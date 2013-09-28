به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تکواندوی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در بخش پومسه امروز شنبه پی گرفته شد که طی آن نسترن ملکی پومسه‌ کار کشورمان موفق شد با گذشتن از سد حریفان اندونزیایی و مصری به عنوان قهرمانی و مدال طلای این مسابقات دست یابد. وی دوازدهمین مدال طلای کاروان ایران را کسب کرد.



نسترن ملکی با امتیاز 80 موفق شد قهرمان شود. پومسه کار اندونزی با امتیاز 7.75 دوم شد و نماینده مصر نیز با امتیاز 7.34 روی سکوی سوم قرار گرفت.