به گزارش خبرگزاری مهر، راهآهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد پیشفروش بلیت قطارهای مسافری اسفند ۱۴۰۴ برای بازه زمانی اول تا ۱۹ اسفندماه، از روز دوشنبه ۲۷ بهمنماه آغاز میشود.
بر اساس اعلام این شرکت، پیشفروش بلیت در تمامی محورها، برای مسیرهای رفت تا تاریخ ۱۹ اسفندماه و مسیرهای برگشت تا ۲۰ اسفندماه، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز دوشنبه ۲۷ بهمنماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت انجام خواهد شد.
همچنین پیشفروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز دوشنبه (۲۷ بهمن) از طریق مراکز مجاز فروش حضوری صورت میگیرد.
طبق اعلام راهآهن، از ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه به بعد نیز فرآیند پیشفروش به صورت همزمان (حضوری و اینترنتی) ادامه خواهد داشت.
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