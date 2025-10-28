خرمای بوشهر راهی بازارهای خارجی شود؛ لزوم توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: خرما یکی از محصولات مهم و ارزشمند کشاورزی در استان بوشهر به شمار می‌رود که نه‌تنها در فرهنگ غذایی مردم این منطقه جایگاه ویژه‌ای دارد، بلکه به عنوان یک منبع درآمد قابل توجه برای کشاورزان و اقتصاد محلی نیز محسوب می‌شود.

انواع مرغوب خرما همچون کبکاب، زاهدی، شکر، خاصویی و خضراوی در این منطقه تولید می‌شود و علاوه بر تأمین نیاز داخلی، از ظرفیت بالایی برای حضور در بازارهای جهانی برخوردار است.

با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و تنوع نژادهای خرما در بوشهر، این استان به یکی از قطب‌های تولید خرما در ایران تبدیل شده است و در این شرایط توجه ویژه به بازار خرما در استان بوشهر امری ضروری است.

با افزایش تقاضا برای خرما در بازارهای داخلی و بین‌المللی، نیاز به توسعه صنایع بسته‌بندی و فرآوری خرما به وضوح احساس می‌شود. بسته‌بندی مناسب نه‌تنها می‌تواند کیفیت خرما را حفظ کند، بلکه به جذابیت آن در بازارهای جهانی نیز افزوده و باعث افزایش فروش خواهد شد.

فرآوری خرما نیز می‌تواند به تولید محصولات متنوعی مانند شیره خرما، دسرها و تنقلات سالم منجر شود که ارزش افزوده بیشتری برای کشاورزان و تولیدکنندگان به همراه دارد.

توسعه صادرات خرما از دیگر مواردی است که باید به آن توجه شود. با معرفی خرمای بوشهر به بازارهای بین‌المللی و برقراری ارتباط با خریداران خارجی، می‌توان به افزایش درآمد کشاورزان و رونق اقتصادی منطقه کمک کرد.

برگزاری رویدادهای مختلف مانند نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. این رویدادها فرصتی مناسب برای معرفی محصولات محلی، تبادل تجربیات و ایجاد شبکه‌های تجاری میان تولیدکنندگان و خریداران داخلی و خارجی فراهم می‌آورد.

تولید ۲۰۰ هزار تن خرما در استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان بوشهر یکی از قطب‌های کشاورزی کشور محسوب می‌شود و با برخورداری از ۶ میلیون اصله نخل حدود ۱۵ درصد از کل تولید کشور را دارد.

مرتضی بحرانی به گستره وسیع نخلستان‌ها در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: شهرستان‌های دشتستان و تنگستان به عنوان مهمترین تولیدکننده‌های خرمای استان بوشهر سهم بالایی در تولید این محصول مفید و ارزشمند دارند.

وی از برداشت سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن محصول از نخلستان‌های استان خبر داد و بیان کرد: بخشی از این محصولات به صورت نوبرانه شامل خارک و رطب برداشت می‌شود و بخش زیادی از محصول نیز به صورت خرما برداشت می‌شود.

صادرات ۳۰ هزار تن خرما

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به فروش خرمای استان بوشهر در داخل و خارج از کشور، ادامه داد: طی سال‌های اخیر نخل‌های بارور در استان افزایش یافته و همین موضوع باعث شده که تولید محصول از این نخلستان‌ها از ۲۰۰ هزار تن فراتر برود.

وی از حمایت ویژه از نخلداران خبر داد و بیان کرد: سال گذشته ۳۰ هزار تن از خرمای استان بوشهر به خارج از کشور صادر شد که انتظار می‌رود امسال شاهد رونق بیشتر صادرات این محصول و افزایش میزان صادرات باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به افزایش نقدینگی و رونق بازار داخلی و خارجی تصریح کرد: اقداماتی خوبی برای ورود خرمای استان بوشهر با بازارهای بین‌المللی صورت گرفته که امید داریم نتایج آن به نفع باغداران و فعالان حوزه خرما باشد.

افزایش قیمت فروش خرما

طی سال جاری قیمت خرما نسبت به سال‌های قبل افزایش یافت ولی با توجه به هزینه‌های بالای تولید، انتظار کشاورزان این است که بتوانند خرما را با قیمت بهتری بفروشند تا هزینه‌های تولید تأمین شده و به سود برسند.

یکی از نخلداران دشتستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائل و دغدغه‌های فعالان حوزه نخل و خرما، فروش این محصول است که طی سال‌های گذشته یک چالش مهم محسوب می‌شده است.

مرتضی بنافی بیان کرد: خوشبختانه امسال شاهد بهبود قیمت فروش خرما بودیم؛ هر چند هزینه‌های تولید خرما بالا است ولی افزایش قیمت در سال جاری تا حدودی جبران کننده مشکلات کشاورزان در این استان بود.

