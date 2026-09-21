دیدار سخنگوی قوه قضاییه با فرماندهان نیروی دریایی ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه هجدهمین تور نظارتی قوه قضاییه در استان هرمزگان، سیدعلی کاظمی سخنگوی دستگاه قضا به همراه حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان، محمد آشوری استاندار هرمزگان و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی استانی، از بیمارستان سیدالشهدا نیروی دریایی ارتش بازدید کرد.

سخنگوی دستگاه قضا در این مراسم با فرماندهان نیروی دریایی ارتش دیدار و از زحمات و حماسه‌آفرینی‌های آنان تقدیر و تشکر کرد.

در این مراسم همچنین بخش‌های MRI، دیالیز و NICU بیمارستان سیدالشهدای نیروی دریایی ارتش با حضور سخنگوی دستگاه قضا افتتاح شد.

امیر دریادار دوم ستاد عباس حسنی فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش در این مراسم، با تأکید بر اینکه جنگ مفاهیمی، چون پیروزی را بازتعریف کرد، گفت: مقاومت و ایستادگی مردم در اوج بمباران و موشک‌باران، معنای جدیدی از پیروزی ساخت و نشان داد محاسبات دشمن اشتباه بوده است.

امیر دریادار دوم حسنی با اشاره به افتتاح بخش‌های مورد نیاز مردم در بیمارستان نیروی دریایی ارتش، گفت: در اوج جنگ و گرفتاری‌ها، بخش‌های مورد نیاز مردم را در یک بیمارستان، آن هم بیمارستان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، افتتاح کردیم. معنای این کار این است که خم نشدیم، ایستادگی کردیم، مقاومت کردیم و گام به سوی پیروزی نهایی برداشتیم.

وی تصریح کرد: در اوج این جنگ، کارهای خدماتی و درمانی را همراه با دولت جمهوری اسلامی ایران برای کمک به مردم شریف این استان انجام دادیم. این یعنی ما در واقع پیروز این جنگ هستیم.