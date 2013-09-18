ایران از ساختمان نخست وزیری ترکیه جاسوسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گتودی زمان" چاپ ترکیه ، روزنامه "ترکیه دیلی" مدعی شد که دو عضو فعلی زن حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه که از بنیانگذاران این حزب نیز می باشند برای ایران جاسوسی اطلاعاتی می کنند.

در این اتهام پراکنی ادعا شده است که این دو عضو حزب حاکم با نصب دستگاه های شنود در دفتر آژانس ترکهای مقیم خارج در ساختمان نخست وزیری این کشور برای ایران اطلاعات جمع آوری می کرده اند.

این رسانه ترک بدون نام بردن از این دو عضو حزب عدالت و توسعه این ادعا را بر اساس یک نامه دریافتی مطرح کرده است.

شایان ذکر است دولت ترکیه روز بعد از انتشار این خبر آن را بشدت تکذیب کرد.