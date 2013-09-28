به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع ارز که صبح امروز شنبه در نخستین واکنش به تحولات سیاسی در حاشیه اجلاس سالانه سازمان ملل متحد در آمریکا، کاهش یافته بود، از ظهر امروز دوباره افزایش یافته است.

قیمت دلار که روز پنجشنبه 3055 تومان بود، امروز صبح در بازار تا 2965 تومان کاهش یافت اما از ظهر امروز بنا به دلایلی، با افزایش مواجه شده و به بیش از 3000 تومان رسیده است.

فعالان بازار ارز، افزایش قیمت ارز در بازار را بی‌ارتباط با اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه قیمت ارز در بازار به کف رسیده، نمی‌دانند.

آنان همچنین از احتمال کاهش قابل توجه عرضه ارز به بازار توسط بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمتها در این بازار خبر می‌دهند.

صمد کریمی مدیرکل مبادلات ارزی بانک مرکزی هم در روزهای اخیر در یک برنامه زنده تلویزیونی گفته بود: هدف جدید بانک مرکزی در بازار ارز، جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی و اجازه ندادن به بروز دوباره نوسانات چشمگیر قیمتی است.

در حال حاضر نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار 966 هزار تومان، طرح قدیم 964 هزار تومان، نیم سکه 505 هزار تومان، ربع سکه 310 هزار تومان و گرمی 202 هزار تومان اعلام شد.



همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 98 هزار و 300 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1337 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3055 تومان، هر یورو 4090 تومان، هر پوند را 4860 تومان و هر درهم امارات را 830 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت جدید سکه و ارز

نوع سکه شنبه - قیمت (تومان) سکه‌تمام‌طرح‌جدید 966000 سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 964000 نیم سکه 505000 ربع سکه 310000 1 گرمی 202000 هرگرم‌طلای18عیار 98300 نوع ارز دلار آمریکا 3055 یورو 4090 پوند انگلیس 4860 درهم امارات 830

به گزارش مهر، اواخر هفته گذشته قیمت سکه و ارز در بازار که روند کاهشی را تجربه می‌کرد، ناگهان با اظهارات نسنجیده رئیس کل بانک مرکزی ( قیمتها در بازار به کف رسید) مواجه و سپس با روند افزایشی روبرو شد و نرخ دلار از کمتر از 2900 تومان به بیش از 3000 تومان افزایش یافت.

کارشناسان اقتصادی، اظهارات رئیس کل بانک مرکزی را غیرکارشناسانه و نسنجدیده دانسته و آن را موجب افزایش قیمتها در بازار ارز و سکه دانسته‌اند.

حال باید دید باز هم رئیس کل بانک مرکزی درباره قیمت ارز در بازار موضع‌گیری خواهد کرد یا این بار با موضع سکوت خود، خواهد گذاشت بازار به روند عادی خود ادامه دهد