یکی از باغداران تنگستانی نیز به خبرنگار مهر گفت: هزینه‌های کود و سم بسیار بالا رفته است و همین موضوع بر قیمت تمام شده محصول تأثیرگذار بوده و در این شرایط می‌طلبد که قیمت خرما نیز افزایش یابد.

صداقت بیان کرد: هر چند قیمت خرما امسال افزایش یافت ولی باز هم هزینه‌های زندگی و هزینه‌های باغداری بسیار بالا است و شاهد ناترازی در این زمینه هستیم.

صنایع خرما تقویت شود

یکی از فعالان خرما در استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان بوشهر با بهره‌مندی از شرایط اقلیمی گرم و مرطوب، خاک حاصلخیز و تجربه دیرینه نخل‌داران، از مهم‌ترین مراکز تولید خرما در کشور به‌شمار می‌آید.

حسین صالحی با تاکید بر لزوم توجه به بازار خرما و تقویت زنجیره ارزش آن از مرحله تولید تا مصرف بیان کرد: کمبود صنایع بسته‌بندی و فرآوری مدرن از چالش‌های اصلی این حوزه است که مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت اقتصادی محصول می‌شود.

وی با اشاره به نقش توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی در افزایش ماندگاری و کیفیت خرما ادامه داد: توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی ارزش افزوده بالایی ایجاد کرده و زمینه اشتغال پایدار را در مناطق نخل‌خیز فراهم می‌سازد.

لزوم ورود خرمای بوشهر به بازارهای بین‌المللی

صالحی با تاکید بر سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین فرآوری، ازجمله تولید شیره خرما، سرکه، چیپس خرما و سایر فرآورده‌های جانبی گفت: گسترش صادرات خرما به‌عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، شناخت بازارهای هدف و بهبود زیرساخت‌های صادراتی است.

وی افزود: استان بوشهر با موقعیت جغرافیایی ممتاز و دسترسی به آب‌های آزاد، می‌تواند به‌عنوان پایگاه اصلی صادرات خرمای ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، آسیای میانه و حتی اروپا عمل کند.

صالحی ادامه داد: حضور فعال در بازارهای بین‌المللی مستلزم ارتقای استانداردهای تولید، بسته‌بندی مطابق با سلیقه مصرف‌کنندگان جهانی و استفاده از برندسازی مؤثر است و رویدادهایی چون نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های تخصصی خرما نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌ها، تبادل تجربیات و جذب سرمایه‌گذاران دارد.

بهبود اقتصاد کشاورزی با توسعه صنایع بسته‌بندی و فرآوری

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مهمترین دغدغه‌های نخلداران استان بوشهر، فروش محصولات است که با حمایت مناسب و ایجاد شرایط لازم می‌توان زمینه حضور در بازارهای جدید را فراهم ساخت.

ابراهیم رضایی بیان کرد: طی سال‌های گذشته به منظور معرفی خرمای استان بوشهر در سطح داخلی و خارجی تلاش‌های گسترده‌ای داشته‌ایم و تلاش کردیم که زمینه‌ساز بهبود بازار فروش خرمای مردم این استان باشیم.

وی با بیان اینکه شاهد سیر افزایشی قیمت خرما در سال‌های اخیر بوده‌ایم، بیان کرد: خرما دارای ارزش و اهمیت بسیار زیادی است و با معرفی بهتر این محصول می‌توانیم شاهد بهبود اقتصاد کشاورزی در شهرستان دشتستان باشیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایجاد ارزش افزوده برای خرما در قالب صنایع بسته‌بندی، فرآوری و تبدیلی و توسعه سردخانه‌ها برای نگهداری خرما با کیفیت مناسب از راهکارهای مناسب است.

وی بیان کرد: در این مسیر همراه فعالان و سرمایه‌گذاران هستیم و حمایت‌های لازم را از همه کسانی که برای افزایش ارزش افزوده خرما در استان تلاش می‌کنند خواهیم داشت و به آینده خرما در دشتستان و استان بوشهر امید زیادی داریم.

حضور در بازارهای بین‌المللی نه‌تنها باعث افزایش صادرات خرما می‌شود، بلکه به ارتقا نام برند خرمای بوشهر نیز کمک می‌کند. برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های خرما می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و توسعه پایدار این صنعت منجر شود.

این رویدادها همچنین بستری برای تبادل دانش و تجربیات میان فعالان حوزه خرما فراهم می‌آورد که در نهایت به بهبود کیفیت و تنوع محصولات کمک خواهد کرد.

در نتیجه، با توجه به اهمیت خرما در استان بوشهر، توجه به بازار، توسعه صنایع بسته‌بندی و فرآوری، افزایش صادرات و برگزاری رویدادهای مرتبط می‌تواند نقش بسزایی در رونق اقتصادی و ارتقا جایگاه این محصول ارزشمند داشته باشد.