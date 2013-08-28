روایت مصلحی از کشفیات در دفتر یکی از سران فتنه/ حمله شیمیایی به سوریه را از دو ماه پیش می دانستیم

به گزارش خبرنگار مهر مراسم رونمایی از کتاب خوابگردها شامل اسناد همکاری سازمان مجاهدین خلق با رژیم صدام از سال 57 تا1381 عصر امروز چهارشنبه 6 شهریور در فرهنگسرای اندیشه و با حضور حجت الاسلام والمسلمین حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات برگزار شد.

مصلحی در این مراسم با تقدیر از مرکز اسناد انقلاب برای انتشار این کتاب گفت: امیدواریم این حرکت شروعی برای معرفی و انعکاس رفتارهای پشت پرده اپوزیسیون علیه نظام اسلامی باشد. البته قبول دارم که فضای ترور را نمی شود در قالب کتاب منتشر کرد؛ اینکه بخواهیم بگویم در آن زمان (دوران دفاع مقدس) وضعیت تهران چگونه بود و نظام با چه وضعیتی روبرو بود کار آسانی نیست اما اسناد سنگین و قابل توجهی درباره مقوله نفاق و همکاری سازمان منافقین با آمریکا و صدام و همکاری امروز آنها با سازمان های اطلاعاتی بیگانه وجود دارد که می تواند بسیار مورد توجه قرار بگیرد.

وی گفت: جبهه استکبار امروز در حال تطهیر خودش است مجموعه منافقین هم سعی دارند خود را از گذشته‌شان تطهیر کنند و به صورتی جدی بدنبال این هستند که گذشته تاریخی خودشان را خنثی کنند.

وزیر پیشین اطلاعات در ادامه با نقل جمله‌ای از امام راحل مبنی بر اینکه منافقین از کفار بدترند اظهار داشت: آمار مستندی وجود دارد که 17 هزار انسان بیگناه در کشور ما قربانی تروریسم شده اند.

این واقعیت تلخی است که ما در ایران ، خودمان اولین قربانی تروریسم هستیم، کسانی که فکر می کنند دیگر کسی اسناد فتنه را بررسی نمی کنند و می گویند باید به سراغ اتفاقات سالهای دهه شصت برویم و به آن رسیدگی کنیم نباید فراموش کنند که سازمان منافقین به تنهایی 12 هزار انسان بیگناه را در ایران کشتند که برخی از آنها تنها به جرم اینکه محاسن داشتند به شهادت رسیدند و تاسف انگیز این است که در ایران مدافعان حقوق بشر هیچ گاه در مورد این موضوع صدایشان هم بلند نمی شود.

مصلحی همچنین به سوریه اشاره کرد و گفت: تداوم این حرکت را در سوریه هم امروز می بینیم. طراحی جدید آمریکا، قطر، ترک ها و عربستان برای بخش کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه انجام شده است و اسناد متقنی نیز در این زمینه وجود دارد به طور مشخص معلوم است که محموله شیمیایی از کجا باید حرکت کند در کجا متمرکز شود ، چگونه وارد سوریه شود و چگونه بکار گرفته شود و در ادامه آمریکایی ها چگونه از این اتفاق بهره برداری می کنند.

وی افزود: ما از دو ماه پیش می دانستیم که چنین اتفاقی در حال رخ دادن است و فعالیت سنگینی هم برای اجرای آن صورت گرفته است و البته در این زمینه اطلاع رسانی هم کردیم اما مدعیان حقوق بشر صدایشان بلند نشد.

وزیر پیشین اطلاعات ادامه داد: برخی معتقدند مخالفان نظام و اپوزیسیون وقتی زیر چتر اشراف اطلاعات ما هستند ، را نباید کاری داشته باشیم و تا زمانی که کاری به کار ما ندارند ما هم نباید کاری به کارشان داشته باشیم اما به اعتقاد من یکی از اقدامات جدی ما باید این باشد که تکلیف ضد انقلاب، ضد مردم کشور را مشخص کنیم و اجازه ندهیم زیر چتر اشراق اطلاعاتی ما رشد کنند و جلو بروند.

مصلحی افزود: در بحث ترور دانشمندان هسته ای ما ضربه سنگینی خوردیم اما این ترورها برای ما روشن کرد که سرویس های اطلاعاتی بیگانه در کشور ما به دلیل بی توجهی مجموعه های مختلف کشور در دوره های قبل تا چه اندازه چتر خود را گسترده اند و این حوادث منجر شد که آنها شناسایی شده و ضربه بخورند.

