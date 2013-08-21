َکتابی درباره قالی ایرانی از زبان ایتالیایی ترجمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «قالین» که پیش از این و در مراحل آماده‌سازی با نام «قالی مشرق زمین» شناخته می‌شد، مجموعه‌ای دو جلدی است که توسط سیدطاهر صباحی محقق ایرانی مقیم شهر تورینو در ایتالیا نوشته شده است. این کتاب که به زبان ایتالیایی نوشته شده است، توسط اعظم نصیری به فارسی بازگردانده شده و قرار است به همت محمود اسعدی به چاپ برسد.

این مجموعه که هزار و یک صفحه حجم دارد، درباره فرهنگ، تاریخ و هنر قالی‌بافی در ایران و کشورهای شرقی است و نتیجه 50 سال تحقیق و تفحص نگارنده آن است. بیشتر حجم کتاب، به تمام قالی‌هایی که طی قرون اخیر در ایران تولید شده‌اند، پرداخته و نقش و نگار این آثار هنری را تشریح می‌کند.

این کتاب که مراحل صفحه‌آرایی و صحافی را به پایان رسانده، به تازگی به انتشارات گویا سپرده شده و قرار است تا چندی دیگر توسط این ناشر به چاپ برسد. صفحه‌آرایی و طراحی کتاب نیز به عهده علیرضا قادری بوده است.

همچنین قرار است بعد از انتشار کتاب، یک نشست و برنامه رونمایی برای آن در نظر گرفته شود که مسئولان سازمان میراث فرهنگی، یونسکو، سفیران کشورهای خارجی و اعضای فرهنگستان هنر در آن حضور خواهند داشت.