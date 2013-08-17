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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۰۶

رئیس جمهوری کره جنوبی خواستار دیدار خانواده های جدا مانده از دوران جنگ شد

رئیس جمهوری کره جنوبی خواستار دیدار خانواده های جدا مانده از دوران جنگ شد

رئیس جمهوری کره جنوبی بر دیدار خانواده های جدا مانده از دوران جنگ کره در تعطیلات ماه آتی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتد پرس اینترنشال، "پارک گئون های" رئیس جمهوری کره جنوبی با اشاره به پیشنهاد سئول برای مذاکره درباره دیدار خانواده های جدا مانده از دوران جنگ کره در تعطیلات ماه آتی بر عملی شدن این پیشنهاد تاکید کرد.

سئول پیشنهاد برگزاری نشستی در این باره را در روز 23 آگوست در روستای "پانمونجوم" مطرح کرد. در این نشست درباره زمان دیدار خانواده های دو کره، مکان این دیدار و شمار خانواده هایی که امکان دیدار مجدد را با هم دارند، گفتگو می شود.

کره جنوبی اعلام کرد که 80 درصد از مردم این کشور یعنی 73 هزار نفر که به طور میانگین 70 ساله هستند، برای دیدار با خانواده های خود ثبت نام کردند.

پیشنهاد سئول تنها چند روز پس از توافق دو کره برای بازگشایی مجتمع صنعتی کائه سانگ که از آوریل گذشته هنگام افزایش تنش ها در شبه جزیره کره تعطیل شده بود، مطرح شده است.

کد مطلب 2117081

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