محدباقر صدری در گفتگو با مهر در مورد صحبت‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز در بازار گفت: کاهش ارزش پول ملی در سال‌های گذشته ناشی از تحریم‌های بانک مرکزی و تحریم خرید نفت و در موارد دیگر ضعف مدیریت‌ها بود که باعث شد طی این سالها ارزش پول ملی تا یک سوم کاهش یابد.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران بر جلوگیری از تداوم کاهش ارزش پول ملی تاکید کرد و با اشاره به سفر رئیس جمهور به نیویورک برای شرکت در اجلاس سازمان ملل، عنوان کرد: بازار در ابتدا به بحث‌ها و اتفاقات اخیر واکنش مثبت نشان داد و باعث شد که ارزش دلار در بازار کاهش یابد.

وی، افزایش ارزش دلار و یا کاهش بیش از حد آن را برای اقتصاد مضر دانست و اظهارداشت: این در حالی است که مقامات بانک مرکزی و اقتصادی کشور در مورد اینکه برای تقویت ارزش پول ملی چه اقدامی انجام خواهند داد، اظهارنظری نکرده اند.

صدری با اشاره به گفته رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه کاهش بیشتر نرخ دلار منطقی نیست، گفت: اینگونه اظهارات باید با تامل و دورنگری مطرح شود؛ از سوی دیگر کاهش ارزش پول ملی تحت عوامل بیرونی نیز اتفاق می افتد.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه وزیر اقتصاد این است که تدبیری بیاندیشد ارزش پول ملی را به جایگاه خود برساند، عنوان کرد: البته محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری توضیحاتی را در مورد صحبت‌های رئیس بانک مرکزی ارائه کرد؛ به هر حال کشور در شرایط ویژه ای به سر می برد و مردم و بازار به این مسائل حساس هستند، بنابراین گفته ها و بیان ها باید سنجیده باشد تا تاثیر نامطلوبی در اقتصاد ملی نداشته باشد.

استاد دانشگاه و اقتصاددان بر اینکه اقتصاد ملی در مدت زمان دو سال باید با تدبیر و درایت به جایگاه خود بازگردد، عنوان کرد: دولت باید با تدبیر از کارشناسان داخلی و بیرون از دولت برای تقویت ارزش پول ملی کمک بخواهد.

وی گفت: گرچه افزایش ارزش دلار باعث افزایش صادرات غیرنفتی می شود، اما در کوتاه مدت این اتفاق می افتد و در بلندمدت بر روی کلیه شاخص‌های اقتصادی تاثیر نامطلوب می گذارد و این امر بر افزایش قیمتها و قیمت تمام شده کالاها تاثیر می گذارد.