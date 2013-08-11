حضورکودکان بی شناسنامه در محله هرندی/ دستگیری 150 زن بزهکار

به گزارش خبرگزاری مهر ،ساماندهی محله هرندی موضوعی شد تا نشستی تخصصی با حضور معصومه آباد عضو شورای اسلامی شهر تهران، کفایی محمد نژاد شهردار منطقه 12، حجت الاسلام حسيني نماينده امور مساجد منطقه 12 و تنی چند از مسوولان شهری منطقه برگزارشود.

بهترین روش برای حل محله هرندی ایزوله کردن منطقه است

معصومه آباد عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ساماندهی محله هرندی افزود: مشكل حل معضل آسيب‌هاي اجتماعي و ساماندهي محله و پارك هرندي را با عملیات ضربتی جمع آوری معتادین نا کافی دانست چرا که در این شیوه اين افراد را از جايي به جاي ديگري كوچ می دهیم بهترین راه بلكه ايزوله كردن منطقه و يا انجام اقدامات فرهنگي بهترين راه‌كار است.

وی افزود: باید توجه كرد كه اين قبيل افراد هر قدر هم كه در شرايط نامساعدي باشند باز هم از دايره كرامت انساني خارج نشده‌اند و در صورتي كه اقدامات فرهنگي و باز تربيتي براي آنها با رعايت و حفظ كرامت انساني همراه باشد، بي‌ترديد نحوه برخوردشان بسيار اثرگذارتر و مفيدتر خواهد بود.

آباد تا کید کرد: مشكل منطقه تنها به واسطه ساكنين آن نیست بلکه برخي از افراد مسئله ساز كه در حال تخریب و نابسامانی منطقه مي‌باشند از خارج از حریم منطقه بوده که بايد برنامه مشخصي جهت قطع فعالیت آنها پياده شود.

حضور کودکان بی شناسنامه در محله هرندی

رییس کمیته سلامت شورای شهر تهران بهترين راهكار را تقويت و توانمندسازي ساكنين محلات دانست و افزود: با استفاده از افراد آگاهی كه ظرفيت، توانمندي و مشكل منطقه و افراد آن را بشناسند باشد و در نهايت سنجش و اندازه‌گيري شاخص و تغيير رفتار افراد در طول مدت اجراي برنامه‌ها مي‌باشد.

آباد افزود: عدم داشتن شناسنامه توسط بسياري از افراد و یا کودکان یکی دیگر از معضلات منطقه اعلام شده است که بعضاً به دليل مهاجرت از كشورهاي همسايه و ياعدم تمكن مالي امكان دريافت شناسنامه براي آنها فراهم نشده است. در اين خصوص بايد متذكر شد كه اين حق هر شهروند با هر قوميت و گرايشي است كه جامعه موجودیت و هويت او را به رسميت بشناسد. ولي زماني كه ما شرايطي ايجاد نكنيم كه فرد از حقوق شهروندي برخوردار شود چگونه بايد توقع داشته باشيم كه او در چهارچوب ضوابط و قوانين مدني يا اجتماعي رفتار نماید.

علاوه بر آن هر چند انجام اقدامات و توجه به زيرساخت‌هاي فرهنگي و اجتماعي بسيار مهم است ولي معضل بيكاري كه بخش عظيمی از قشر جوان كشور را مبتلا كرده است نيز قابل اغماض نيست. بي‌توجهي به اين معضل همانند اين است كه ما براي فردي كه مبتلا به سرطان است مسكن تجويز كنيم.

ریشه مشکلات منطقه بی توجهی به نوسازی بافت فرسوده است

شهردار منطقه مهندس كفايي محمدنژاد نیز به مشكلات ساختاري و زيربنایي منطقه اشاره کرد و ريشه بسياري از مشكلات فرهنگي و اجتماعي منطقه را در عدم توجه به بهسازي و نوسازي بافت فرسوده منطقه دانست.

وی افزود: از آنجا كه منطقه 12 محل استقرار مكانهاي مهم و تأثيرگذار كشور نظير بيت رهبري، نهاد رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، شوراي اسلامي شهر تهران و شهرداري مركز مي‌باشد، جزء مناطق استراتژيك و مهم شهر به حساب مي‌آيد با اين وجود از لحاظ رتبه‌بندي از مناطق بسيار محروم مي‌باشند كه هم از لحاظ عمراني و شهرسازي و هم از لحاظ فرهنگي جاي كار زيادي دارد.

