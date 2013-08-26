رضا رویگری بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که سال ها است به دنبال ساخت فیلم سینمایی "فانوس‌های رنگی" است، گفت: برای ساخت این فیلم سینمایی به بودجه‌ای بالغ بر 2 تا 3 میلیارد تومان نیاز دارم که متاسفانه تا امروز سرمایه‌گذار مناسبی در این زمینه پیدا نشده است.

وی با اشاره به این مطلب که فیلمنامه "فانوس‌های رنگی" را در سال 72 نوشته است، توضیح داد: در ابتدا قرار بود این فیلمنامه تبدیل به یک سریال تلویزیونی 10 قسمتی شود اما سال گذشته آن را بازنویسی کرده و برای یک فیلم سینمایی 110 دقیقه ای آماده کردم.

رویگری افزود: این فیلمنامه داستان بسیار زیبایی را روایت می‌کند. فیلم درباره یک مستندساز است که سال ها از کشور خارج شده ولی به دلیل دریافت ارثیه خود به کشور باز می‌گردد. او با حضور در محل قدیمی خود به یاد خاطرات گذشته می افتد و تصمیم می گیرد مستندی با همین موضوع بسازد.

بازیگر فیلم سینمایی "اخراجی ها" ادامه داد: برای ساخت این فیلم نیاز به بازسازی برخی از مناطق قدیمی تهران داریم، به همین دلیل بودجه ای نزدیک به 2 تا 3 میلیارد تومان برای ساخت این فیلم سینمایی نیاز است. البته با چند تهیه‌کننده صحبت کرده‌ام اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ام.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا خودش هم در این فیلم بازی خواهد کرد؟ بیان کرد: من نویسندگی و کارگردانی این فیلم را برعهده دارم. بازیگر نقش اول فیلم را انتخاب کرده ام و در انتظار تامین بودجه مورد نیاز هستم.

رویگری در پایان با اشاره به حضور خود در سریال "معراجی‌ها" به کارگردانی مسعود ده‌نمکی گفت: تصویربرداری این سریال به زودی آغاز خواهد شد اما من از اول مهر ماه جلوی دوربین خواهم رفت. امیدوام این سریال نیز مانند دیگر سریال های ده نمکی خوب شود.