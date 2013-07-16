تراکتورسازی دوم مرداد میهمان پرسپولیس است/ ضیافت پس از افطار خطیبی با قلعه نویی

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه بازی های سه هفته نخست تیم های تراکتورسازی و گسترش فولاد اعلام شد و طی آن دربی سرخابی های تبریز روز جمعه 11 مرداد در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.

سازمان ليگ حرفه‌اي فوتبال تاريخ و ساعت انجام بازي‌هاي هفته‌ نخست فصل سيزدهم ليگ برتر را اعلام کرد که بر اين اساس این بازي‌ها در ماه مبارک رمضان از ساعت 22 آغاز مي‌ شود.

طبق برنامه، در هفته نخست تیم تراکتورسازی تبریز روز دوم مرداد در ورزشگاه آزادی به دیدار تیم پرسپولیس خواهد رفت و یک روز بعد گسترش فولاد در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز از تیم استقلال پذیرایی خواهد کرد.

در هفته دوم، تیم های تراکتورسازی و گسترش فولاد اولین دربی سرخابی های تبریز در لیگ برتر را از ساعت 22 روز جمعه 11 مرداد در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهند کرد.

در هفته سوم نیز دو تیم تبریزی به دیدار رقبای اصفهانی خود می روند که بر اساس برنامه روز سه شنبه 15 مرداد گسترش فولاد در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز میزبان تیم سپاهان خواهد بود و همزمان تیم تراکتورسازی در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به میهمانی تیم ذوب آهن خواهد رفت.

گفتنی است بر اساس اعلام غلامرضا بهروان رييس کميته مسابقات سازمان ليگ تاريخ سه هفته‌ اول که در ماه مبارک رمضان برگزار مي‌شود قطعي بوده و 12 هفته‌ ديگر مشروط به نظر مديران باشگاه‌ها و تصميم نهايي از سوي سازمان ليگ است.

به گفته بهروان برنامه اين 12 هفته‌ براي مديران تمامي باشگاه‌ها ارسال شده و از آنها خواسته شده که نظرات ‌شان را بدهند و اگر مشکلي با انجام اين بازي‌ها در تاريخ‌هاي پيشنهادي سازمان لیگ نداشته باشند، به آنها قطعيت بخشیده شود.