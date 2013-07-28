آخرین خبرها از آتش سوزی بزرگ کارخانه روغن نباتی در کرمان/ استفاده از بالگرد برای تشخیص مسیر حریق

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز از ساعت یک و 45 دقیقه کارخانه روغن نباتی گلنار در حومه شهر کرمان به یکباره دچار حریق شده است بنا به گزارش خبرنگار مهر که در صحنه حضور دارد هر لحظه بر شدت حریق افزوده می شود.

گرمای شدید هوا در شهر کرمان و وزش باد طی ساعات گذشته موجب گسترش حریق شده است و با وجود حضور تمام توان آتش نشانی کرمان و حتی استفاده از توان اطفاء حریق کارخانه های استان کرمان و شهرهای اطراف حریق همچنان ادامه دارد.

بنا به گفته خبرنگار مهر در صحنه حادثه، کانون اصلی آتش سوزی انبار روغن کارخانه می باشد اما دلیل مشخصی برای شروع آتش سوزی هنوز اعلام نشده است.

از سوی دیگر مسئولان کارخانه از حضور خبرنگاران و عکاسان رسانه ها به جز صدا و سیما در کارخانه جلوگیری می کنند.

دقایقی قبل نیز بالگرد هلال احمر برای شناسایی مسیر حریق بر فراز کارخانه به پرواز درآمد و آتش نشانان امیدوارند با شناسایی مسیر آتش بتوانند آتش را کنترل کنند.

آتش سوزی در حال گسترش است/ آتش نشانان در تلاش برای مهار آتش

دود بسیار غلیظ آسمان کارخانه را فراگرفته است و هر لحظه بر شدت آتش سوزی افزوده می شود.

اکثر مسئولان ستاد بحران شهر کرمان نیز هم اکنون در محل حادثه حضور دارند و در حال برنامه ریزی برای کنترل اوضاع هستند.

این درحالی است که همچنان نیروهای امدادی از جمله آتش نشانی، شهرداری، نیروی انتظامی، اورژانس در حال ورود به محوطه کارخانه می باشند.

به گفته آتش نشانان حاضر در محل حادثه گرمای شدید و وجود ذخایر روغن در انبار کارخانه موجب شعله ورتر شدن حریق شده است و امدادگران امیدوارند با کاهش دمای هوا و حمله به مراکز اصلی کانون آتش سوزی بتوانند در ساعات آینده آتش را کنترل کنند.

در کوتاه ترین زمان آتش نشانان به محل حادثه رسیدند/ در حال شناسایی مسیر آتش هستیم

رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه استان کرمان دقایقی قبل در گفتگو با مهر اظهارداشت: از تمام توان موجود برای کنترل آتش سوزی کارخانه روغن نباتی گلنار استفاده شده است.

وی گفت: حریق حدود ساعت دو عصر روی داده است و در کوتاه ترین زمان ممکن گروههای امدادی به محل حادثه رسیده اند اما به دلیل وجود مواد اشتعال زا و گرمای هوا هنوز موفق به کنترل حریق نشده ایم.

وی گفت: آتش سوزی همچنان در این کارخانه ادامه دارد و تیمهای مختلف امدادی با تمام توان در حال اطفا حریق هستند.

وی علت دقیق بروز حادثه را منوط به بررسی های دقیق دانست و گفت: در حال حاضر اولویت ما اطفا حریق است.



وی ادامه داد: خوشبختانه هیچ موردی از تلفات جانی در این حادثه نداشته ایم با این وجود گروههای پزشکی در منطقه حضور دارند.

صالحی ادامه داد: امکانات کافی برای مهار آتش به کارخانه اعزام شده اند اما وسعت آتش سوزی موجب طولانی شدن عملیات شده است.

وی همچنین از به کارگیری بالگرد برای اجرای عملیات خبر داد و گفت: همه نیروهای لازم در شهرستان کرمان بسیج شده اند که در کوتاه ترین زمان آتش سوزی کنترل شود.

بررسیهای خبرنگار مهر بیانگر این است که آتش از انبار کارخانه آغاز شده و بعد به دو سوله بزرگ سرایت کرده است. اما هنوز آتش به تاسیسات کارخانه نرسیده است.

به گفته برخی از کارگران حاضر در محوطه کارخانه پیش از شروع آتش سوزی تعدادی از کارگران در انبار بسته بندی مشغول جوشکاری بوده اند اما این خبر تاکنون به وسیله مسئولان تائید نشده است.



در حال حاضر آتش نشانان از شهرداری کرمان، شهرداری شهرهای اطراف، فرودگاه کرمان، پایگاه هوانیروز، پادگان 05 ارتش و کارخانه سیمان و لاستیک بارز در محل آتش سوزی در حال فعالیت هستند.

به زودی آتش را مهار می کنیم

فرماندار کرمان نیز که در محل حادثه حضور دارد از بکار گیری تمام توان امدادی برای مهار آتش در کوتاه ترین زمان خبر داد.

وی گفت: در مرحله اول از گسترش آتش به مراکز دیگر جلوگیری می کنیم و در نهایت آتش را مهار خواهیم کرد.

بهنام سعیدی افزود: امیدواریم در ساعات آینده حادثه به کلی مهار شود.

وی علت بروز آتش نشانی را نا مشخص دانست و گفت: تمام امکانات حضور دارد اما حجم آتش بسیار زیاد است که در حال مهار آن هستیم.

برخورد نا شایست با خبرنگاران

از سوی دیگر در حالی عکاسان و خبرنگاران در دقایق ابتدایی بروز حادثه برای پوشش خبری در محل آتش سوزی حضور یافتند که نگهبانان کارخانه روغن نباتی از حضور خبرنگاران و عکاسان جلوگیری می کنند.

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گزارش اسما محمودی



