بیشترین مزارع برنج لرستان در دورود قرار دارد/ تشویق کشاورزان برای کشت مکانیزه

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم دادگر صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند کاشت برنج در لرستان اظهار داشت: در حال حاضر سطح زیر کشت این محصول در استان چهار هزار و 268 هکتار است.

وی با بیان اینکه 125 هکتار از مزارع برنج استان به صورت مکانیزه کشت شده است، افزود: در این راستا لرستان رتبه برتر را در تولید برنج ارگانیک در کشور در اختیار دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان عنوان کرد: در حال حاضر شهرستان دورود با دو هزار و 280 هکتار سطح زیر کشت برنج بیشترین مزارع تولید این محصول در استان را دارا است.

دادگر عنوان کرد: همچنین در این شهرستان هم اکنون 122 هکتار از مزارع زیر کشت مکانیزه برنج رفته است.

وی به میزان تولید محصول برنج در استان اشاره کرد و بیان داشت: پیش بینی می شود امسال 20 هزار تن شلتوک در استان تولید شود که از این میزان 12 هزار تن برنج سفید استحصال خواهد شد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از توزیع 200 لیتر کودهای ریز مغذی به صورت رایگان در میان برنجکاران استان خبر داد و بیان داشت: همچنین تسهیلات کم بهره نیز برای خرید وسایل و ادوات کشاورزی برای نشاء کاری و برداشت برنج در اختیار برنج کاران لرستانی قرار گرفته است.

دادگر همچنین از توزیع نشاء رایگان میان کشاورزان خبر داد و بیان داشت: در این راستا پنج هزار سینی نشاء رایگان برای توسعه و ترویج کشت مکانیزه در میان برنجکاران لرستانی توزیع شده است.