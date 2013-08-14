دولت مصر رهبران اخوان را مسئول خونریزیهای اخیر دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق، دولت مصر امروز اعلام کرد که با هر گونه تلاش قانون شکنانی که قصد دارند نهادهای دولتی و مراکز پلیس را تخریب کنند، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

دولت مصر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: ما با استفاده از همه ابزارهای موجود، این افراد را تعقیب و از اموال مردم حمایت خواهیم کرد.

در این بیانیه آمده است: دولت بندهای نقشه آینده را به گونه ای اجرا خواهد کرد که هیچ یک از طرفها از مشارکت در فرآیند سیاسی کنار گذاشته نشوند.

دولت مصر ضمن ابراز تاسف از کشته شدن مردم، تحصن کنندگان در میدانهای رابعه العدویه و النهضه را به خویشتنداری دعوت کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: از رهبران اخوان المسلمین می خواهیم که به تحریک مردم پایان دهند. چرا که این مسئله به ضرر امنیت ملی این کشور است.

دولت همچنین رهبران اخوان را مسئول خونریزی و همه عملیاتهای خشونت بار دانست.