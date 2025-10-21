۷۲ قلم کالا از همدان به ۲۴ کشور صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیمحمدی با اشاره لزوم توجه به موضوع صادرات غیرنفتی اظهار کرد: استان همدان با شعار «تجارت هوشمندانه، تولید صادراتمحور» بهعنوان دروازه تجاری غرب کشور، مسیر تازهای برای گسترش مبادلات بینالمللی و حضور فعال در بازارهای جهانی در پیش گرفته است.
وی افزود: رویکرد دولت وفاق بر تقویت تجارت با کشورهای همسایه و حوزه خلیجفارس متمرکز شده و همدان نیز در همین چارچوب راهبرد تجارت هوشمند را در دستور کار قرار داده است.
مدیرکل صمت استان همدان عنوان کرد: در چارچوب موافقتنامه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تعرفه ۸۷ درصدی کالاها حذف شده و ظرفیت صادراتی کشور ۱۲ میلیارد دلار برآورد میشود؛ اکنون ۳۸ مرکز صادراتی فعال در این فرآیند نقشآفرینی میکنند.
محمدی خاطرنشان کرد: صادرات استان همدان تاکنون از مرز ۴۹۶ میلیون دلار عبور کرده که از این میزان حدود ۲۶ میلیون دلار از گمرک استان و ۴۷۰ میلیون دلار از سایر گمرکات کشور انجام شده است.
وی افزود: از ابتدای سال جاری، ۷۲ قلم کالا به ۲۴ کشور جهان صادر شده که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی دارد.
مدیرکل صمت استان همدان ادامه داد: کابل مسی، بطری شیشهای، سیم آلومینیومی، رزین پلیاستر، وازلین و پارافین از مهمترین اقلام صادراتی استان هستند.
محمدی همچنین از برگزاری جلسات توسعه صادرات، نمایشگاه خوشههای صنعتی با حضور رایزنان خارجی، و بهرهگیری از ظرفیت صندوق ضمانت صادرات بهعنوان برنامههای در دست اجرا یاد کرد.
به گفته وی، کاهش هزینههای تجارت و ارتقای صادرات واحدهای تولیدی صنفی از اولویتهای اصلی استان در سال جاری است.
