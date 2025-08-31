به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کتابخوان مدیران دستگاههای فرهنگی استان هرمزگان با حضور؛ انوشیروان پیش دار، مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان، پروین پشت کوهی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سعید عبدلی زاده، رئیس حوزه هنری، محمد میردادی، معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی کمالی زاده، مدیر مرکز اسناد تاریخی شهرداری بندرعباس و جمعی از علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی در سالن کنفرانس کتابخانه اندیشه آیت الله خامنه ای بندرعباس برگزار شد.
انوشیروان پیش دار ضمن تبریک هفته دولت و خیرمقدم به حاضران، این نشستها را فرصتی ارزشمند برای گسترش فرهنگ مطالعه و الگوسازی در میان اقشار مختلف جامعه دانست.
وی افزود: هدف این برنامهها، نهادینه کردن اهمیت کتاب و کتابخوانی در جامعه است.
پیش دار به معرفی کتاب «ما هم بودیم» پرداخت و گفت: این اثر پژوهشی ارزشمند از انسیه بهبودی است که به فعالیتهای اجتماعی و سیاسی زنان استان هرمزگان پیش از انقلاب و نقش آنان در پیروزی انقلاب اسلامی میپردازد.
پروین پشتکوهی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان نیز کتاب «باغ کیانوش» را معرفی کرد و گفت: این اثر یکی از آثار ارزشمند حوزه کودک و نوجوان است که با نگاهی جذاب و پرکشش، روایتی از نوجوانان در دوران جنگ تحمیلی ارائه میدهد. او با اشاره به اقتباس سینمایی کتاب افزود: فیلم باغ کیانوش سال گذشته بر پرده سینما رفت و امسال نیز برای دانشآموزان در سالن سینمای دانشآموزی کانون پرورش فکری اکران خواهد شد.
سعید عبدلی زاده رئیس حوزه هنری هرمزگان کتاب «مهر ماهی» را معرفی کرد و گفت: این کتاب با محوریت خاطرات عیسی آهنج، رزمنده هرمزگانی و افسر فنی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به قلم امیرحسین والا و توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است. این اثر بخشی از تاریخ شفاهی دفاع مقدس و نقشآفرینی مردم استان هرمزگان در سالهای جنگ تحمیلی را روایت میکند.
محمد میردادی، معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، به معرفی کتاب سفرنامههای آلمانی در ایران پرداخت و گفت: سفرنامههای آلمانی در ایران، نخستین نمونهای است که درباره محدوده خلیج فارس و استان هرمزگان در قرون ۱۵ و ۱۶ میلادی منتشر میکند.
وی افزود: هدف از انتشار این آثار، آشنایی مخاطبان با پیشینه تاریخی و فرهنگی استان و تقویت مطالعه در میان علاقهمندان است.
علی کمالیزاده، رئیس مرکز اسناد تاریخی شهرداری بندرعباس، نیز در این نشست به معرفی کتاب «راهنمای جامع گردشگری شهر خلاق بندرعباس» پرداخت و گفت: این اثر به معرفی جاذبههای گردشگری، فرهنگ بومی، غذاهای محلی، پوششها و صنایع دستی بندرعباس میپردازند که به صورت دو زبانه و شامل راهنمای جامع شهر است.
وی افزود: این کتاب در چارچوب برنامههای شهر خلاق و با همکاری یونسکو منتشر شده و با استقبال گردشگران و مخاطبان روبهرو شده است.
در حاشیه این نشست، از برگزیدگان مسابقه خاطره نویسی و روایتگری در راستای پویش ایستاده برای ایران نیز با اهدای لوح و جایزه تقدیر به عمل آمد.
گفتنی است، در پایان این نشست، علی کمالیزاده، نویسنده و پژوهشگر هرمزگانی و رئیس مرکز اسناد تاریخی شهرداری بندرعباس، دو جلد از کتابهای خود را به بخش هرمزگان شناسی کتابخانه اندیشه آیت الله خامنه ای بندرعباس اهدا کرد.
