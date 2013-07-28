بهنام سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آتش سوزی کارخانه روغن نباتی گلنار کرمان در حال مهار شدن است و تاکنون این حادثه دو مجروح برجای گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه آتش سوزی از ساعت دو بعد از ظهر آغاز شد، افزود: با تلاش نیروهای حاضر در محل حادثه به زودی آتش سوزی مهار می شود.

فرماندار کرمان با اشاره به اینکه این آتش‌سوزی از انبار کارخانه آغاز شده، تصریح کرد: در این حادثه پنج سوله کارخانه طعمه حریق شد.

وی ادامه داد: شدت آتش سوزی زیاد بود اما با تلاش به موقع نیروها در حال حاضر مشکلی برای خاموش کردن آتش نداریم.



