به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علي نقي همتي ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در محل سپاه ناحيه سمنان ضمن تاکید بر اینکه بايد هميشه به خود يادآوري كنيم عملي كه سبب قهر شهدا با ما مي‌شود، انجام ندهيم و دعا كنيم شهدا به ما توجه داشته باشند، گفت: با توجه به تقارن هفته دفاع مقدس و شروع تحصيلي، فرصتي مناسب براي انتقال حماسه‌آفريني شهدا، جانبازان و ايثارگران به دانش‌آموزان و دانشجويان است.

وي با اشاره به ضرورت انتقال ارزشهاي دفاع مقدس به نسل جوان گفت: در هفته دفاع مقدس امسال به طور ويژه به بررسي عملکردهای مردمی و خدمات رسانی آنها به رزمندگان در دوران دفاع مقدس پرداخته مي شود.

فرمانده سپاه ناحيه سمنان خاطر نشان كرد: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، دشمن با ايجاد جنگ داخلي و احزابي تلاش كرد تا مانع رشد انقلاب شود و زماني كه موفق نشد در نهايت صدام را به صحنه آورد تا كار انقلاب را تمام كند.

وي اظهار كرد: انتقال ارزش‌هاي دفاع مقدس وظيفه شرعي هر مسلمان است و يكي از راه‌هاي انتقال ارزش‌ها مانند ايثار، شهامت،‌ شجاعت، شهادت و رشادت به نسل سوم و چهارم انقلاب از طريق گرامي‌داشت هفته دفاع مقدس امكان‌پذير است.

همتي، عامل موفقيت رزمندگان را توکل به خدا و مديريت کارآمد امام راحل در آن زمان دانست و گفت: دشمن از نبرد هشت ساله جنگ تحميلي عبرت گرفته و اکنون با استفاده از ابزارها و شيوه هاي جديد و تقويت آموزه هاي جنگ نرم در صدد تغيير رفتار و تضعيف نظام جمهوري اسلامي ايران برآمده است.

فرمانده سپاه ناحيه سمنان با اشاره به رشادت هاي فرزندان اين مرز و بوم در جنگ تحميلي، اولين اصل در حفظ نظام جمهوري اسلامي را پيروي از ولايت فقيه دانست.

وي به تشريح برخي از برنامه هاي هفته دفاع مقدس پرداخت و گفت: در اولين روز از اين هفته همانند سنوات گذشته مردم سمنان شاهد نمايش مقتدرانه رژه و توان نيروهاي مسلح هستند.

همتي افزود: اين برنامه ها در سطح 19 قشر، شش حوزه مقاومت محلات، 71 پايگاه مقاومت، 99 واحد دانش آموزي، هشت پايگاه مقاومت فرهنگيان و گردانهاي بيت المقدس و... برگزار مي شود.

فرمانده سپاه ناحيه سمنان، تبعيت محض از ولايت فقيه را پيروزي و دستيابي به اصلی ترین دستاوردهاي انقلاب عنوان كرد.

وي همايش هاي بصيرتي، برگزاري نمايشگاه هفته دفاع مقدس، جشنواره ايثار و شهادت، مسابقه نقاشي ويژه حلقه صالحين، ديدار با خانواده معظم شهدا و ... را از جمله عناوين و برنامه هاي دفاع مقدس عنوان كرد.

همتي از فعاليت حدود 40 هزار بسیجی در حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرستان سمنان خبر داد و افزود: سپاه یکی از ارکان اساسی در جمهوری اسلامی است؛ به واسطه همین سپاه و بسیج بوده که اسلام و ایران امروز سربلند است.