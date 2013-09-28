به گزارش خبرنگار مهر، دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در مراسم رونمایی از تصاویر منقوش شهدای نیروی دریایی بر روی دیوارهای تهران که امروز شنبه در نیروی دریایی ارتش برگزار شد با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: ملت قهرمان ایران اسلامی با توجه به هجمه گسترده دشمنان ایستادگی کرد و سرانجام به پیروزی رسید. این بزرگترین دستاورد دفاع مقدس است که دنیا بداند جمهوری اسلامی در مقابل همه تهدیدات ایستادگی خواهد کرد.

وی با بیان این که جایگاه ما در جهان بسیار مهم است افزود: ما در گذشته در عرصه بین المللی جایگاهی نداشتیم اما امروز می بینید رئیس جمهور ما وقتی سخنرانی می کند همه دنیا به گوش است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه سخنان خود به شهدای نیروی دریایی اشاره کرد و گفت: نیروی دریایی مظلوم است لذا شهدایش هم مظلوم هستند این ها به خاطر این است که جنگ در دریا دور از اصحاب رسانه است و اقدامات آنها زیاد به تصویر کشیده نمی شود.

دریادار سیاری به آمارهای پائین شهدای نیروی دریایی اشاره کرد و گفت: این به خاطر این است که نیروی دریایی تجهیزات محور است. عملیات مروارید کمر عراق را شکست و در این عملیات صادرات عراق قطع شد و بزرگترین ضربه اقتصادی به عراق توسط ناو موشک انداز پیکان تنها با 37 پرسنل متخصص و فوق تخصص انجام شد. این کار با 20 هزار نیروی پیاده امکان پذیر نیست.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان این که نمی توانیم نیروی دریایی را از نظر کمی با بقیه نیروها مقایسه کنیم، افزود: در حماسه خرمشهر همه بودند اما محور این حماسه نیروی دریایی بود که در آن 400 نفر تکاور نیروی دریایی حضور داشتند. باید به آمارها نگاه کنیم و نتیجه کار نیروی دریایی را ببینیم.

وی ادامه داد: اگر نیروی دریایی در تامین امنیت خطوط مواصلاتی در زمان دفاع مقدس ایستادگی نمی کرد کشور با قحطی رو به رو می شد.

دریادار سیاری در مورد حضور نیروی دریایی در خلیج عدن نیز گفت: امروز در خلیج عدن می خواهند کشتی های نفت کش ما را بربایند اما با حضور نیروی دریایی در آنجا کشتی ها را سالم بردیم و آوردیم و امنیت را در 3 هزار کیلومتری مرزهای ایران با اقتدار برقرار کردیم.