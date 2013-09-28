همه نگاه‌ها امروز به بازار ارز دوخته شد و تمام تحولات زیر ذربین‌ رفت. وقتی حسن روحانی و باراک اوباما روسای جمهور ایران و امریکا در دقیقه 90 با هم گفتگوی تلفنی کردند، بودند افرادی که می‌گفتند بازار ارز چنین و چنان می‌شود اما در عمل چه شد؟

قیمت دلار که روز پنجشنبه با نرخ 3055 تومان به کار خود پایان داده بود، امروز ناگهان با خبر گفتگوی تلفنی 15 دقیقه‌‌ای حسن روحانی و باراک اوباما روسای جمهور ایران و آمریکا مواجه شد. می‌گفتند امروز روز دیگر برای بازار ارز خواهد بود و دلار لحظه‌ به لحظه‌ ریزش خواهد کرد اما اتفاق دیگری در بازار افتاد.

اگرچه صبح امروز دلار تا 2965 تومان در بازار کاهش یافت اما این کاهش قیمت یکی دو ساعتی داوم نداشت و از ظهر امروز لحظه به لحظه بر قیمت ارز افزوده شده و آخرین نرخ، دلار 3055 تومانی در بازار است؛ یعنی همان نرخ روز پنجشنبه.

آنهایی که حل تمام مشکلات اقتصادی را در گرو مذاکره با امریکا می‌دانستند، حالا با پارادوکسی به‌نام بی‌تفاوتی معنادار بازار ارز به گفتگوی تلفنی 15 دقیقه‌ای روسای جمهور ایران و امریکا مواجه شده‌اند.

البته در این باره دو تحلیل مطرح است؛ نخست اینکه بازار در عمل هیچ تاثیری از گفتگوی تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما نپذیرفته است که در چنین شرایطی دولتمردان با علامت سئوال بزرگی در این باره مواجه می‌شوند؟

دوم اینکه بانک مرکزی عمدا از کاهش قیمت ارز در بازار جلوگیری کرده است تا قیمت دلار در بازار به قیمت مبادله‌ای (2477 تومان) نرسد که در صورت درست بودن این تحلیل، بانک مرکزی به نوعی دستاوردهای رئیس جمهور در سفر به اجلاس سالانه سازمان ملل متحد به نیویورک را بر باد داده است.

حال باید به انتظار روزهای آینده نشست و دید کدام تحلیل به واقعیت نزدیک‌تر بوده است.

* مجتبی قمری وفا





