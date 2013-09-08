هیچ توافقی در مسئله سوریه بین مسکو-واشنگتن وجود ندارد/ اوباما رئیس جمهوری ضعیف است

به گزارش خبرگزاری مهر، "لیجا شیوزووا" Lija Schewzowa از کارشناسان سیاسی روسی در گفتگو با روزنامه آلمانی "فرانکفورتر روند شاو" در پاسخ به این پرسش که چرا غرب و سوریه در مسئله سوریه موضع مشترکی پیدا نمی کنند اظهار داشت: سوریه به آزمون مهمی برای سیستم سیاسی در سوریه و مدل مناسبات مسکو با غرب تبدیل شده است. این مسئله در روشن ترین شکل خود در مناسبات روسیه با آمریکا خود را نشان می دهد.

وی افزود: از آنجایی که اروپا موضع واحدی در قبال سوریه ندارد، اختلافات جدی بین روسیه و آمریکا در این باره شکل گرفته است. عامل تعیین کننده در مناسبات بین این دو کشور همچنان بر اساس بازدارندگی و کنترل طرف مقابل است. این میراث جنگ سرد است.

این کارشناس روسی در ادامه خاطر نشان کرد که سیاست خارجی روسیه همواره آینه سیاست داخلی اش بوده است. این فاکتور تعیین کننده ای در روسیه است. سیاست خارجی پوتین برای تقویت موضع وی در زمینه سیاست داخلی کاربرد دارد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه اکثر روسها موضع پوتین در قبال مسئله سوریه را تایید می کنند، همچنین گفت: حتی در حزب لیبرالها هم اکثریت از چنین موضعی حمایت می کنند.

این کارشناس روسی در پاسخ به این پرسش که پوتین کدام اهداف راهبردی را از اتخاذ چنین موضعی در قبال سوریه دنبال می کند، گفت: من هیچ استراتژی را برای کرملین در این زمینه ارزیابی نمی کنم. پوتین از ابزار تاکتیکی برای تقویت موضع روسیه استفاده می کند. پوتین می خواهد نقش شورای امنیت سازمان ملل را تقویت کند، تا از آن به عنوان مانعی علیه هر گونه اقدام آمریکا استفاده کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پوتین بر اساس اصل حاکمیت مطلق و از دلایل انسانی هر گونه مداخله در امور سوریه را مردود اعلام می کند، گفت: پوتین سعی می کند که درخواست عدم مداخله در سوریه را نه تنها در شورای امنیت بلکه همچنین در شورای اروپایی مطرح کند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه من هیچ گونه توافقی در مسئله سوریه بین پوتین و اوباما پیش بینی نمی کنم، گفت: البته پوتین یک فرد مصلحت گراست و خواهان بحران عمیق در مناسبات خود با آمریکا نیست.

"شیوزووا" همچنین با تاکید بر اینکه اوباما یک رئیس جمهوری بسیار ضعیف است گفت: اوباما در عرصه سیاست خارجی فردی شکست خورده است و پوتین این را می داند. اوباما نمی خواهد دست به مداخله نظامی در سوریه بزند و مخالفت روسیه در شورای امنیت این اجازه را به اوباما برای حمله به سوریه نمی دهد.