محمد نژاد تأكيد كرد: 95درصد املاک اين منطقه جزء بافت فرسوده است در حالي كه انجام ساخت و ساز باعث افزوده شدن ارزش ملك در بسياري از نقاط شهر تهران شده است. متاسفانه به دليل اجراي چند طرح، سالهاست که امكان نوسازي و حتی فروش براي برخي از املاك وجود ندارد و از سويي دیگر شهرداري نیز تعریض معبر را در دستور کار دارد،اما اعتبار لازم جهت خريداري املاك واقع در طرح را ندارد. در چنين شرايطي بافت بسياري از محلات به شدت فرسوده بوده و مكان مساعدي براي ايجاد اجتماعات بزهكاري و انواع جرم و خلاف مي‌شود نظير همين اتفاقي كه در محله هرندي و پارك هرندي افتاده است. هر چند اين مشكل از طريق اختصاص بودجه خريد املاك توسط شهرداري از طريق يك برنامه زمانبندي شده چندساله قابل حل است.

دستگیری 150 زن بزهکار در محله هرندی

شهردار منطقه خاطر نشان کرد: عمليات پاكسازي محله و پارك هرندي اتفاق تازه‌اي نيست و چندين بار تاكنون با همكاري نيروي انتظامي صورت گرفته است در اين نوبت نيز با عمليات ضربتي شهرداري و نيروي انتظامي تعداد 150 نفر از خانم‌هاي بزهكار كه خودشان هر كدام به تعداد قابل توجهي از افراد زير مجموعه خود متصل بودند دستگير شدند.

باصري معاون فرهنگی اجتماعی منطقه 12 نيز با تأكيد بر سخنان شهردار ریشه مشكلات منطقه را علاوه بر وجود بافت فرسوده، جمعيت مهاجر به ميزان زياد از شهرستانهاي اطراف و حاشيه نشين‌های تهران عنوان كردند كه به دليل بيكاري غالباً به شغل‌هاي سیاه به ويژه در مکانهایی نظیر دروازه غار رو آورده و باعث ايجاد ناهنجاري‌هاي زيادي در بافت منطقه شده‌اند.

به اعتقاد باصری، در نقاطي كه مشهور به گود عربها، گود انوري و گود هرندي بوده اند نیز اجرا شده است و اين مناطق به فضاي سبز و پارك و يا مكانهاي ورزشی تبديل شده‌اند ولي برخی از آنها عملاً بعد از مدتي به دليل عدم انجام اقدامات فرهنگي به كاركرد سابق خود در فضاي جديد تبديل شده‌اند.

وی پيشنهاد داد، كاربري فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي برای مناطق جرم خیزی مثل پارك هرندي تعریف شود. به عنوان مثال برگزاري نمايشگاهها و بازارچه‌هاي دائمي خود اشتغالي يا هنري، اجراي تئاتر و ورزش‌هاي همگاني و مسابقات ورزشي در اين مناطق عملاً محيط را براي مجرمان و معتادين ناامن مي‌كند و از سويی براي افرادي كه به دليل بيكاري و يا نداشتن اوقات فراغت به اين اماكن رو مي‌آورند ضمن فراهم نمودن زمینه آشنايي با امور فرهنگي و اجتماعي، حكم پيشگيري را خواهد داشت.

حجت الا اسلام حسيني نماینده امور مساجد منطقه 12 نیز افزود: از جمله فعالیتهای امور مساجد، انجام اقدامات فرهنگی و آموزشی با محوریت 5 مسجد و اختصاص10 ميليون تومان بودجه براي هر یک از اين مساجد در منطقه است كه در آن كلاس‌هاي فرهنگي آموزشي و قرآني براي ساكنين برپا مي‌شود. همچنين تعامل با مدارس و انجمن‌ اولياء و مربيان و مشاوره در مدارس از جمله اقدامات بلند مدت براي رفع معضل اعتياد و بزه‌كاري مي‌باشد.

حجت‌الاسلام حسيني: نيز رعايت عدالت در اجراي پروژه‌ها و عمليات عمراني و توسعه‌اي در كليه مناطق شهر تهران اعم از جنوب و شمال را از راههاي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي عنوان كردند. چرا كه تفاوت نگاه به مناطق شمال و جنوب تهران باعث عدم تعلق و حسن شهروندي و آغاز پيدايش معضلات فرهنگي و اجتماعي خواهد شد.