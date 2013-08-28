دهمین ایستگاه مطالعه هرمزگان افتتاح شد/ راه اندازی ایستگاههای میناب و قشم در مرحله سوم

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، اجرای مرحله سوم طرح ملی ایستگاه های مطالعه در هرمزگان بعد از ظهر چهارشنبه با افتتاح دهمین ایستگاه مطالعه این استان در اداره ثبت احوال بندرعباس با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان و مدیرکل ثبت احوال هرمزگان آغاز شد.

در آئین افتتاح این ایستگاه، تفاهم نامه همکاری در خصوص راه اندازی ایستگاه مطالعه بین کتابخانه های عمومی و ثبت احوال استان هرمزگان به امضای محسن زینلی تختی و مهدی عسکری زاده مدیران کل این دو نهاد رسید.

محسن زینلی تختی در خاشیه این مراسم گفت: نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور برنامه ها و اقدامات متعددی با هدف ارتقاي سطح مطالعه در جامعه صورت داده است تا توجه عموم اقشار جامعه را به اين موضوع پر اهمیت بيشتر جلب كند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان افزود: طرح ملی ایستگاه مطالعه از جمله طرحهای موفقی است که در راستای منویات امام خامنه ای مدظله العالی اجرایی شده است و باعث گردیده کتاب به طور گسترده در اختیار عموم قرار گیرد.

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به نگاه ویژه مدیریت ثبت احوال استان به موضوع مطالعه و جلب توجه عموم مراجعین به کتاب و فرهنگ کتابخوانی، دهمین ایستگاه مطالعه در اداره ثبت احوال بندرعباس راه اندازی شد.

زینلی تختی در خصوص مرحله سوم ایستگاه مطالعه گفت: با افتتاح ایستگاه مطالعه در ثبت احوال بندرعباس عملا مرحله سوم طرح ایستگاه های مطالعه در استان آغاز شد که در این مرحله دو ایستگاه دیگر در شهرستانهای میناب و قشم به بهره برداری می رسد.