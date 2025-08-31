  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۵

نشست‌های کتابخوان فرصتی ارزشمند برای گسترش فرهنگ مطالعه است

بندرعباس- مدیرکل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان در «نشست کتابخوان ویژه مدیران دستگاه‌های فرهنگی» گفت: این نشست‌ها فرصتی ارزشمند برای گسترش فرهنگ مطالعه و الگوسازی در میان اقشار مختلف جامعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کتاب‌خوان مدیران دستگاه‌های فرهنگی استان هرمزگان با حضور؛ انوشیروان پیش دار، مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان، پروین پشت کوهی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سعید عبدلی زاده، رئیس حوزه هنری، محمد میردادی، معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی کمالی زاده، مدیر مرکز اسناد تاریخی شهرداری بندرعباس و جمعی از علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی در سالن کنفرانس کتابخانه اندیشه آیت الله خامنه ای بندرعباس برگزار شد.

انوشیروان پیش دار ضمن تبریک هفته دولت و خیرمقدم به حاضران، این نشست‌ها را فرصتی ارزشمند برای گسترش فرهنگ مطالعه و الگوسازی در میان اقشار مختلف جامعه دانست.

وی افزود: هدف این برنامه‌ها، نهادینه کردن اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی در جامعه است.

پیش دار به معرفی کتاب «ما هم بودیم» پرداخت و گفت: این اثر پژوهشی ارزشمند از انسیه بهبودی است که به فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی زنان استان هرمزگان پیش از انقلاب و نقش آنان در پیروزی انقلاب اسلامی می‌پردازد.

پروین پشت‌کوهی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان نیز کتاب «باغ کیانوش» را معرفی کرد و گفت: این اثر یکی از آثار ارزشمند حوزه کودک و نوجوان است که با نگاهی جذاب و پرکشش، روایتی از نوجوانان در دوران جنگ تحمیلی ارائه می‌دهد. او با اشاره به اقتباس سینمایی کتاب افزود: فیلم باغ کیانوش سال گذشته بر پرده سینما رفت و امسال نیز برای دانش‌آموزان در سالن سینمای دانش‌آموزی کانون پرورش فکری اکران خواهد شد.

سعید عبدلی زاده رئیس حوزه هنری هرمزگان کتاب «مهر ماهی» را معرفی کرد و گفت: این کتاب با محوریت خاطرات عیسی آهنج، رزمنده هرمزگانی و افسر فنی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به قلم امیرحسین والا و توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است. این اثر بخشی از تاریخ شفاهی دفاع مقدس و نقش‌آفرینی مردم استان هرمزگان در سال‌های جنگ تحمیلی را روایت می‌کند.

محمد میردادی، معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، به معرفی کتاب سفرنامه‌های آلمانی در ایران پرداخت و گفت: سفرنامه‌های آلمانی در ایران، نخستین نمونه‌ای است که درباره محدوده خلیج فارس و استان هرمزگان در قرون ۱۵ و ۱۶ میلادی منتشر می‌کند.

وی افزود: هدف از انتشار این آثار، آشنایی مخاطبان با پیشینه تاریخی و فرهنگی استان و تقویت مطالعه در میان علاقه‌مندان است.

علی کمالی‌زاده، رئیس مرکز اسناد تاریخی شهرداری بندرعباس، نیز در این نشست به معرفی کتاب «راهنمای جامع گردشگری شهر خلاق بندرعباس» پرداخت و گفت: این اثر به معرفی جاذبه‌های گردشگری، فرهنگ بومی، غذاهای محلی، پوشش‌ها و صنایع دستی بندرعباس می‌پردازند که به صورت دو زبانه و شامل راهنمای جامع شهر است.

وی افزود: این کتاب در چارچوب برنامه‌های شهر خلاق و با همکاری یونسکو منتشر شده و با استقبال گردشگران و مخاطبان روبه‌رو شده است.

در حاشیه این نشست، از برگزیدگان مسابقه خاطره نویسی و روایتگری در راستای پویش ایستاده برای ایران نیز با اهدای لوح و جایزه تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است، در پایان این نشست، علی کمالی‌زاده، نویسنده و پژوهشگر هرمزگانی و رئیس مرکز اسناد تاریخی شهرداری بندرعباس، دو جلد از کتاب‌های خود را به بخش هرمزگان شناسی کتابخانه اندیشه آیت الله خامنه ای بندرعباس اهدا کرد.

