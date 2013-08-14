ری‌را عباسی، شاعر و نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار مجموعه «صلح، شعر زندگی» خبر داد و گفت: شاعران ایرانی و خارجی بسیاری، شعرهای خود را برای جشنواره شعر صلح که سال 1386 برگزار شد، ارسال کردند و تعداد این اشعار آن‌قدر زیاد بود که ما ناچار به انتخاب شدیم. کسانی چون احمد پوری، سعید سعیدپور، اسدالله امرایی و عبدالحسین فرزاد، شعرها را به فارسی برگردانده‌اند. این مجموعه قرار است به صورت چند زبانه و از سوی نشر نگاه منتشر شود.

او برگزاری جشنواره شعر صلح را مقدمه‌ای بر انتشار این مجموعه دانست و افزود: سال 1379، نخستین داستان من منتشر شد و با این مجموعه به دنیای ادبیات راه یافتم؛ پس از آن مجموعه «شاعران صلح» را بدون حمایت هیچ نهاد و موسسه دولتی و غیردولتی منتشر کردم. این مجموعه مورد توجه یونسکو قرار گرفت و به همت این سازمان ترجمه و منتشر شد. سال 1384 فراخوانی را منتشر کردم و از شاعران خواستم شعرهای خود پیرامون صلح را برایم ارسال کنند، اما انتظار نمی‌رفت شاعران بسیاری از آمریکا، ایتالیا، انگلیس، ترکیه، آلبانی، عراق، افغانستان و ... در این جشنواره شرکت کنند.

به گفته عباسی، نخستین جشنواره شعر صلح که سال 86 برگزار شد، هفت برگزیده داشت که 4 نفر ایرانی و سه نفرشان غیر ایرانی بودند. همچنین پیتر جونز، شاعری که شعرهایش به 35 زبان ترجمه شده نیز تندیس صلح را از آن خود کرد. آن جشنواره، باعث شد تا در پی انتشار و ترجمه اشعار در قالب یک مجموعه برآیم؛ گرچه تعداد صفحات این مجموعه به 700 می‌رسید و من به دلیل مسایل اقتصادی از یک‌سو و مشکلات ممیزی از سوی دیگر، تنها 310 صفحه را در این دفتر گنجانده‌ام.

ری‌را عباسی در خرمشهر به دنیا آمده و بزرگ شده است. او در گفتگو با خبرنگار مهر به این نکته اشاره کرد که اگر اهل خرمشهر نبود، شاید به گونه دیگری به مسئله صلح نگاه می‌کرد. زیرا جنگ برای او هشت سال طول نکشیده؛ جنگ ایران و عراق برای او حداقل 20 سال به‌ طول انجامیده و هنوز هم تبعات جنگ در ذهن و روانش باقی مانده است؛ تا آنجا که فکر می‌کند چه کسی گفته هر چیز با ضد خود شناخته می‌شود؟ مگر نمی‌توان در صلح و آرامش به سر برد و قدردان این لحظه‌ها بود؟ بدی ماجرا اینکه دنیای ما دنیای رقابت است و بچه‌های ما از 5 سالگی باهم بر سر مسایل بیهوده می‌جنگند و رقابت می‌کنند؛ رقابت بر سر هیچ.

او به عبارتی از مادر ترزا اشاره کرد و گفت: مادر ترزا می‌گوید در هیچ تظاهرات ضدجنگی شرکت نمی‌کنم. هر زمان برای صلح تظاهرات کردید، مرا هم خبر کنید. حالا زمان آن است که برای آشتی و به دست آوردن آرامش تلاش کنیم و باهم یکی شویم.

مجموعه «صلح، شعر جهان» به صورت چند زبانه منتشر می‌شود؛ به این معنی که شعرها به زبان اصلی می‌آیند و به فارسی ترجمه می‌شوند. به گفته عباسی، جریان صلح و شعرِ صلح، جریانی است پویا و شناخته شده در سطح بین‌المللی و سال‌هاست که او بر استمرار این جریان اصرار می‌ورزد و امیدوار است که در ایران بتواند بار دیگر به فعالیت ادبی و برگزاری جشنواره شعر صلح بپردازد.

مجموعه «صلح، شعر جهان»، زندگی را شعری می‌داند که شاه بیت آن و شاید تک بیت آن، صلح است.