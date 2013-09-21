سيمان 46 درصد صادرات همدان را به خود اختصاص داده است

سعيد سياري در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: در پنج ماه نخست سال صادرات كالا از استان بيش از 80 ميليون دلار بوده كه از نظر وزني به 555 هزار تن رسيده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 111 درصد افزايش داشته است.

وي با اشاره به اينكه صادرات بخش صنعت و معدن بيش از 55 ميليون دلار بوده و 69 درصد صادرات استان همدان را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: سيمان به عنوان مهمترين كالاي صادراتي با 37 ميليون و 386 هزار دلار توانسته 46 درصد صادرات استان را از آن خود كند.

رئيس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان همدان ادامه داد: ظروف تفلون از ديگر كالاهاي صادراتي در استان بوده كه در بخش صنعت و معدن يك ميليون و 863 هزار دلارصادرات را به خود اختصاص داده است.

سعيد سياري با بيان اينكه ده نوع قلم كالا از گمرك استان صادر مي شودف افزود: اين كالاها شامل سيمان، كشمش،سفال، وازلين غير دارويي، ظروف تفلون، شيشه دست ساز،چيني آلات بهداشتي، كاشي، نمك صنعتي و كابل و سيم آلومينيومي است.

وي عنوان داشت: در بخش مواد شيميايي مهمترين كالاي صادراتي وازلين غير دارويي بوده كه با پنج ميليون و 1127 هزار دلار شش درصد از كل صادرات را در بر دارد.

رئيس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان همدان عنوان داشت: بخش كشاورزي استان با صادرات 16 ميليون و 272 هزار دلار و سهمي برابر 20 درصد تغييرمحسوسي نسبت به مدت مشابه سال گذشته نداشته است.

كشمش مهمترين كالاي صادراتي بخش كشاورزي است

سياري در ادامه سخنانش با بيان اينكه كشمش مهمترين كالاي صادراتي بخش كشاورزي است، ابراز داشت: اين بخش با صادرات 14 ميليون و 666 هزار دلار، 18 درصد صادرات استان را شامل مي شود.

سياري بيان داشت: صنايع دستي استان همدان با 8 ميليون 549 هزار دلار، 10درصد از صادرات استان همدان را داراست و سفال به عنوان مهمترين كالاي اين بخش، سومين كالاي صادراتي استان هفت درصد صادرات را به خود اختصاص داده است.

رئيس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان همدان افزود: 145 قلم كالا درپنج ماه ابتداي سال جاري از استان به 23 كشور جهان شامل انگلستان، ایتالیا، هلند، اکراین، بلغارستان، رومانی، لهستان، روسیه، بلاروس، گرجستان، ارمنستان، چین، مالزی، هند، ترکیه، افغانستان، پاکستان، عمان و عاق بوده که مدت مشابه سال گذشته 43 قلم به 19 کشور جهان صادر شده است.