راه اندازی تلویزیون اینترنتی از دهه فجر/ ماشین زمان در تلویزیون

مجید زاهدی وش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات راه اندازی تلویزیون اینترنتی که با همکاری شرکت سروش رسانه – وابسته به سازمان صدا و سیما- ، شرکت مخابرات ایران، سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت خدمات انفورماتیک راهبر به عنوان اپراتور ارائه دهنده این خدمات در دست اجرا است، اظهار داشت: محتوای قابل استفاده در سرویس IP مدیا به دلیل جایگاه حقوقی و انحصاری سازمان صدا و سیما در اختیار سروش رسانه بوده و قابل واگذاری نیست اما آنچه که مربوط به بحث سرمایه گذاری و ایجاد بسترهای زیرساختی و مخابراتی برای دسترسی مشترکان به این فناوری است واگذار شده است.

وی با بیان اینکه سرویس IP مدیا با استفاده از ست آپ باکس و داشتن یک خط اینترنت ADSL قابل استفاده است، گفت: با امضای قراردادی که هفته گذشته با شرکت خدمات انفورماتیک راهبر منعقد شد این شرکت متعهد شده که تا پایان امسال در تهران و 6 شهر بزرگ کشور 150 پورت IP مدیا ایجاد کند.

زاهدی وش با تاکید یراینکه قرارداد منعقد شده با این شرکت برای راه اندازی این خدمات ظرف مدت 3 سال برای 1.5 میلیون مشترک است، تصریح کرد: ارائه این خدمات انحصاری نبوده و شرکتهای دیگری نیز می توانند برای ارائه قرارداد با توجه به ظرفیت 20 میلیون خانوار ایرانی اقدام کنند.

مدیرعامل سروش رسانه در مورد همکاری شرکت مخابرات ایران در این پروژه خاطرنشان کرد: سال گذشته طی امضای تفاهمنامه با شرکت مخابرات ایران، بسترسازی زیرساختی این پروژه در اختیار مخابرات قرار گرفت به نحوی که مقرر شد مخابرات پهنای باند اینترنت تهران و مراکز استانها را مهیا کند و در داخل استانها و مراکز مخابراتی امکانات در اختیار سروش رسانه گذاشته و پهنای باند را تامین کند.

وی میزان پهنای باند اینترنت درخواستی برای پروژه تلویزیون اینترنتی را 100 مگابیت بر ثانیه برای ارتباط بین شهری عنوان کرد و افزود: پهنای باند داخل شهری را شرکت مخابرات ایران و شرکتهای اینترنت پرسرعت – PAP – که توزیع اینترنت بر بستر ADSL را برعهده دارند تامین می کنند.

زاهدی وش با اشاره به جلساتی که سروش رسانه با شرکتهای PAP برای تامین بستر ADSL داشته است، ادامه داد: سرویس تلویزیون اینترنتی از طریق بستر Adsl قابل واگذاری است و این پروژه باعث می شود علاوه بر اینترنت، از این فضا برای ارائه سرویس های محتوایی ارزش افزوده نیز استفاده شود.

وی قیمت پایه استفاده از خدمات تلویزیون اینترنتی را به ازای هر مشترک ماهانه 15 هزار تومان عنوان کرد و به مهر گفت: پخش زنده برنامه های تلویزیونی و ماشین زمان که امکان به عقب بردن برنامه های تلویزیونی تا 12 ساعت قبل را ممکن می سازد، آرشیو برنامه ها و سریال ها و فیلم ها از جمله خدماتی است که IP مدیا در اختیار مشترکان قرار می دهد؛ در همین حال قرار است برخی خدمات با نرخ های خاص به مشترکان پیشنهاد شود که به ازای هر یک از این خدمات درخواستی هزینه های متفاوتی اخذ خواهد شد که از آن جمله آن می توان به فیلم های اکران نشده و در حال اکران سینماها اشاره کرد.

مدیرعامل سروش رسانه سرعت پهنای باند مدنظر برای تلویزیون اینترنتی را حداقل 2 مگابیت بر ثانیه و برپایه ویدیو SD عنوان کرد و گفت: حداکثر سرعت مدنظر و استاندارد برای این خدمات 8 مگابیت بر ثانیه خواهد بود که با استانداردهای HD قابل ارائه است.

وی افزود: با فراگیر شدن این سرویس، ویدئو HD جایگزین SD خواهد شد و در آن زمان نیاز به سرعت 8 مگابیتی برای تماشای ویدیوهای درخواستی و خدمات تلویزیون اینترنتی خواهد بود.

زاهدی وش تصریح کرد: محتوای مدنظر در سرویس تلویزیون اینترنتی برای فاز نخست آماده است و این سرویس در دهه فجر به علاقه مندان عرضه می شود و به همین نحو برای فازهای بعدی محتوا ایجاد خواهد شد؛ در همین حال سروش رسانه درخواست مشارکت در این پروژه را بررسی خواهد کرد.

