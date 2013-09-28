به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ووشو بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در اندونزی از امروز شنبه آغاز شد که طی آن فرشاد عربی نماینده کشورمان در بخش نان چوان موفق شد با برتری مقابل رقبای خود عنوان قهرمانی و مدال طلای سومین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دست یابد.

در این بخش فرشاد عربی با امتیاز 9.63 موفق شد مدال طلا را به خود اختصاص دهد. همچنین بونگ تک فو از مالزی با امتیاز 9.60 و دیگر هم وطن وی پنگ هنگ با امتیاز 9.56 مدال‌های نقره و برنز را کسب کردند. بدین ترتیب یازدهمین مدال طلای کاروان ایران را فرشاد عربی کسب کرد.