وی ادامه داد: منافقین از سال 57 تا 75، 418 عملیات تروریستی را تنها در تهران سازماندهی کردند که به طور میانگین شامل انجام هفته ای 20 عملیاتی شود. این موضوع در دوران دفاع مقدس به این صورت ادامه یافت که آنها تمام هستی خود را برای کمک به صدام بکار بردند که این کتاب امروز تنها بخشی از آن را به شما نشان می‌دهد. پادگان اشرف سالها از آن به عنوان مقر منافقین یاد می شد نه یک پادگان که تقریبا شهری است به وسعت نیمی از کلانشهرهای بزرگ ما که تمامی امکانات برای منافقین در آن فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: وقتی آمریکای ها برای حمله به عراق آماده شدند منافقین سریعا چهره خود را عوض کرده و خود را در اختیار آمریکا قرار دادند و به آنها سرویس دادند.

مصلحی همچنین با ذکر خاطره ای از دیدار خود با شاهزاده نایف ولیعهد پیشین عربستان گفت: یادم هست در سفری به عربستان او از موضع اقتدار به من گفت ما در زمان جنگ به صدام کمک کردیم و به کمکمان هم افتخار می کنیم و من هم در پاسخ به او جدای از استدلال های منطقی و دینی که داشتیم گفتم حالا نگاه کنید که ما کجاییم و صدام کجا و شما کجایید. مطمئن باشید که آمریکایی ها برای شما هم برنامه دارند و به زودی به سراغ شما هم می آیند.

وی گفت: بعد از اشغال عراق ، ارتش آمریکا سریعا اعلام کرد که مجموعه پادگان اشرف تحت الحمایه آمریکا است و هنوز هم ما برای تعیین تکلیف آن نه با عراق که با آمریکا بحث و دعوا داریم.

وی با اشاره به خروج سازمان مجاهدین خلق از لیست سازمان تروریستی آمریکا گفت: این خروج به دلیل جایگاه ویژه آنها در بسته فشار غرب با آمریکا علیه ایران است. اعضای این سازمان به دلیل کهولت سن دیگر قادر اقدام نظامی قابل توجهی نیستند و از سوی دیگر به دلیل روحیه نظامی‌شان چندان در مباحث اطلاعاتی هم کاری از پیش نمی برند. در نتیجه راهکاری جز اینکه ابزار دست غرب شوند، ندارند. مثلا در بحث انرژی هسته ای، موساد اسنادی به آنها داد تا به آژانس اعلام کنند خودشان آنها را کشف کرده اند البته بعدها آژانس هم فهمید تمامی این اسناد ساختگی بوده است.

مصلحی در ادامه به موضوع فتنه 88 اشاره کرد و گفت: باز شدن اسناد فتنه نیاز به زمان دارد. پشت این ماجرا استکبار جهانی بود و علت آن هم براندازی نظام اسلامی بود . من حاضرم در هر محکمه ای حاضر شوم و اسناد این ادعایم را مطرح کرده و از آن دفاع کنم. این همان اتفاقی است که امروز در مصر هم در حال رخ دادن است شما نگاه کنید که چگونه ناگهان انقلاب مصر جمع می شود و حرکت اخوان که البته حاصل ندانم کارهای خودشان بود بی ثمر می ماند. این همان فتنه ای است که در ایران ولایت فقیه از تحقق آن جلوگیری کرد.

وی گفت: در دفتر یکی از سران فتنه زمانی که وسایل او را جمع می کردیم جزوه ای پیدا کردیم که طراحی فتنه از پیش از انتخابات تا همین امروز در آن تدوین شده بود. من جزوه را به یکی از بزرگان دادم تا آن را بررسی کند چند روز بعد به من پیغام داد که بررسی کنید این جزو کی و کجا تدوین شده است؟ بعد از بررسی مشخص شد ادبیات جزو ادبیات حزب توده است و بعد هم بند به بند متن آن مطابق با همان ادبیات درآمد.

مصلحی تصریح کرد: یکی از استفاده های بزرگ استکبار از منافقین در بحث فتنه بود و امروز هم در موضوع تحریم آنها به صورتی کاملا سنگین به همراهی با استکبار مشغول هستند. در بحث مذاکره نیز منافقین بهره برداری اطلاعاتی سنگین برای سازمان اطلاعاتی آمریکا انجام می دهند.

طراحی جدید استکبار برای آنها نیز در مقوله حقوق بشر است که به زودی نشانه هایی از آن خواهید دید. همچنین برای آنها در حوزه عملیاتی روانی و رسانه ای نیز نقش هایی تعریف شده که با کمی تامل می شود امروز رنگش را در کشور دید.

وی ادامه داد آنها (منافقین) برای ایجاد ائتلاف منطقه ای علیه ایران فعالیت سنگینی انجام می دهند و به راحتی می توان جای پای آنها را در افغانستان، عراق، سوریه و مصر و ارتباط امروزشان با تکفیری ها را دید.

مصلحی در پایان به دو نقش ویژه آمریکا برای منافقین تاکید کرد و افزود: ایجاد نقشی موثر برای ایجاد وحدت میان گروههای اپوزیسیون و همچنین فعالیت به منظور جهت دهی اطلاعاتی به آنها دو نقش ویژه ای است که برای امروز آنها تعریف شده است.