حجت الاسلام نیکی ملکی دبیر کل جمعیت نیک اندیشان ایران اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص جمعیت نیک اندیشان و اهداف و برنامه های این جمعیت گفت: در سال 83 بنده مدرس دانشگاه بودم و در فکر ایجاد یک مجموعه با نگاه اعتدال بودیم چرا که جریان های مختلف تا آن زمان نگاهشان بر اساس تندروی بود، چه تندروی چپ و چه راست و آنچه فصل الخطاب در آیات الهی و فرمایشات امام و رهبری است است پرهیز از تندروی است. اعتدالی که آیات الهی تاکید می کنند نرفتن به سمت انحراف است.

وی افزود: چندی پیش رهبری فرمودند که به هیچ وجه بر هم زدن سخنرانی ها موافق نیستند. گرچه آن ها به اسم ولایت باشند. همین تندروی ها را در سال 88 شاهد بودیم و جامعه را به آشوب کشاندند. وقتی راه، راه اعتدال و عقلانیت باشد این بحث ها پیش نمی آید. مشی میانه روی جمعیت نیک اندیشان بر این اساس نوشته شده است. نیک اندیشان بر اساس تفکر عقل گرایی مطرح شده است. اگر همه بحثها بر اساس اندیشه درست باشد مسیر هم مسیر درستی است. اگربر اساس اندیشه غلط شکل بگیرد مسیر هم مسیر غلط است.

وی افزود: جمعیت ما از ابتدا فرهنگی اجتماعی بود و تاکنون فعالیت جدی داشته است از سال 83 فعالیت جدی داشتیم و بر مشی میانه روی تاکید داشتیم. همان نگاه و رویکرد منطقی که رهبری داشته است.

نیکی ملکی درباره فعالیت های سیاسی گفت: در ایران برنامه های حزبی جواب نمی دهد و به دنبال سیاسی کاری نیستیم و به دنبال این هستیم از این ظرفیت جهت تهییج افکار عمومی و حضور حداکثری و تحقق بحث هایی که رهبری مطرح می کرد برای گام برداریم. در هشت سال گذشته با نوعی نگاه افراطی گری مواجه بودیم. حس می شد نیاز هست نیک اندیشان فعال باشند. برای اینکار باید یک شاخص هایی را مشخص کرد.

وی حاکیمت قانون، شفاف‌سازی و مسئولیت پذیری را از شاخص های نیک اندیشان دانست و گفت: گفتمان و نگاه نیک اندیشان در شعار یکی از کاندیداهای انتخاباتی ریاست جمهور متبلور شد. بعد از انتخابات شخصیت هایی پیشنهاد دادند که این بحث را به عنوان یک تفکر منطقی دنبال کنیم. در همه بحث ها اگر اعتدال را جدی نگیرید همان بحث هایی پیش می آید که تاکنون با آن مواجه بودیم.

حجت الاسلام نیکی ملکی افزود: بعضی از گروههای سیاسی بر این موضوع تاکید داشنتد و عده‌ای از شخصیت های سیاسی و مشاوران نزدیک به رئیس جمهور هم آمدند این پیشنهاد را مطرح کردند.

وی گفت: با نزدیکان رئیس جمهور صحبت کردیم و بنا داریم با شخصیت های شاخص اعتدالی و گروه های مختلف سیاسی به ویژه تشکلهای سیاسی متناسب با این گفتمان جبهه بزرگ اعتدال را راه اندازی کنیم. البته فعلا جریان سازی می کنیم و در مقدمات هستیم تا در یکی دوماه آینده جریان ها مشخص شود.

دبیر کل جمعیت نیک اندیشان ایران اسلامی یکی از اشکالات جریان های سیاسی را دولت ساخته بودن آن ها دانست و گفت: ما به هیچ وجه وابسته به دولت نیستیم. نزدیکان رئیس جمهور چون دیدند نوع رویکردشان به ما نزدیک است به ما پیشنهاد راه اندازی تشکل دادند. البته این برای ما افتخار است که از بزرگان هر مجموعه با ما همکاری کنند. باید رویکرد عقل گرایی، منطق گرایی به گفتمان غالب تبدیل شود اگر این نهادینه شود دیگر به هیچ وجه فتنه 88 و خانه نشینی 11 روزه به وجود نمی آید. کسی به خودش اجازه نمی دهد با نظام قهر کند. کسی به خود اجازه نمی دهد با رای مردم قهر کند.

حجت الاسلام نیکی ملکی در پاسخ به این سوال که پشتوانه اجتماهی حزب شما چیست؟ گفت: مجموعه نیک اندیشان دولت ساخته نیست از ده سال قبل بوده یعنی قبل از این دولت و افراد خوش فکر و نخبه ای آن را همراهی می کنند. کسانی که نگاه همگون داشتند چند تشکل هم آمدند و کاملا با ما همراهی می کنند. هفت هشت گروه سیاسی با ما همکاری می‌کنند. ما نگاه مان این است که این تفکر ارزشی از قبل در شخصیت اندیشمندانمان نهادینه شود. دنبال سیاسی کاری و فاصله گرفتن از نظام نیستیم و خط و مرز ما عدم مقابله با نظام است.

وی در تعریف اعتدال گفت: اعتدال یک ایده قرآنی است، امت میانه رو بر اساس حق و حقانیت عمل می کند و این از آموزه های اسلام است. در عرصه حاضر امت وسط تفکری است که بر اساس عقل و هماهنگ با نظام کار کند و از هرگونه تفکر افراطی جلوگیری کند.

دبیر کل جمعیت نیک اندیشان ایران اسلامی تفکر اعتدال را بر اساس قانون مسئولیت پذیری و همگامی با نظام دانست و تاکید کرد: اعتدال از هر گونه گرایش چپ و راست جلوگیری می کند و اگر جدی گرفته شود نظام به سمت انحرف کشیده نمی شود.

حجت الاسلام نیکی ملکی در پایان افزود: ما به دنبال تفکری هستیم که اعتدال و عقلانیت را معرفی کند. طی چند ماه آینده در قالب یک همایش بزرگ شاخص های اعتدال را معرفی می کنیم. چراکه در دوره اصلاحات واژه اصلاحات تعریف نشد و یک سمت آن به سوی جامعه مدنی و سمت دیگر آن به سمت تفکر غربی رفت.