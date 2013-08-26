آذربایجان شرقی امروز در گردشگری و صنایع دستی توانایی رقابت با فارس و اصفهان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی عصر دوشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان آذربایجان شرقی گفت: خبرگزاری مهر در ایام نوروز و تابستان در بحث گردشگری و صنایع دستی به خوبی ورود پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه رسانه‌های آذربایجان شرقی به خصوص خبرگزاری مهر، پتانسیل‌های گردشگری و صنایع دستی استان را به خوبی معرفی کرده‌اند، گفت: در سایه زحمات رسانه هاست که هم اکنون می توانیم با استان هایی مثل فارس و اصفهان به رقابت بپردازیم.

تنها موزه فرش در آذربایجان شرقی است

تراب محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح آخرین مراحل احداث این موزه در تبریز گفت : مرحله اسکلت‌بندی این موزه در مساحتی بالغ بر 12 هزار و 500 متر مربع به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه مرحله نازک کاری این ساختمان شروع شده است، گفت: این طرح یکی از طرح‌های مهر ماندگار در استان بود که متاسفانه به دلیل برخی مشکلات اقتصادی نتوانست تا پایان فعالیت دولت دهم به بهره برداری رسد.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود مبنی‌بر اینکه در منطقه ارسباران، آن چنان که باید و شاید هتل و مراکز اقامتی احداث نشده‌است، گفت: ما نمی‌توانیم در داخل فضای جنگلی اقدام به هتل سازی کنیم چون این اقدام ، غیر قانونی است.

لزوم افزایش فرهنگ سازی در حوزه گردشگری

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حوزه گردشگری و صنایع دستی، نیازمند فرهنگ سازی بیش تر در این زمینه است، گفت: این فرهنگ سازی بیشتر در دو مقوله نحوه برخورد با گردشکر و مقوله دیگر ،آموزش فرهنگ گردشگری است.

تراب محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تا کنون بیش از چهار هزار و 500 میلیارد تومان مجوز سرمایه گذاری صادر کرده ‌ایم گفت: بیش از دو هزار میلیارد تومان از این مبلغ ، تا کنون جذب سرمایه گذاری در استان شده است.