عرضه در بازار داخلی و خارجی پس از گذشت مراحل ضدعفونی به طریق علمی و صنعتی و بسته بندی با کیفیت عالی در بازار عرضه کنند که وجود سردخانه‌های بالای صفر برای نگه‌داری محصول خرما یکی از ضروریات است.

این در حالی است که اکنون بسیاری از نخل‌‌داران پس از برداشت محصول، خرمای تولیدی خود را به شکل سنتی در کارگاه‌های محلی فرآوری و به بازار عرضه می‌کنند.

چینش خرما به شکل سنتی، نبود بهداشت در برداشت و بسته بندی، فرآوری نامرغوب در بسته‌بندی و عرضه نامطلوب در بازار مهم‌ترین مشکل، بازار یابی خرمای استان بوشهر محسوب می شود.

برداشت خرما به صورت مکانیزه زیرساخت مهم در تولید

رييس اداره امور فناوري‌هاي مكانيزه كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر می‌گوید: اجراي عمليات مكانيزه برداشت خرما در نخلستان هاي اين استان نياز به تامين اعبتار براي خريد بالابر دارد.

عليرضا پديسار با بیان اینکه از مجموع 39هزار و170هكتار باغ نخيلات در استان بوشهرعمليات برداشت تنها در سطح يك‌هزار هكتار به صورت مكانيزه صورت مي گيرد، افزود: اکنون هشت هزار هكتار از نخيلات استان بوشهر امكان انجام عمليات مكانيزه برداشت دارند ولي به علت نبود دستگاه بالابر اين امر انجام نمي‌شود.

رئيس اداره امور فناوري‌هاي مكانيزه كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر بيان كرد: در سال جاري با راه‌اندازي دوباره يك دستگاه بالابر خرما امكان انجام عمليات هرس، مبارزه با آفات، خوشه آرايي و برداشت محصول در سطح يكهزار هكتار در منطقه وحدتيه شهرستان دشتستان فراهم شده است.

بازاریابی خرما در عرصه بین الملل مهم‌ترین زیرساخت صادرات

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: تولید کنندگان خرمای استان بوشهر سال گذشته 14 هزار تن از محصول خود را در بازارهای جهانی به فروش رساندند.

عبدالرسول بهنام‌راد با بیان اینکه توسعه صنایع بسته‌بندی و همچنین توسعه صنایع تبدیلی خرما مورد توجه و تاکید مسئولان استان قرار دارد، افزود: در حال حاضر تعداد 18 واحد صنعتی بسته‌بندی خرما در امر صادرات خرما در استان بوشهر فعال هستند و خرمای باکیفیت و مرغوب را به کشورهای مختلف صادر می‌کنند.

وی صادرات 14 هزار تن خرمای استان بوشهر به روسیه، کشورهای آسیای میانه، اوکراین و بخشی نیز به کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و گفت: بیشتر ارقام خرماهای صادراتی از نوع کبکاب بوده و این میزان خرما به ارزش 16.6 میلیون دلار صادر شده است.

این مسئول تلاش برای افزایش کیفیت خرمای صادراتی و پیدا کردن بازارهای هدف از جمله اولویت‌های جهاد کشاورزی استان بوشهر می‌داند.

بسته‌بندی مناسب از مهم‌ترین فاکتورها برای دست‌یابی به فروش مناسب است

امروزه بسته‌بندی مناسب یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای دست‌یابی به فروش مناسب است که متاسفانه به علت کمبود شرکت‌های بسته‌بندی مناسب در استان بوشهر شاهد بسته‌بندی نامناسب این محصول در کارگاه‌های محلی هستیم.

با توجه به اینکه بیش از 15 درصد خرمای کشور در استان بوشهر تولید می شود و با توجه به اینکه در آستانه برداشت خرما قرار داریم، می‌توان اذعان داشت که این استان با توجه به کیفیت بالای تولید خرما آن میتواند نقش مهم و اساسی در بازارهای داخلی و بین المللی داشته باشد.

پس ضروری است ضمن آشنایی تولید کنندگان خرما با روشهای تولید، برداشت، فرآوری و بسته بندی خرما بشکل مدرن، از حمایت‌های تسهیلاتی دولت برای تقویت بنیه مالی خود برخوردار شوند.

گزارش: امین رجب‌زاده