واکنش به گلایه مردم درباره قطع ناگهانی آب/ شرایط یزد و اصفهان ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دائمی گفت: در حال حاضر شرايط آبرسانی به ويژه در شهر تهران بهتر شده و با همکاری مردم، اكنون شبكه تعادل خود را پيدا كرده است. سرپرست معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو از بهبود شرايط افت فشار آب در پايتخت خبر داد.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو در خصوص اینکه گلايه مردم اين است كه هيچگونه اطلاع رساني پيش از قطع آب صورت نمی گیرد اظهار داشت: قطعي آب ناشي از برنامه وزارت نيرو نيست و ما هنوز شرايط ويژه و نوبت بندي اعلام نكرديم.

وي افزود: به دليل اينكه در يک ساعت معين يكباره برداشت هاي آب بيشتر مي شود فشار در برخي مناطق كاهش مي يابد و اين كاهش همراه با قطعی آب ساختمان هايي است كه در طبقه هاي بالاتر و يا در حواشي شهر قرار دارند.

دائمي تصريح كرد: خوشبختانه امروز شرايط در تهران متعادل است و تاكنون مشكل خاصي نبوده است. این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: منابع آب به ويژه در شهر تهران مناسب است اما در برخي از شهرها مانند استان يزد و اصفهان اينطور نيست و كمبود آب وجود دارد و اعلام شده كه حتما بايد 10 درصد صرفه جويي در تمام طول سال صورت بپذيرد.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو گفت: در چند روزي كه با شدت گرما مواجه هستيم بايد مردم كمک كنند تا با كمبود آب مواجه نشویم. وي افزود: 5 درصد از جمعيت شهر تهران در شرايطي كه فشار پايين مي آيد دسترسي به آب پيدا نمي كنند و براي اينكه اين اتفاق نيفتد بايد 10 درصد صرفه جويي صورت گیرد.

دائمی ادامه داد: مردم بايد از مصارفی چون شستشوي حياط، راه پله ها و ... خودداري كنند تا بتوانيم به كل شهر خدمت رساني كنيم.