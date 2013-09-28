به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ووشوی سومین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ساعت 11 امروز(شنبه) به وقت محلی با رقابت ورزشکاران در بخش تای چی چوان بانوان پیگیری شد که در این فرم مریم برخور نماینده کشورمان بود.



این ورزشکار ایرانی در رقابت با دیگر بانوان کشورهای مسلمان با امتیاز 9.30 به مدال برنز فرم تای چی چوان رسید. در این بخش تالوکاران اندونزی و مالزی به ترتیب با 9.69 و 9.54 امتیاز اول و دوم شدند.