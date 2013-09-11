به گزارش خبرنگار مهر، حامد مومنی که در این دوره آموزشی کارگاه دو روزه آموزشی برای میزبانی رقابتهای جام ملتهای 2019 آسیا حضور داشت، در خصوص آن ضمن بیان مطلب فوق گفت: کارگاه دو روزه آموزشی برای نمایندگان کشورهایی که درخواست میزبانی خود را به AFC داده‌اند، در مالزی برگزار شد که از 7 کشور، تنها نمایندگان ایران، عربستان و امارات در این دوره آموزشی حضور داشتند.

وی ادامه داد: در این کارگاه دو روزه، قائم مقام دبیر کل AFC اعلام کرد طی چند روز گذشته در رسانه‌ها خبری مبنی بر انصراف کشور بحرین از میزبانی جام ملت‌های آسیا در سال 2019 منتشر شده اما هنوز هیچ نامه رسمی از سوی فدراسیون بحرین برای ما ارسال نشده، بر همین اساس نام بحرین همچنان در کنار کشورهای ایران، کویت، عمان، عربستان، تایلند و امارات که درخواست میزبانی این مسابقات را دارند، قرار دارد. البته لبنان، میانمار، چین و مالزی از میزبانی این رقابتها انصراف داده‌اند.

ناظر بین‌المللی فدراسیون فوتبال همچنین افزود: مواردی که در این کارگاه آموزشی دو روزه مطرح شد، درباره اطلاعات، برنامه زمانبندی، انتظارات AFC درخصوص مراحل درخواست میزبانی، بخش حقوقی AFC، اطلاعات مربوط به دپارتمان مسابقات، زیر ساختار فنی و لجستیکی، تشریفات و میزبانی، بازاریابی، رسانه‌ها، روابط عمومی و نیروی انسانی، گزارش مالی و حسابرسی و جلسه پرسش و پاسخ بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: قرار است بین ماه‌های نوامبر تا مارچ نمایندگان AFC به کشورهایی که درخواست میزبانی داده‌اند، سفر کرده و از امکانات و شرایط کشورها بازدید کنند و پس از بازگشت به AFC گزارشات خود را بررسی و نواقص کشورها را مطرح می‌کنند و فرصتی به کشورها می‌دهند تا نواقص و مشکلات احتمالی خود را رفع کنند.

مومنی در پایان گفت: نشستی را با حضور اعضای هیات رئیسه و کمیته اجرایی AFC مجددا برگزار کرده و از کشورهای ایران،کویت، عمان، عربستان، بحرین، تایلند و امارات دعوت می‌کنند تا درباره شرایط میزبانی و اهدافشان موارد مختلف را مطرح کنند و در نهایت در ماه نوامبر 2014 از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا نام کشوری که شرایط میزبانی رقابتهای جام ملتهای آسیا در سال 2019 را دارد، اعلام می‌شود.