پیش‌بینی برداشت ۵۵ هزار تن شلتوک در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از پیش‌بینی برداشت ۵۵ هزار تن شلتوک از ۶ هزار هکتار از مزارع برنج استان خبر داد.

شهرام عسکری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاشت برنج در ۶ هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان گفت: سال گذشته ۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به کاشت برنج اختصاص یافت اما امسال با توجه به کمبود آب سطح زیر کشت کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه امسال ارقامی مانند فجر، طارم، چمپا، گرده و شمیم کشت شدند، افزود: برداشت برنج از اواخر شهریور ماه آغاز و تا اوایل آبان ادامه دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تاکنون یک هزار هکتار شلتوک از مزارع استان برداشت شده است، ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم امسال حدود ۵۵ هزار تن شلتوک از مزارع استان برداشت شود.

پیش بینی برداشت ۲۱ هزار تن برنج خام از مزارع استان

وی در توضیح بیشتر عملکرد در واحد سطح بیان کرد: میانگین عملکرد برداشت شلتوک در هر هکتار، بسته به منطقه و رقم دارد و پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۱ هزار تن برنج خالص از مزارع استان برداشت شود.

عسکری در پاسخ به سؤالی درباره تغییرات سطح زیر کشت بیان کرد: امسال بر اساس سیاست‌های الگوی کشت و همچنین به دلیل مواجهه با شرایط کم‌آبی، سطح زیر کشت برنج را نسبت به سال گذشته کاهش داده‌ایم و این یک تصمیم مدیریتی و اجباری برای سازگاری با شرایط اقلیمی و حفظ منابع آبی بود.

وی اضافه کرد: بخش زیادی از برنج تولید شده در استان مصرف و بخشی هم به استان‌های همجوار صادر می‌شود.

